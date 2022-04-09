Свадьба в Майами: сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера

Дэвид и Виктория Бекхэм женят своего старшего сына — 23-летнего Бруклина — на дочери американского миллиардера Николе Пельтц. Свадьба обещает стать крупным светским событием из-за участия знаменитых гостей: Гордон Рамзи, Элизабет Херли, Ева Лонгория и, возможно, принц Гарри и Меган Маркл со стороны жениха встретятся с Эммой Роберт и Стенли Туччи, приглашенными семьей невесты. «Газета.Ru» — о том, что известно о церемонии.

В США сегодня, 9 апреля, состоится самое масштабное мероприятие со времен свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. В Палм-Спрингс во Флориде пройдет церемония бракосочетания 23-летнего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина и 27-летней Николы Пельтц — дочери американского промышленника Нельсона Пельтца.

Пара планировала сыграть свадьбу в сентябре 2021 года, однако была вынуждена перенести ее из-за пандемии коронавирусной инфекции. В январе 2022-го стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 9 апреля в семейном поместье Пельтц в Палм-Спрингсе. Особняк в стиле Регентства, выбранный в качестве места проведения свадьбы, расположен непосредственно на пляже Палм-Бич и занимает 44 тыс. квадратных метров.

За неделю до свадьбы, в конце марта 2022-го, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц подписали брачный контракт. Состояние Бекхэмов оценивается в $499 млн, а состояние Пельтцев — в $1,7 млрд.

Масштаб мероприятию придает список звездных гостей, которых, как сообщает The Sun, будут обслуживать сотрудники двух охранных фирм.

Супермодель Джиджи Хадид, звездный шеф-повар Гордон Рамзи с женой и детьми, близкая подруга Виктории Бекхэм Ева Лонгория, крестная мать жениха Элизабет Херли, как сообщает Tatler, прибудут со стороны Бекхэмов. Ожидается, что на свадьбе будут и принц Гарри с Меган Маркл, с которыми семья жениха поддерживает дружеские отношения. Правда, не сможет побывать на мероприятии крестный отец будущего молодого супруга сэр Элтон Джон — из-за расписания своего концертного тура.

Со стороны невесты гостями свадьбы будут голливудские звезды Стенли Туччи, Марк Уолберг и Эмма Робертс.

Свадебный наряд для невесты создал модный дом Valentino — его цена, как утверждает Tatler предположительно составляет £100 тыс. Как утверждает The Guardian, тот же модный дом оденет и других участников церемонии — в частности, шаферов жениха, его младших братьев Ромео и Круза, подружек невесты, среди которых сестра Бруклина Бекхэма Харпер и 93-летняя бабушка Николы Пельтц, и свидетеля со стороны невесты Брэда Пельтца, ее брата. И, разумеется, родителей новобрачных — Дэвида и Викторию Бекхэм и Нельсона и Клаудию Пельтц.

Брачная церемония пройдет по иудейским традициям — во время подготовки к свадьбе Бруклин Бекхэм сообщал Vogue, получившему эксклюзивные права на освещение мероприятия, что наденет кипу. Для молодоженов сооружают брачный шатер — хупу, — в присутствии раввина они подпишут церемониальный брачный договор (ктубу), как это принято у иудеев, разобьют бокал.

Как сообщает The Guardian, на территории имения соорудили три больших павильона для проведения церемонии — об этом рассказали наблюдавшие за подготовкой к мероприятию жители Палм-Бич. Они же заметили фургоны французского шеф-повара Тьерри Исамбера, живущего в Майами, из чего издание сделало вывод, что закусками для гостей свадьбы будут «изысканными романтическими произведениями с европейским флером».

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц познакомились осенью 2019 года на вечеринке по случаю Хэллоуина.

Отношения пары развивались стремительно. В декабре того же года они отправились в первое совместное путешествие, а в январе 2020-го молодые люди представили друг друга родителям.

Спустя полгода, в конце июня, Бруклин сделал Николе предложение. Он преподнес ей кольцо с бриллиантом в 5 карат, которое обошлось ему, по подсчетам Daily Mail, в $200 тыс.

Новостью пара поделилась в социальных сетях, опубликовав совместные снимки и сопроводив их признаниями в любви. «Две недели назад я попросил мою вторую половину выйти за меня замуж, и она ответила «да». Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды. Люблю тебя, малыш», — написал Бруклин Бекхэм.

«Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь — самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию», — призналась Никола Пельтц.