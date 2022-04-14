«Нравится себе и не может этого скрыть»: что говорит о Марин Ле Пен ее гардероб

Во Франции продолжаются президентские выборы. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен прошла во второй тур голосования, уступив действующему главе государства Эммануэлю Макрону 4,69% голосов. «Газета.Ru» решила изучить гардероб 53-летнего политика вместе со стилистом-имиджмейкером Ксенией Крановой.

В гардеробе Марин Ле Пен превалируют костюмы. Юбкам, по крайней мере на время предвыборной гонки, кандидат в президенты Франции предпочитает брючные двойки.

«Платья и юбки в конкурентной среде, где количество мужчин многократно преобладает, где прежде всего важны такие инструменты, как умение анализировать, логически мыслить, конструктивно излагать свое мнение, сделают перевес в сторону Марин-женщины, а не Марин-политика. Чтобы чисто психологически дать в образе ту самую опору, жесткость, Ле Пен выбирает брючные костюмы. С юбками она тоже порой делает выходы, но, видимо, в те редкие дни, когда «внутренняя женщина» берет верх над политиком», — объясняет стилист-имиджмейкер Ксения Кранова.

Костюмы помогают Марин транслировать характер и выглядеть равным противником в глазах соперников противоположного пола. Однако брючные двойки Ле Пен не так просты, какими кажутся на первый взгляд.

«За демонстрацией внутреннего стержня Марин-политика невооруженным глазом просматривается женщина, которая нравится себе и не может этого скрыть»,

— подчеркивает Ксения Кранова.

Возглавляющая ультраправую партию Ле Пен консервативна и в вопросах стиля, но все же позволяет себе эксперименты. По словам эксперта, это обычная практика для женщин-политиков.

«Как правило, политики придерживаются строгого дресс-кода, которому соответствуют определенные цвета, крой, ткани, детали костюмного ансамбля, аксессуары. Но чаще по этим прописанным правилам играют мужчины, а женщины дают слабину», — объясняет имижмейкер.

Помимо костюмов, Ле Пен нередко носит раздельные комплекты, выбирая то укороченный, то удлиненный жакет. «Наружу вырывается ее «женщина», которая в этих строгих рамках хочет хоть какого-то разнообразия во внешнем виде. Так как брюки у нее всегда примерно одни и те же и по крою, и по цвету, она позволяет себе немного приукрасить портретную зону, меняя разные жакеты», — дополняет стилист-имиджмейкер.

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Марин Ле Пен играет не только с кроем жакетов, но и с их цветом. В гардеробе кандидата в президенты есть как белоснежные пиджаки, так и модели насыщенных синих, бордовых и зеленых оттенков. Каждый из этих цветов, по мнению эксперта, таит свой смысл: «Темно-синий — самый высококонсервативный, статусный, профессиональный, а потому любимый политиками. Бордовый, глубокий зеленый, да и все оттенки, в которые добавлен черный пигмент, будут говорить о таких качествах, как целеустремленность и стойкость, что так необходимо в политиках. А белый цвет Марин, видимо, выбирает, когда ее речь должна нести чистоту помыслов, внутренний свет, показать незапятнанную репутацию».

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Под жакеты Ле Пен надевает не хлопковые рубашки, а шелковые блузы.

«Надо понимать, что блестящая, струящаяся ткань несет подтекст сексуальности и явной женственности. Понимает ли это Марин и пытается ли манипулировать своим женским обаянием? Кто знает!»

— отмечает Ксения Кранова.

Более того, Ле Пен не стесняется надеть блузу с броским принтом, элегантно расстегнув первые три пуговицы, или с вырезом-каплей. По словам эксперта, тем самым она вновь нарушает дресс-код.

«Разумеется, ни этот принт, ни вырез недопустимы для формального дресс-кода. Опять же, это про женственность, утонченность, даже креативность. Нарочно ли Марин нарушает правила? Что хочет этим сказать? Что ее не загнать в рамки? Легкое не следование правилам — это не так уж страшно? Или это флер небрежности и легкости, присущий всем француженкам?» — рассуждает Ксения Кранова.

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Что касается верхней одежды, то здесь Ле Пен тщательнее соблюдает правила. «Пальто серого цвета идеально вписывается в дресс-код. Бежевый и голубой также допустимы. Что касается розового шарфа, это, с одной стороны, нарушение, а с другой — скрытый символизм. Любовь, дружелюбие, доброта, счастливое будущее — возможно, именно такой посыл она хочет донести до избирателей, надевая этот аксессуар», — предполагает Ксения Кранова.

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Стилист заключает, то Марин Ле Пен старается «держаться в рамках» политического дресс-кода. «По крайней мере, если мы будем говорить о формах и пропорциях: жесткие линии плеча (в большинстве случаев), жакеты, брюки полной длины, — уточняет Ксения Кранова. — Возможно, она принципиально хочет не транслировать чрезмерную жесткость, а выглядеть в глазах французов одновременно политиком, руководителем и женщиной, которая способна сглаживать углы не только силой и резкостью. Если это и есть ее посыл, то она одевается правильно. Чтобы народ поверил, должно совпадать то, что Марин говорит, как она говорит, как она действует и как она выглядит. Это финальный штрих!»