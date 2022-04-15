Венецианский дворец и баварский замок: что посмотреть в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола — город, в котором слились марийская и русская культуры, а за последние десятилетия еще и в некотором роде – европейская. В этом городе наряду с деревянными постройками есть «Дворец дожей», как в Венеции, замок «Нойшванштайн», как в Германии, набережная Брюгге, как в Бельгии. А еще — множество памятников отсылками к библейским мотивам и ресторанов с марийской кухней. «Газета.Ru» рассказывает, как за два дня посмотреть Йошкар-Олу и окрестности.

Жемчужина Поволжья или самый «кичевый» город в России — так сами жители характеризуют Йошкар-Олу. Этих описательных характеристик не было бы, если бы не деятельность бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. В начале нулевых в Йошкар-Оле смотреть было нечего, но за время нахождения политика у власти (с 2001 по 2017 год) столица республики преобразилась для туристов.

В середине нулевых город начали застраивать причудливым образом. Например, теперь йошкаролинцы гуляют по набережной Брюгге, своеобразном островке Бельгии в провинциальной России, ходят на выставки в Национальную художественную галерею — копию венецианского Дворца дожей, — смотрят постановки в театре кукол, похожем очертаниями на баварский замок «Нойшванштайн», а еще наслаждаются видами «Ласточкиного гнезда», «Спасской башни» и «Царя пушки». Это все — копии известных зданий, которые, по легенде, существующей в городе, решили соорудить после того, как глава республики попутешествовал по миру и вдохновился архитектурой.

close 100% Ласточкино Гнездо и Спасская башня в Йошкар-Оле Wikimedia Commons/Владимир Песня/РИА «Новости»

«Если сфотографироваться под разными ракурсами около разных достопримечательностей, то смело можно выкладывать фото в социальные сети и утверждать, что ты побывал в разных странах Европы, насколько некоторые из памятников повторяют оригиналы», — говорит йошкаролинка Полина П.

Маршрут по достопримечательностям города можно выстроить таким образом, чтобы суметь охватить все основные локации — они в пешей доступности в радиусе 5 км. Чтобы было легче, Мария Маринеску, аккредитованный гид-экскурсовод по Йошкар-Оле и руководитель ТИЦ, предлагает обратиться в Туристско-информационный центр города Йошкар-Олы. Там предоставят и карты города, и бесплатные путеводители, и услуги гидов. «Чем дальше от Амура, тем менее интересно»: что делать туристам в Хабаровске Мост через реку Амур, Хабаровский утес и памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому видели все... 07 апреля 16:11

Подробнее о городе расскажут в Музее истории Йошкар-Олы, который находится в старинной усадьбе лесопромышленника Трофима Чулкова.

Город, расположенный на берегах притока Волги, реки Малая Кокшага, был основан в XVI веке и был заселен финно-угорскими племенами — марийцами. Поселение несколько раз меняло свое название и сейчас в переводе с марийского означает Красный город.

Музеев в Йошкар-Оле немало. Анастасия Мухина, аккредитованный экскурсовод по Йошкар-Оле марийского туроператора «Шелковый путь», советует посмотреть в Национальной художественной галерее современную экспозицию «Путь длиною в век», где рассказывают о местном изобразительном искусстве прошлого столетия.

close 100% Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле Национальная художественная галерея Йошкар-Ола/VK

В отреставрированном Национальном музее им. Т. Евсеева представлена экспозиция по этнографии марийского народа. В Музее марийской сказки гостей знакомят с национальным фольклором под открытым небом и показывают статуи героев известных сказок, в Музее очков — показывают очки А. П. Чехова.

«Столицу Республики Марий Эл называют городом уникальных памятников. Именно тут встречаются динамические скульптурные композиции «Вход Господень в Иерусалим» и «Явление иконы Божией Матери «Троеручица», не имеющие аналогов в мире, — рассказывает Мария Маринеску. — Первую композицию, известную в народе как «12 апостолов», можно увидеть на Патриаршей площади. Действие происходит с 9.00 до 21.00 с интервалом в три часа. Второе — на площади Оболенского-Ноготкова, действие совершается каждый час с 9 утра до 9 вечера». Горячий карцер и черная уха: чем удивит Тобольск В этих местах Ермак сражался с ханом Кучумом. Отсюда при Петре I отправлялись экспедиции... 21 марта 17:40

Изучая карту города, можно натолкнуться на необычные названия культурных учреждений и объектов индустрии гостеприимства. Например, парк Лоренцо Ди Пьеро Де Медичи или гостиница Людовико Моро. По городу ходят слухи, что бывший глава республики Леонид Маркелов называл новые места именами тех людей, инициалы которых совпадали с его собственными.

В Йошкар-Оле, которая считается небольшим городом с населением около 300 тыс. человек, пять государственных театров. На концерт органной музыки можно сходить в Государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, балет под открытым небом ставят в Марийском национальном театре драмы им. М.Шкетана, архитектурно напоминающем Большой театр, постановки для детей показывают в Республиканском Театре кукол в стиле баварского замка «Нойшванштайн». После культурной программы можно прогуляться по бульварам Чавайна и Победы.

close 100% Республиканский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле Владимир Песня/РИА «Новости»

На осмотр Марийской столицы следует закладывать примерно день или два, а после — отправиться на природу. «Стоит отъехать в ближайший пригород и зайти в лес, который является главным богатством республики, — говорит Роман Лобашов, йошкаролинец и креативный продюсер телеканала «Моя Планета». — Это смешанный лес — там и сосна, и пихта, и липа. И дышится так, как нигде больше. Второе богатство Марий Эл – озера. Недалеко от Йошкар-Олы, буквально в нескольких километрах, есть прекрасное озеро Кичеир, чуть дальше – озеро Яльчик».

Отдельным пунктом программы, по мнению Романа Лобашова, может стать посещение этнографической национальной деревни «Уна Кудо».

Там местные жители, марийцы, в национальных костюмах покажут свою культуру, станцуют танец, споют и накормят национальными блюдами: подкоголями (варениками с разной начинкой), коман мелнами (многослойными блинами), уячами (шариками из теста в меду).

Местные жители предупреждают, что от местных ресторанов не стоит ждать гастрономических шедевров. Сильная сторона местной кулинарии — общепит среднего ценового сегмента (кафе, столовые и кондитерские). Анастасия Мухина советует заглянуть в кафе «Простая еда», «Сандал» и ресторан «Мари», где наряду с привычной русской едут подают и национальную.

close 100% ГТРК Марий Эл/Мир 24

«Старейшее заведение в Йошкар-Оле, где можно попробовать подкоголи, — кафе-столовая с простым названием «Подкогольная» по адресу ул. Волкова 166, которое существует с 1970-х годов, — рассказывает экскурсовод. — Атмосфера здесь напоминает заведения общепита времен СССР, но еда вкусная, а ценник начинается от 100 рублей за блюдо».

В Сырной лавке на набережной Брюгге можно приобрести продукцию Сернурского сырзавода. Именно это в качестве сувенира советует везти Роман Лобашов. Другую продукцию местного производства можно купить в магазине «Йошкин кот».

«Одним словом, Йошкар-Ола — это пазл с деталями разных культур, непохожими друг на друга. Это очень удобный город для поездки на выходные. За субботу-воскресенье можно успеть и грибы в лесу пособирать, и в озере искупаться, и увидеть Йошкар-Олу с разных ракурсов», — подытоживает Роман Лобашов.