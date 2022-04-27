«Любой спортсмен понимает все риски»: почему бодибилдеры умирают рано

В середине апреля в США скончался 44-летний культурист Седрик МакМиллан, у которого случился сердечный приступ в тренажерном зале. Он стал не первым спортсменом-бодибилдером, ушедшим из жизни из-за проблем с сердцем. Это дает обывателям повод думать, что бодибилдинг опасен. Однако мастер спорта Станислав Линдовер уверен, что этот вид спорта не вредит сердечно-сосудистой системе. «Газета.Ru» разбиралась, что происходит с телом, если развить его до максимума.

В интернете можно найти огромное количество статей с заголовком «Бодибилдеры, которые скончались от сердечного приступа». Последний громкий случай, который обсуждался в СМИ, связан со смертью на беговой дорожке 44-летнего бодибилдера и победителя «Арнольд Классик» Седрика МакМиллана. По информации издания о фитнесе Generation Iron, у спортсмена остановилось сердце. Из-за таких же проблем со здоровьем в ноябре прошлого года скончался 46-летний культурист Шон Роден, который вошел в историю как самый взрослый спортсмен, выигравший самое значимое международное соревнование «Мистер Олимпия».

В начале этого года по разным причинам, связанным со здоровьем, скончались 31-летняя культуристка Стейси Каммингс, 52-летний бодибилдер Том Принс и 37-летняя Эшли Гирхарт. После смерти последней сообщество бодибилдеров было шокировано, а Арнольд Шварценеггер, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», назвал этот вид спорта «самым опасным» в мире. «Легких путей тут нет»: в спортзалах наблюдается сезонный наплыв желающих похудеть До лета осталось меньше двух месяцев, поэтому многие россияне озаботились состоянием своего тела... 04 апреля 20:53

Бодибилдинг — вид спорта, в котором человеческое тело развивается до предела возможностей. Увеличение мышечной массы, строгие диеты, тяжелые физические упражнения, — все это приводит к повышенной нагрузке на сердце, почки и другие органы. В 2017 году две громкие смерти бодибилдеров заставили обратить внимание сообщество на чрезмерный прием препаратов, которые повышают выносливость, но при этом сильно вредят внутренним органам.

Тогда в 26-летнем возрасте скончался один из самых перспективных бодибилдеров мира Даллас МакКарвер. При вскрытии было обнаружено, что его сердце было в три раза больше, чем у обычного человека. Спустя три дня после смерти МакКарвера ушел из жизни титулованный культурист Рич Пиана. Специалистами установили, что его сердце и печень были увеличены в два раза по сравнению с обычными органами.

По словам Андрея Киселева, врача-кардиолога высшей категории и заведующего диагностическим отделением Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», при занятиях бодибилдингом сердце испытывает двойную нагрузку — качает кровь на избыточный вес и получает дополнительную анаэробную физическую нагрузку.

«Со временем происходит истощение миокарда, — говорит кардиолог. — Это может развиться в хроническую сердечную недостаточность, что приводит к дилатации сердца, увеличению его размеров. У многих штангистов и того же Арнольда Шварценеггера есть дилатационная кардиомиопатия. Ему делали уже несколько операций на сердце».

Как рассказывает «Газете.Ru» Станислав Линдовер, мастер спорта по бодибилдингу, чемпион России по этому виду спорта и абсолютный чемпион Европы, профессиональные спортсмены тренируются шесть дней в неделю по две тренировки в день. Он считает, что бодибилдеры осознают все возможные проблемы со здоровьем, которые им могут грозить, но при этом уточняет, что летальные исходы, причинами которых служат совокупные факторы, — это единичные случаи из миллионов.

«Мой тренировочный стаж больше 30 лет. У того же Седрика МакМилана, который, к сожалению, скончался, тренировочный опыт был больше 20 лет. Все это время он без перерыва занимался бодибилдингом и был знаком со всеми потенциальными угрозами. И любой спортсмен, делая подобный выбор, естественно, понимает все риски. Тяжелая атлетика, являясь олимпийским видом спроста, имеет гораздо больше отрицательных последствий для состояния здоровья», — отмечает Станислав Линдовер.

Если врачи в один голос утверждают, что занятия бодибилдингом вредят сердечно-сосудистой системе, то Станислав Линдовер уверен в обратном. В 44 года ему поставили врожденный порок сердца, но к этому моменту он уже не один десяток лет регулярно тренировался, участвовал в соревнованиях и завоевывал награды. «Набросились на колбасу и чипсы — потеряли весь смысл разгрузки» Идея проводить один день в неделю, питаясь одной гречкой или чередуя творог и кефир, популярна среди тех... 06 апреля 16:56

«О чем это говорит? О том, что я запустил и не отслеживал состояние своего здоровья, что являлось причиной ограничений, которые я получил. И когда я пришел к спортивному кардиологу, первое, что я услышал, — это ни в коем случае не бросать силовые тренировки. Железо лечит, железо профилактирует, железо делает нас здоровее. А те несчастные случаи, которые мы встречаем — мы не знаем их причины. Все говорят о том, что это сердечно-сосудистая система, но на самом деле это наши с вами домыслы», — считает мастер спорта по бодибилдингу.

Между тем врач-кардиолог Андрей Киселев сравнивает состояние сердца профессиональных культуристов с людьми, страдающими от ожирения. «И там, и там насос (сердце) качает на избыточную массу тела. Естественно, в сердце начинаются изменения. <…> Почему толстые люди живут дольше, чем бодибилдеры? Потому что они хотя бы не дают себе такую сильную физическую нагрузку», — объясняет доктор.

Среди опасностей для здоровья, сопряженных с бодибилдингом, Юрий Потешкин, к.м.н., врач-эндокринолог, председатель научного совета сети клиник «Атлас», отмечает возможное развитие остеоартроза (ускоренного разрушения суставов), сахарного диабета из-за приема препаратов, увеличивающих инсулинорезистентность, содержание липидов в крови и ускоряющих атеросклеротические процессы.

«Несмотря на эти факторы, при занятиях бодибилдингом с помощью врачей можно снизить некоторые риски. Например, в ортопедии есть методика PRP-терапии, которая эффективно замедляет разрушение суставов. Врач-кардиолог поможет оценить текущее состояние сердца и спрогнозировать риски. В любом случае при занятиях бодибилдингом требуется мультидисциплинарный подход и контроль здоровья с несколькими профильными специалистами», — говорит Юрий Потешкин.