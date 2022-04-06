8 самых дорогих образов Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон прибывает на королевскую свадьбу в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года

Кейт Миддлтон часто хвалят за демократичность гардероба — она нередко выходит на публику в одежде брендов масс-маркета, а для вечерних выходов выбирает винтажные платья, в которых уже появлялась ранее. Но это не значит, что герцогиня совсем не носит роскошных нарядов. «Газета.Ru» — о самых дорогих вещах супруги принца Уильяма.

Свадьба

Свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году ждали не только подданные британской короны, но и весь мир. Особенное любопытство вызывало платье, в котором невеста наследника престола пойдет под венец. Всеобщее любопытство было оправдано: Кейт надела платье Alexander McQueen, стоимость которого, по данным The Sun, оценивается в £250 тысяч (27 742 500 руб.).

Карибский тур

Конец марта 2022 года ознаменовался для герцога и герцогини Кембриджских недельным туром по странам Карибского бассейна. Во многом королевское турне запомнилось чередой образов Кейт Миддлтон. Самым дорогим стал ее выход в «платье Золушки» на приеме у генерал-губернатора Ямайки Патрика Аллена. Морозно-голубое макси Phillipa Lepley обошлось супруге принца Уильяма в £6,5 тыс. (721 305 руб.), сообщает Daily Mail, а клатч Lulu Guinness и туфли Gianvito Rossi — в £1 975 (219 166 руб.), уточняет Harper's Bazaar.

Добавить сюда еще серьги и колье Van Cleef & Arpels, стоящие, по подсчетам Vogue, порядка £13 250 (1 470 352 руб.) — и общая цена «лука» перевалит за пару миллионов рублей.

close 100% Принц Уильям и Кейт Миддлтон, герцог и герцогиня Кембриджские, на вечернем приеме в Нассау, Багамы, в седьмой день своего Королевского тура по Карибскому морю 26 марта 2022 года Global Look Press

Канадский тур

За восемь дней, проведенных в Канаде осенью 2016-го, Кейт Миддлтон сменила больше десятка нарядов. E! News подсчитал, сколько стоит каждый из них.

Дороже всех оказался образ, в котором герцогиня Кембриджская посетила столицу Британской Колумбии, город Викторию. Насыщенное синее платье Jenny Packham представительница королевской семьи Великобритании обыграла с помощью вторящей ему по цвету шляпы Sylvia Fletcher, телесных туфель Gianvito Rossi и сумки L.K. Bennett, а также серег G. Collins & Sons. Цена вопроса: $21 915 (1 834 505 руб.).

close 100% Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Джордж Кембриджский, Кейт, герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта Кембриджская прибывают в 443-ю морскую вертолетную эскадрилью 24 сентября 2016 года в Виктории, Канада Andrew Chin/Getty Images

Поездка в Париж

В 2017-м Кейт Миддлтон прибыла с официальным визитом в Париж. Находясь во французской столице, герцогиня Кембриджская копировала французский стиль, а однажды и вовсе оделась, как Коко Шанель. Супруга принца Уильяма появилась на публике в твидовом платье Chanel, с сумкой того же модного Дома и в туфлях Tod's.

По данным Showbiz CheatSheet и Footwear News, весь образ монаршей особы, за исключением украшений, стоил $16 229 (1 358 529 руб.).

close 100% Кейт Миддлтон и принц Чарльз в Париже 18 марта 2017 года Global Look Press

Свадьба Пиппы Миддлтон

В том же году Кейт Миддлтон выдала свою младшую сестру Пиппу замуж за миллионера Джеймса Мэттьюса. На свадьбу родственницы герцогиня Кембриджская оделась проще, чем на свою собственную, но тоже потратилась изрядно. Платье Alexander McQueen, шляпа Jane Taylor, туфли Gianvito Rossi и серьги Kiki McDonough — этот элегантный комплект, сообщает Harper's Bazaar, обошелся ей в $14 014 (1 173 112 руб.).

close 100% Кейт Миддлтон на свадьбе Пиппы Миддлтон 20 мая 2017 года Global Look Press

Экологическая премия The Earthshot Prize

В октябре 2021-го в Лондоне прошла церемония вручения первой «экологической Нобелевской премии» The Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом. Кейт Миддлтон вышла на зеленую ковровую дорожку в сиреневом платье Alexander McQueen, которое десять лет назад надевала на BAFTA.

Как пишет Daily Mail, оно стоит £4 290 фунтов стерлингов. Дополняющие образ туфли Oscar de la Renta и серьги Kiki McDonough, по сообщениям Showbiz CheatSheet и The Daily Express, обошлись ей еще в $ 690 (57 760 руб.) и £7,5 тыс. (832 275 руб.). Итого: 1 366 096 рублей.

close 100% Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии вручения премии Earthshot Prize 17 октября 2021 года Global Look Press

BAFTA 2017

На BAFTA-2017 герцогиня Кембриджская полностью оделась в Alexander McQueen — цветочное платье с открытыми плечами дополнял лаконичный клатч. По данным Harper's Bazaar, образ стоил $10 605 (887 744 руб.).

close 100% Герцогиня Кембриджская на церемонии вручения кинопремии BAFTA 2017 12 февраля 2017 года Global Look Press

Премьера «Не время умирать» в Лондоне

Члены британской королевской семьи нечастые гости светских кинопремьер, но выход новых частей бондианы никогда не пропускали. Не стал исключением и лондонский показ фильма Кэри Фукунаги «Не время умирать», где, помимо четы герцогов Кембриджских, также были герцогиня Корнуолльская Камилла и принц Чарльз.

Кейт Миддлтон выбрала для очередного появления на публике расшитое золотыми пайетками платье Jenny Packham с полупрозрачным кейпом и глубоким декольте. Оно обошлось ей в £4 тыс. (443 880 руб.), отмечает Daily Mail, а весь образ, включая туфли Aquazzura и серьги Onitaa, — в 538 843 рубля.