Брюки полнят и обувь не та: какие наряды на £40 тыс. за 6 дней «выгуляла» Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл ненадолго вернулись на первые полосы мировых СМИ — поводом для этого стала их короткая поездка в Гаагу на «Игры непобежденных». Особое внимание таблоиды уделили нарядам Меган Маркл: пробыв в Нидерландах три дня, как подсчитало издание Daily Mail, она «вывела в свет» нарядов на £40 тыс. «Газета.Ru» спросила у стилиста Сергея Ганзина, что он думает о каждом из выходов.

Поездка в Гаагу стала для герцога и герцогини Сассекской первой после их переезда из Великобритании в США в 2021 году. Если принц Гарри приезжал на родину в прошлом году, то его супруга в Европе еще не бывала. Поэтому визит на «Игры непобежденных» стал для Меган Маркл своеобразной «ковровой дорожкой».

close 100% Меган Маркл на спортивном мероприятии Invictus Games в Гааге Global Look Press

Для первого выхода Меган Маркл выбрала белый костюм Valentino. Его дополнили сумка на цепочке от итальянского модного Дома и лодочки Aquazurra, в которых герцогиня Сассекская выходила замуж за принца Гарри в 2018 году. В качестве завершающих штрихов она использовала аксессуары: свадебные серьги с бриллиантами и некогда принадлежавшие принцессе Диане золотые часы — все от Cartier, а также слейв (кольцо, соединенное с браслетом).

«Здесь безупречно все: двубортный жакет, свободные брюки, туфли на шпильках. Даже цвет фурнитуры на сумке Меган сочетается с выбранными ею аксессуарами. Все продумано до мелочей, смотрится лаконично, элегантно и современно»,

— комментирует образ стилист Сергей Ганзин.

close 100% Меган Маркл на спортивном мероприятии Invictus Games в Гааге Global Look Press/Getty Images

На первые соревнования «Игр непобежденных», Jaguar Land Rover Driving Challenge Меган Маркл надела черный твидовый жакет Céline с белой футболкой и подвернутыми джинсами. Образ дополнили солнцезащитные очки-«авиаторы» с золотой оправой и сумка от французского модного Дома, а также классические балетки Chanel.

«Этот выход мне нравится. Единственное, я бы заменил балетки лодочками на каблуке, чтобы визуально вытянуть силуэт, добавить роста и сделать образ чуть ярче, — объясняет стилист.

Он признался, что балетки «портят общее впечатление от лука и дешевят его».

«Лично у меня сложилось впечатление, что Меган забыла переобуться. Каблуки здесь так и просятся. И пояс для джинсов, возможно, тоже», - добавляет Ганзин.

close 100% Меган Маркл во время церемонии открытия спортивного мероприятия Invictus Games в Гааге Stephen Lock/Global Look Press

В третий раз Меган Маркл появилась на публике в образе, составленном по формуле «белый верх, черный низ». Герцогиня Сассекская пришла на торжественную церемонию открытия «Игр непобежденных» в боди с открытыми плечами Khaite, напоминающем верх одного из платьев принцессы Дианы, в котором она позировала для Vanity Fair в 1997 году. К боди супруга принца Уильяма надела прямые брюки с высокой посадкой и стрелками и туфли в горох Manolo Blahnik.

«Облегающий фасон брюк подчеркнул широкие бедра Меган. Несмотря на высокую посадку, как такового акцента на талии нет. За счет этого фигура кажется квадратной»,

— раскритиковал образ Сергей Ганзин.

close 100% Меган Маркл и Принц Гарри на спортивном мероприятии Invictus Games в Гааге Patrick van Katwijk/Getty Images

На соревнования по легкой атлетике Меган Маркл заглянула в блейзере Brandon Maxwell, джинсах и замшевых туфлях Manolo Blahnik.

«Тоже не самый удачный образ. Мне не нравятся джинсы, поскольку их крой, на мой взгляд, совершенно не актуален на сегодняшний день. Что касается жакета, то он портит фигуру Меган, расширяя ее»,

— объяснил эксперт.

close 100% Меган Маркл и Принц Гарри на спортивном мероприятии Invictus Games в Гааге Chris Jackson/Getty Images

Наконец, последним стал выход Меган Маркл в белом платье Valentino с отверстиями вдоль лифа, выполненными в виде флористического орнамента. Герцогиня Сассекская нарушила все правила королевского дресс-кода, надев мини и накрасив губы ягодной помадой.

«Короткое платье А-силуэта в сочетании с туфлями на высоком каблуке подчеркнуло ноги Меган. Не будь она женой внука британской королевы, я сказал бы, что образ вовсе не вызывающий и очень сдержанный»,

— заключил стилист Сергей Ганзин.