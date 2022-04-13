«Выпускное платье нужно выбирать, как спортивную экипировку»

Вопрос выбора выпускного платья в середине апреля оказывается для старшеклассниц и их родителей чрезвычайно острым. Особенно сейчас, когда в России приостановили работу западные бренды масс-маркета. «Газета.Ru» поговорила со стилистами и психологами и выяснила, на что ориентироваться при покупке наряда. О том, где, как и что покупать, — читайте в нашем материале.

Задача купить платье для выпускницы с закрытием большого числа европейских и американских марок серьезно усложнилась. Среди популярных российских брендов вечерние и коктейльные платья, а также костюмы на выход можно найти в 12Storeez, 2Mood, TopTop, Studio29, I am Studio. Однако стоимость нарядов может шокировать, в первую очередь, родителей. Средняя цена — 25 тыс. руб. И то — за платье, которое, возможно, будет надето один раз.

При выборе выпускного платья хорошую альтернативу ушедшим Zara, Asos, Stradivarius составят другие отечественные бренды масс-маркета — Zarina, O'stin, Lime, So Simple Store. В марках можно найти относительно бюджетные варианты платьев, которые потом можно будет носить и в повседневной жизни. Например, стоимость платья-комбинации начинается от 3 тыс. руб., платья миди с разрезами и асимметричным кроем — от 5 тыс. руб., платья полуприлегающего силуэта длинны макси — от 6 тыс. руб.

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«Лучший способ сэкономить — купить то, что будет надето не один раз, — говорит стилист Катя Панч. — Но это зависит от формата и дресс-кода мероприятия, если выпускной в стиле «Оскар», то это же самое платье вы максимум наденете на свадьбу одноклассницы».

Для выпускного вечера стилист советует выбирать классическое и лаконичное платье без сложных драпировок и обилия декоративных элементов.

Многих родителей и детей такие аргументы не убеждают: из года в год на выпускных фотографиях позируют девушки в пышных «платьях принцессы». Но стоит ли тратиться на вечернее платье в пол?

Психолог-имиджмейкер Лана Волохова дает однозначный ответ: «Нет, не стоит». Мало того, что оно будет дорогим, но и, скорее всего, окажется некомфортным. Настоящее вечернее платье — с шлейфом, вышивкой и пышной юбкой — можно брать только в прокате.

«Нелепым платьем будет и то, которое выбрали мама и бабушка, исходя из своих пониманий прекрасного и древних правил приличия, — предупреждает Лана Волохова. — А еще нелепым будет то, в котором неудобно. Выпускное платье нужно выбирать, как спортивную экипировку, — присесть, прилечь и пошевелить всеми конечностями».

На пару тысяч дороже платьев будут стоить костюмы и комбинезоны. Однако потом их можно будет носить по отдельности, например, пиджак — с кроссовками и джинсами, брюки — с тренчем и футболкой, а комбинезоны — с кедами и пальто. Катя Панч считает костюмы отличной альтернативой платьям и советует выбирать их в белых, черных и красных цветах.

Модный сейчас костюм-тройка можно приобрести в You, комбинезоны свободного кроя с широкими брюками — в Miditi, классических брючный комплект — в Сharmstore. Много вариантов подобных товаров есть в онлайн-магазинах Shein и AliExpress. Правда, там найти подходящую модель в разы сложнее, чем в оффлайн-магазине. Чтобы не ошибиться, стоит ориентироваться по отзывам покупателей. Там пишут и о состоянии вещей, и о соответствии с размерами, и о качестве тканей.

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Отдельным пунктом при выборе выпускного платья стоит проблема потенциального конфликта между родителями и детьми из-за выбора наряда. Бывает, дети отказываются идти на торжественное мероприятие в подобающей одежде и заявляют, что будут получать диплом только в джинсах и футболке. Лана Волохова в таком случае предлагает найти с подростком компромисс. Например, на официальную часть попросить ребенка пойти в праздничной одежде, а на неофициальную — уже в комфортном ему наряде.

Иногда выпускницы хотят пойти на торжество в чересчур открытом и, по мнению родителей, «взрослом» наряде. «Три треугольника и хвостик — это рискованно, но при этом полностью закрываться не надо, тем более если этого не хочется», — считает Лана Волохова. Она советует искать середину: выбрав открытое платье, сверху накинуть пиджак.

Ну и заключительным фактором в отношениях выбора платья играет место, где будет проводиться мероприятие: на школьный бал явиться в вечернем платье будет уместно, а в ресторан за городом — уже не очень.