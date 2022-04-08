Топчат и режут: как из-за политики страдают сумки

Российские звезды решили отменить бренд Chanel. После жалоб в соцсетях на неприятные условия продажи сумок женщинам из России они демонстративно резали и жгли сумки, показывая, что больше не хотят иметь отношения к французскому дому моды. В нашей стране это первый раз, когда возмущение действиями, связанными с политикой, вымещают на вещах. «Газета.Ru» рассказывает о том, где нечто подобное уже происходило.

В начале марта французский бренд Chanel заявил, что приостанавливает деятельность на территории России, отменяя поставки продукции и закрывая интернет-магазин. В стране не будут работать и 17 бутиков марки, а также торговые точки в крупных торговых комплексах, где работает 371 сотрудник.

Через месяц после закрытия в социальных сетях появилась информация о том, что россиянам отказываются продавать продукцию Chanel и за границей. Первой об этом сообщила Лаура Джугелия, автор Telegram-канала «Дневник Лауры Д»:

«Подруга пишет, что в магазине Chanel в Дубае, когда узнали, что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут». По мнению Джугелии, отказ в покупке связан с общей политикой бренда Chanel в отношении к русским и не зависит от местоположения бутика.

close 100% lisalitvin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)(компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Схожей историей поделилась россиянка Лиза Литвин. Девушка рассказала, что в дубайском бутике перед оплатой покупки ее попросили подписать бумагу, что она не будет носить вещи Chanel в России. Ситуацию прокомментировали админы Telegram-канала «Антиглянец». «И вот случай: знакомый купил в Милане Chanel и попросил привезти в отель, деньги взяли, в отель не привезли, так как на этом этапе допетрили, что он русский. Так и сказали консьержу отеля. Ну и вдогоночку русским не дают tax free», — пишут авторы канала.

Представители Chanel поспешили объяснить, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. Однако в сети уже успел разгореться скандал. Россиянки запустили флешмоб в социальных сетях с демонстративным разрезанием сумок французского бренда.

Первой стала PR-агент и телеведущая Марина Ермошкина. «Если за Chanel нужно продать родину, то такая Chanel мне не нужна», — сказала она в ролике, опубликованном в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), и секатором разрезала аксессуар. К показательному уничтожению сумок позже присоединились диджей Катя Гусева и ведущая Виктория Боня, а Ольга Бузова попросила Chanel вернуть ей деньги за купленные вещи. Некоторые российские звезды отказались принимать участие в этой «акции». Например, Яна Рудковская и Ксения Бородина. Последняя предложила «не снабжать Chanel своими средствами».

Сегодня, 8 апреля, появилась новость о том, что бутик Chanel в Столешниковом переулке обклеили стикерами с Гитлером. Ранее изображения лидера нацистской Германии появились на фасадах магазинов французского бренда в Париже. Стоит отметить, в бутике Chanel в Париже заявили РИА «Новости», что россияне свободно могут приобретать сумки модного дома в случае, если оплата по банковской карте проходит.

Индонезия против Louis Vuitton

Два года назад в Индонезии в ходе акции, получившей название Aksi 211, демонстранты призвали к бойкоту французской продукции. Таким образом они пытались дать понять, что не будут принимать товары из страны, лидер которой допускает исламофобские высказывания.

Самым ярким моментом протестов стал флешмоб мусульманок в Джакарте. Они топтали сумки Louis Vuitton в знак протеста против высказываний Эммануэля Макрона об исламе. А известный индонезийский актер Ари Унтунг пообещал своим 2,5 млн подписчиков в Instagram, что он перестанет носить вещи французских люксовых брендов — Celine, Saint Laurent, Chanel и Louis Vuitton — бросив их на пол.

close 100% Mark Lennihan/AP

«Поскольку их страна оскорбила моего пророка в месяц его рождения, эти вещи от французских брендов не заслуживают места в гардеробе владельца, который действительно любит своего пророка. Мы не будем носить эти вещи независимо от цены, это вообще не сравнимо с моим пророком. Так оскорбительно», — написал Ари.

