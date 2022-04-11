«Прожигает отцовские деньги»: сына Бекхэма раскритиковали за свадьбу стоимостью $3,5 млн

Бруклин Бекхэм и его родители подверглись жесткой критике в соцсетях. Свадьба 23-летнего сына известного футболиста и дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца Николы показалась пользователям «пиром во время чумы», а молодоженов назвали оторванными от реальности. О том, почему торжество, которого ждали около двух лет, вызвало гнев у публики, — в материале «Газеты.Ru».

Свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, стоявшую их родителям $3,5 млн, раскритиковали за неприличную роскошь, сообщает Daily Mail. В социальных сетях сочли широкий размах торжества неуместным на фоне событий на Украине и роста стоимости жизни в Великобритании и США.

Многие комментаторы сочли, что деньги, потраченные на организацию торжеств, можно было отдать нуждающимся. Свадьба в Майами: сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера Дэвид и Виктория Бекхэм женят своего старшего сына — 23-летнего Бруклина — на дочери... 09 апреля 18:20

«Свадьбы — это прекрасно. Но свадьбы стоимостью 3,5 миллиона долларов в такие непростые для всех времена, как сейчас, — это дурной тон. Было бы чудесным жестом со стороны Бекхэмов и Пельтц устроить более скромную церемонию и пожертвовать оставшиеся деньги на благотворительность», — высказывали мнение пользователи соцсетей.

Многие были более категоричны. «Дэвид Бекхэм и его Posh Spice тратят миллионы на показуху, когда у Америки, да и всего мира, финансовые проблемы», — написал один из разъяренных пользователей. «Свадебный мусор Бекхэмов! Тратить такие деньги, когда люди голодают, это позорно», — добавлял другой. «Они сорят деньгами, в то время как нам не на что купить продукты и бензин. Иначе, как пиром во время чумы, не назовешь!» — заключал третий.

Некоторые сочли, что выставлять напоказ богатство со стороны молодоженов и их родителей было неприлично.

«Только представьте, они справляют свадьбу за 3,5 миллиона долларов, пока где-то гибнут люди, — заявил один из пользователей. Интересно, не приходило ли им всем в голову, что эти деньги могли бы спасти сотни, если не тысячи, жизней?»

Среди критиков были и те, кто обратил внимание: оплачивали торжество родители молодых, в то время как сами они еще ничего не заработали. «Есть что-то гротескное в этой свадьбе. У Бруклина Бекхэма в его 23 года нет работы. Вместо того, чтобы найти ее, он прожигает отцовские деньги», — говорилось в одном из комментариев.

Больше всего упреков досталось Дэвиду и Виктории Бекхэм, хотя в качестве главных спонсоров «пира во время чумы» выступили родители невесты.

Свадьба прошла в семейном поместье Пельтц в Палм-Спрингсе во Флориде. Особняк в стиле Регентства расположен непосредственно на пляже Палм-Бич. По данным The Sun, он занимает площадь 44 тыс. квадратных метра и стоит примерно $103 млн.

Наследница американского миллиардера Нельсона Пельтц пошла под венец в белоснежном платье с длинным шлейфом, фатой и перчатками. Эта кутюрная модель Valentino была сшита дизайнером Пьерпаоло Пиччоли специально для Николы и стоила около €120 тыс., сообщает Hello!. Девушка летала в Рим дважды, чтобы примерить его, а сопровождала ее стилистка Деми Мур и Шарлиз Терон Лесли Фремар.

На что точно потратились Бекхэмы, так это на свадебный подарок для молодоженов. Родители жениха подарили ему и его молодой супруге открытый двухместный автомобиль Jaguar XK140 1954 года выпуска, полностью отреставрированный и переделанный под современный электрокар. Его стоимость, по данным Mirror, достигает $455 тыс. Подаренное молодоженам авто напоминает дизайном свадебный кабриолет принца Гарри и Меган Маркл, на котором герцог и герцогиня Сассекские покидали церемонию в 2018 году.