Сапоги с перьями и платки вместо топов: что Шейк, Амбросио и другие звезды носят на Coachella

Солист группы Maneskin Дамиано Давид, Доджа Кэт, Конан Грей, Гарри Стайлз во время выступлений на фестивале «Коачелла-2022»

В Калифорнии проходит музыкальный фестиваль Coachella — он стартовал 15 апреля и продлится до конца этой недели. На сцене уже успели выступить Билли Айлиш, Maneskin, Джастин Бибер, The Weeknd, Гарри Стайлс и другие хитмейкеры, но главное действие разворачивалось за пределами площадок. Кто и в чем веселился на Coachella — в новом материале «Газета.Ru».

За двухлетний ковидный перерыв звезды успели соскучиться по фестивалю Coachella. Иначе как объяснить, что в первые же выходные в калифорнийском Индио высадился десант супермоделей: Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, Сара Сампайо, Жозефин Скривер, Стелла Максвелл, Шанина Шейк и Эльза Хоск.

close 100% Модель Кендалл Дженнер, Эльза Хоск и певица Холзи на фестивале «Коачелла-2022» Getty Images

Отметились среди гостей Пэрис Хилтон, Джаред Лето, Сидни Суини, Тимоти Шаламе, Камила Мендес, Зои Дойч, Холзи и другие звезды шоу-бизнеса и кино.

«Coachella — это бохо-шик, хиппи, богемный стиль в чистом виде. Разглядывая стритстайл с «Коачеллы», мы видим сплошь расслабленные образы. В глаза бросаются принты: от этнических и цветочных до тай-дая, кружево, бахрома, ковбойские шляпы с «казаками» и, конечно, украшения»,

— рассказывает стилист Сергей Ганзин про негласный дресс-код фестиваля, который так или иначе соблюдали все селебрити.

close 100% Модель Ирина Шейк и Хайли Бибер на фестивале «Коачелла-2022» riccardotisci17/haileybieber/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ирина Шейк появилась на фестивале в бра напоказ, Алессандра Амбросио сперва танцевала под открытым небом в полупрозрачном кружевном комбинезоне, а после — повязала платок вместо топа.

close 100% Модель Алессандра Амбросио на фестивале «Коачелла-2022» alessandraambrosio/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель Шанина Шейк надела ковбойские сапоги, а Сара Сампайо наглядно показала, как носить принт тай-дай, джинсы с низкой талией и украшения из бисера в стиле хиппи.

close 100% Модель Сара Сампайо на фестивале «Коачелла-2022» sarasampaio/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Jon Kopaloff/Getty Images

Не меньший фурор произвела Пэрис Хилтон. Глэм-дива нулевых облачилась в «голое» мини-платье, которое обыграла с помощью высоких сапог с перьями.

close 100% Модель Шанина Шейк на фестивале «Коачелла-2022» shaninamshaik/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/Jon Kopaloff/Getty Images

Лучшим образом первых пары-тройки дней «Коачеллы» Сергей Ганзин назвал выход российского фэшн-блогера Карины Нигай. Девушка надела сетчатый кроп-топ с открытыми плечами и длинными рукавами, подпоясанные ковбойским ремнем шорты и «казаки». Образ дополнили бандана и солнцезащитные очки.

close 100% Актриса Пэрис Хилтон и модель Жозефин Скривер на фестивале «Коачелла-2022» parishilton/josephineskriver/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кого стилист хвалить не стал, так это хедлайнеров фестиваля.

«Видно, что Джастин Бибер не слишком заморачивался по поводу наряда. Обнаженный торс, спадающие джинсы, торчащее из-под них белье Calvin Klein, и бейсболка козырьком назад — он постоянно выходит на сцену в подобном образе. Ради Coachella мог бы придумать что-то новое», — раскритиковал Ганзин наряд Бибера. Билли Айлиш досталось от стилиста за любовь к мешковатым нарядам.

close 100% Джастин Бибер, The Weeknd, Megan Thee Stallion, Билли Айлиш во время выступлений на фестивале «Коачелла-2022» Getty Images/AP

Из выступающих эксперт похвалил эпатажную Doja Cat и победившую на «Евровидении-2021» итальянскую группу Maneskin, в частности, Дамиано Давида за «экстравагантность и отсутствие гендерных рамок» в его стиле.

«Вписать все это в повседневную жизнь, на мой взгляд, непросто: малейшая ошибка, и вы будете выглядеть так, будто вы достали старые вещи, перешили их и вышли в народ. И никакого «коачелльского» вайба»,

— заключает стилист.

И все же, по мнению эксперта, наряды с Coachella лучше оставить в Калифорнии.