Модно, но небезопасно: как выбрать белые кеды

Покупка белых кед на весну кажется самым логичными решением, но такая обувь требует отдельного ухода и зачастую ортопедических стелек, которыми большинство пренебрегает. «Газета.Ru» обсудила с врачом, какая модель не навредит стопе, со стилистом — какие выбрать, а с экспертом по обуви — как их отмыть.

Кеды — самая универсальная обувь в весеннем гардеробе. Особенно если эти кеды — белые. Они подойдут практически к любой одежде, но в то же время требуют особого ухода.

Какие кеды выбрать

По мнению имиджмейкера Анны Кустовой, лучше всего выбирать кеды без вставок и декораций — они дадут свободу для самовыражения.

«В этом сезоне модно носить белые кеды с цветными шнурками, мы «поддерживаем» ими одежду или аксессуары. Например, зеленые серьги и зеленые шнурки — образ становится ярче. Можно украсить кеды брошами или значками. Если хочется поиграть с образом, можно сменить шнурки на атласные ленты», — предлагает Кустова.

Стоит отметить, что такое стилистическое решение подойдет далеко не всем. Зачастую оно может выглядеть слишком инфантильно и неоправданно вычурно.

Вместо этого звезды стритстайла на Неделях моды задали тренд на лейблы на шнурках и по бокам, ретро-модели (марки Reebok и Asics в этом случае фавориты) и ультрасовременные силуэты. Самыми модными сейчас считаются кеды на высокой подошве, очень много таких вариантов было у Converse. В целом, тенденции похожи на те, которые прослеживаются у кроссовок.

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Белые кеды — панацея от долгих мук выбора обуви под образ. Особенно выигрышно весной и летом 2022 года, по мнению имиджмейкера, для женщин белые кеды будут смотреться с этническими сарафанами, расклешенными брюками с разрезами и классическими костюмами ярких цветов. Для мужчин по-прежнему остаются образы в стиле smart casual — хлопковые брюки, льняные рубашки и тренчи.

Главные правила при носке белых кед, по словам стилиста Руслана Егиянца, не надевать их с черными носками, ухаживать и следить за цветом. При этом он уточняет, что кеды, а особенно белые — это самая быстро снашивающаяся вещь в гардеробе.

Как ухаживать за белыми кедами

Марина Бицадзе, директор по связям с общественностью обувного магазина Rendez-Vous, соглашается, что белый цвет очень сложно сохранить в первозданном виде. При этом специалисты по уходу за обувью выступают против стирки обуви в стиральной машине, потому что она безвозвратно деформирует обувь. А именно это делают большинство владельцев белых кед.

«Предпочтительнее всего мыть подошву белых кед специальным шампунем. Помимо регулярного очищения обуви необходимо своевременно ее сушить. Чтобы кеды сохраняли форму, используйте специальные колодки, изготовленные из древесины бука. Натуральный материал быстро абсорбирует влагу и не деформируется», — рассказывает обувной эксперт.

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Кожаные белые кеды Бицадзе советует очищать с помощью специального лосьона, а затем питать кожу влагой или жировать. Шампунь-пенка для обуви избавит от грязи кеды из текстиля. Народные методы для кожзама такие: смешать стиральный порошок с ложкой уксуса и перекисью водорода, втереть в поверхность обуви и оставить на 10 мин.

Если любимые кеды уже не отмыть, не стоит сразу от них избавляться.

Журнал Vogue включил кеды Reebok Club C 85 vintage sneakers в подборку тех, которые никогда не выйдут из моды. А эта модель уже в магазине выглядит так, будто ее кто-то поносил пару месяцев. Кеды Golden Goose, по которым в прошлом году все сходили с ума, и вовсе продаются с сильными потертостями, пятнами и запачканными подошвами.

close 100% Reebok/Golden Goose Deluxe Brand

Где купить кеды сейчас

Помимо модели Reebok, журнал Vogue включил в коллекцию «вечных» кеды Adidas Stan Smith, Veja Campo, Alexander McQueen suede-trimmed, Vans classic slip-on, Converse Chuck Taylor All Star 70. Сейчас эти бренды можно приобрести только в магазинах-ретейлерах по завышенной цене. Например, Converse теперь стоят по 15 тыс. руб.

Более бюджетные, но не хуже по качеству кеды можно купить в российских обувных брендах. Например, белые кеды в бренде «Два мяча» стоят 5 тыс. руб., на тысячу дороже — в «Динамо», за 8 тыс. продаются в School77. Также кеды можно найти в мультибрендовых магазинах, например, Rendez-Vous, «Эконика», «Спортмастер» и Brandshop.

close 100% Два мяча/Динамо/SCHOOL-77

Какие модели не навредят стопе

Бытует мнение, что носить кеды вредно для стопы из-за чересчур плоской подошвы. Современные производители уверяют, что производят обувь с амортизатором, супинатором, ортопедическими свойствами, что делает их удобнее и безопаснее. Но травматолог-ортопед Эшгин Рзаев в беседе с «Газетой.Ru» все же не советует приобретать кеды в брендах — по его мнению, лучше обращаться к индивидуальному пошиву и ортопедическим стелькам, которые будут поддерживать своды и активацию мышц стоп.

Особенно осторожным необходимо быть при подборе кед ребенку.

«Научно доказано, ходьба в такой обуви достоверно приводит к изменению биомеханики и походки у детей: увеличивается длина шага и амплитуда подошвенного сгибания, происходит изменения всего механизма активации мышц и связок, также изменения являются следствием механического воздействия деталей обуви», — говорит врач.

Слишком жесткий задник кед, по словам Рзаева, ограничивает подвижность стопы. Это в свою очередь приводит к изменению заднего отдела стопы и ее подвороту во внутреннюю или внешнюю сторону.