«Тело всегда было предметом искусства»: зачем раздеваются для красных дорожек

На вечеринке журнала Vanity Fair после вручения премии «Оскар» в этом году звезды соревновались в умении эффектно «раздеться». Кристен Стюарт и Холзи устроили битву платьев из тонкого кружева. Звезда вампирской саги «Сумерки» надела полупрозрачное макси, а певица — еще более откровенную модель, из-под которой просвечивало ее нижнее белье.
Не менее эффектно выглядели «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио и актриса сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой: обе звезды выбрали платья с прозрачным подолом, открывающем ноги.
Аня Тейлор-Джой, Кристен Стюарт, Холзи и Алессандра АмбросиоAP
Вариаций «голых» платьев — масса. Их шьют не только из черных полупрозрачных тканей и кружев: гораздо большей популярностью пользуются модели нейтральных бежевых оттенков, прилегающие как вторая кожа и имитирующие наготу.
Телесные платья чаще всего декорируются вышивкой, как в случае с образом Пэрис Хилтон для Grammy-2022, либо инкрустируются камнями и стразами. За примерами расшитых кристаллами нарядов далеко ходить не нужно: Дуа Липа, Бейонсе и Ирина Шейк регулярно появляются в них на публике.
Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Бейонcе и Ирина ШейкAP/Global Look Press
Иногда «голые» платья стилизуют под кольчугу.
Этот тренд также опробовали на себе некоторые селебрити, среди которых Зои Кравиц.
Те же, кто не склонен к одежде, которая ассоциируется с образом средневекового воина, выбирают наряды с отделкой цвета металлик или серебристой.
Кендалл Дженнер, Зои Кравиц, Меган Фокс и Белла ХадидAP/Global Look Press
Почему звезды носят «голые» платья? По мнению основательницы бренда одежды MEOW'ONE Анастасии Барышевой, не совсем для того, чтобы демонстрировать результаты тренировок.
«Тело всегда было предметом искусства. «Голые» платья — это прежде всего крик о снятии рамок, запретов и устаревших стереотипов. Это не столько внешнее обнажение, сколько внутреннее. Это целый перфоманс!» — объясняет Анастасия Барышева.
По словам эксперта, звезды появляются на публике не чтобы похвастаться фигурой, а ради самовыражения — они стремятся показать, что свободны от всяких условностей.
Все это становится особенно актуальным сегодня, когда когда идея любви к своему телу, каким бы оно ни было, весьма популярна.
«Голые» платья может себе позволить любая здоровая женщина независимо от телосложения. Опять же, ключевое слово — «здоровая». Чрезмерная худоба, равно как и полнота, к этому отношения не имеют»,
— рассказывает Анастасия Барышева.
Рианна и Эшли ГрэхэмGlobal Look Press/Getty Images
В полупрозрачном ходят как стройные модели, так и звезды plus-size. А Рианна и Эшли Грэхэм не отказывали себе в привычке носить «голые» платья даже во время беременности.
«Звезды облачаются в провокационные наряды, будучи в положении. Осуждают те, кто не дает себе и, соответственно, другим внутреннего разрешения быть любым»,
— добавляет эксперт.
На вопрос о том, как адаптировать тренд на «голые» платья к повседневной жизни, основатель бренда одежды MEOW'ONE отвечает следующим образом: «Конечно, нам тяжело представить, куда можно было бы выйти в таком наряде, кроме как на красную дорожку. Надевайте их на вечеринки, сопроводив, например, жакетом, и не забывайте, что мы живем в цифровом мире. Фотосессии для соцсетей никто не отменял».