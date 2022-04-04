«Ярый кутюр»: стилист оценил образы «Грэмми»

Леди Гага в классическом наряде Armani Privé, Дуа Липа в архивном Versace, Хейли Бибер — в простом шелковом Saint Laurent: так выглядела в ночь с 3 на 4 апреля красная дорожка церемонии вручения премий «Грэмми». «Газета.Ru» попросила стилиста Сергея Ганзина оценить наряды звезд и дать свое заключение.

Билли Айлиш

close 100% Билли Айлиш на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

На красную дорожку «Грэмми» артистка вышла в объемном наряде Rick Owens, по словам Сергея Ганзина, напоминающем плащ-палатку. Стилист уверен: артистка в своем выборе нарядов слишком однообразна и не рискует менять образ.

«Билли Айлиш не изменяет себе и своим вкусам. Oversize и total black. Не опять, а снова. Этот образ ей подходит. Другое дело, что все мы уже привыкли видеть ее в таком. Вспомнить хотя бы ее последние выходы на «Оскаре-2022» и Vanity Fair. Сплошь черное и мешковатое. Ну сколько можно?» — говорит стилист.

Пэрис Хилтон

close 100% Пэрис Хилтон на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

«Пэрис Хилтон сделала выбор в пользу «голого» наряда. Полупрозрачная ткань, серебряная вышивка, россыпь драгоценных камней и стразов, «принцессный» кейп — все это свойственно стилю светской львицы и глэм-дивы нулевых», — объясняет стилист. Образ знаменитости он оценивает скорее положительно: «Нарядно и без перебора». Отдельной похвалы удостоились хорошая посадка платья и уместность прически и макияжа.

Джастин и Хейли Бибер

close 100% Джастин Бибер в Balenciaga и Хейли Бибер в Saint Laurent на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Простое шелковое платье Saint Laurent, в котором пришла на премию Хейли Бибер, впечатлило авторов Telegram-каналов, но не стилиста Сергея Ганзина.

«В образе Хейли Бибер не вижу ничего сверхъестественного, никаких стилистических приемов, которые могли бы быть, — говорит он. — Модель выбрала простенькое белое платье-комбинацию и дополнила его тонкой цепочкой и парой колец. Главное украшение Хейли — это, пожалуй, разодетый в Balenciaga Джастин».

Леди Гага

close 100% Леди Гага в Armani Prive на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Для выхода на красную дорожку «Грэмми» в этом году певица, которая не раз экспериментировала с образами, вышла в классическом наряде.

«На Леди Гаге асимметричное черно-белое платье Armani Privé с пышным шлейфом. «Голливудский» фасон подчеркивает женственность исполнительницы, а гигантские бриллианты Tiffany&Co на шее и в ушах придают образу дополнительный шик», — так оценивает стилист выбор певицы.

Аврил Лавин

close 100% Аврил Лавин на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Jordan Strauss/Invision/AP

Канадская исполнительница при выборе наряда в этом году совершила ошибку, полагает стилист — ее образ он подверг серьезной критике.

«Выход Аврил Лавин мне не нравится совершенно. Певица надела платье устаревшего формата, дополнила его босоножками на огромной платформе, да еще и с открытым носом, которые сюда вообще не вяжутся. Обратите внимание на педикюр — он тоже совершенно не к месту, равно как и прическа с оранжевыми прядями. Выглядит несуразно. Создается впечатление, что исполнительница плотно застряла в нулевых и никак не может из них выбраться», — объясняет Ганзин.

Дуа Липа

close 100% Дуа Липа в платье Versace осень-зима 1992 на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Образ, который выбрала певица, стилист отнес к числу лучших — благодаря архивному платью Versace, «которое старше ее самой».

«Дуа Липа вновь вдохновилась эстетикой 90-х. Кожаные ремни, многослойное золотое колье с подвескам-монетами, на которых красуется Медуза Горгона — на мой взгляд, это мощная заявка на лучший образ вечера. Дуа Липе удалось не просто повторить выход легендарной Синди Кроуфорд в 1992-м, но и привнести в него свою изюминку», — считает Сергей Ганзин.

Крисси Тейген

close 100% Крисси Тайген на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Для выхода на красную дорожку премии модель выбрала пышное платье бренда Nicole + Felicia Couture оттенка розовой жвачки.

«Пусть я и не большой любитель вычурных многослойных юбок, платье Крисси Тейген мне очень нравится. Нет дешевого фатина и всевозможных кричащих блестяшек — только фактурный материал, интересный фасон с объемным корсетом и никаких излишеств», — отмечает Сергей Ганзин.

Lil Nas X

close 100% Lil Nas X на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Одним из самых ярких выходов на «Грэмми» в этом году оказался мужской — Telegram-каналы пришли в восторг от образа рэпера, и стилист Сергей Ганзин согласен.

«Образ Lil Nas X один из самых топовых. На нем ярый кутюр: белоснежный костюм Balmain, расшитый жемчугом. Его дополняют серьги и кольца в тон роскошной брючной двойке и космический макияж с блестящими тенями в уголках глаз», — комментирует он.

Джаред Лето

close 100% Джаред Лето на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Исполнитель, которому в декабре прошлого года исполнилось 50 лет, неизменно производит на зрителей красных дорожек премий неизгладимое впечатление. В этот раз — тоже.

«Джаред Лето вышел в Gucci. Я без ума от сочетания тончайшего кружева с мехом и, конечно, от остроносых белых казаков с блестками», — хвалит певца и актера Сергей Ганзин.

Билли Портер

close 100% Билли Портер на церемонии вручения премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Chris Pizzello/Invision/AP

Еще один главный герой всех красных дорожек — Билли Портер, напоминает стилист.

«Образ Билли Портера, нашей феи-крестной из новой «Золушки», тоже заслуживает отдельного внимания. Он оделся в фуксию с ног до головы и наверняка привлекал к себе больше взглядов, чем многие девушки. В прошлом году, если помните, он появился в блестящем костюме и шляпе с открывающейся и закрывающейся занавесью-бахромой», — говорит Сергей Ганзин.

Doja Cat

close 100% Doja Cat на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Певица, которую номинировали в этом году на восемь наград, выбрала платье Versace.

«Умеет удивлять и Doja Cat. Вместе с Пэрис Хилтон они устроили битву «голых» платьев на красной дорожке «Грэмми-2022». Мне нравится сочетание боди с полупрозрачной нежно-голубой тканью и, конечно, эта необычная сумка, похожая на аквариум», — оценивает ее наряд стилист.

Megan Thee Stallion

close 100% Megan Thee Stallion на красной дорожке премии «Грэмми» в Лас-Вегасе, 3 апреля 2022 года Maria Alejandra Cardona/Reuters

Образ исполнительницы Megan Thee Stallion — тот случай, когда это было бы очень плохо, но на ней выглядит хорошо.

«Здесь комментарии, на мой взгляд, вовсе излишни. Этот образ — синоним агрессивной сексуальности. «Хищные» принты, экстремальный разрез до бедра, шпильки — на любой другой это выглядело бы пошло, но не на ней», — заключает Сергей Ганзин.