Отношения мусульманского мира с Францией обострились два года назад после нападения выходца из Пакистана на людей около редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Эммануэль Макрон объявил борьбу с радикальным исламизмом. Через несколько недель беженцем российского происхождения был убит школьный учитель, которого обвинили в том, что показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Его у них никогда не будет», — заявил после этого Макрон. Вскоре правительству Франции был представлен «законопроект о борьбе с сепаратизмом», который президент попросил поддержать. Позже инициатива была переименована в «законопроект об укреплении республиканских ценностей».

Между тем, президент Республики Индонезии Джоко Видодо раскритиковал Макрона. «Индонезия резко осуждает заявление французского президента, оскорбившее религию ислам. Это задело чувства мусульман всего мира», — приводит его слова Reuters.

Недоволен высказываниями французского президента был и глава Турции Реджеп Эрдоган. Он также призвал жителей страны бойкотировать товары из Франции, но в стране никто не спешил уничтожать продукцию люксовых брендов. Со схожими призывами выступили в Иране, Пакистане, Кувейте, Малайзии, Египте и других мусульманских странах.

Китайцы отменяли Dolce&Gabbana, Dior и Burberry

Китай — самый большой потребитель люксовой продукции. Но в течение последних нескольких лет здесь жители страны уже несколько раз обижались на западные модные дома.

Все началось с громкого скандала в ноябре 2018 года. Тогда в Шанхае должен был пройти специальный показ Dolce&Gabbana для китайского рынка. В преддверии шоу итальянский бренд запустил в соцсетях кампанию #DGLovesChina. Она возмутила китайских пользователей. Они расценили ироничные ролики о «дружбе народов» как насмешку над их культурой и распространение оскорбительных стереотипов.

После в сеть слили расистские сообщения Стефано Габбаны, в которых дизайнер назвал сотрудников китайского офиса бренда «тупыми» и заявил, что лично он никогда не стал бы убирать ролики из соцсетей. Модельер поспешил заявить, что его аккаунт в Instagram взломали, но это не помогло. Китайцы бойкотировали Dolce&Gabbana, а показ пришлось отменить за пару часов до его начала. Скандал не утихает до сих пор — китайские звезды, которые надевают одежду бренда, подвергаются жесткой критике.

close 100% Итальянские модельеры Стефано Габбана и Доменико Дольче приносят извинения китайскому народу, 23 ноября 2018 года Dolce & Gabbana/YouTube

В 2019 году перед китайцами пришлось извиняться сразу трем брендам. Versace выпустил футболку, на спине которой был список городов и стран. В нем Гонконг и Макао были обозначены как отдельные государства, а не как районы Китая. Похожие вещи чуть позже выпустили Coach и Givenchy. Оба бренда пренебрегли указанием того, что Гонконг является частью Китая, а Тайвань они обозначили независимой страной. Все бренды поспешили заявить, что они признают свою ошибку, сожалеют и придерживаются принципа «Единого Китая».

На волне китайского национализма в прошлом году решили разобрать и фотографию модели с узкими разрезом глаз, сделанную фотографом Ченом Маном для выставки Dior в 2012 году. Бренд обвинили в использовании стереотипа азиатской внешности и расценили это как оскорбление Китая. Фотографу пришлось извиняться за свою «незрелость и невежество», а бренду уверять в «уважении чувств китайского народа». Gucci по такой же схеме пришлось извиняться за слишком узкий разрез глаз модели. Кстати, такой же критике в стране подвергаются и китайские марки.

close 100% Dior

В 2021-м репутационные потери понес и Burberry. Бренд публично отказался от использования синьцзянского хлопка, который мог быть произведен уйгурами в условиях принудительного труда. В ответ на это амбассадор британского бренда, китайская актриса Чжоу Дунъюй, прекратила сотрудничество, назвав позицию Burberry по этому вопросу «неясной». А фирменный клетчатый узор марки исчез с одежды персонажей видеоигры Honor of Kings китайской компании Tencent.

Бренду удалось вернуть к себе расположение китайцев, объявив, что пожертвует 1,5 млн юаней и гуманитарной помощи на сумму 500 тыс. юаней на спасательные работы в провинции Хэнань, где произошло наводнение.