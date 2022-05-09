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Русский Лос-Анджелес: чем заняться в Волгограде

Что посмотреть в Волгограде на выходных

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Вид на скульптуру «Родина-мать зовет!» памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Вид на скульптуру «Родина-мать зовет!» памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Дмитрий Рогулин/ТАСС
Туристический Волгоград — это ухоженные памятники, посвященные Великой Отечественной войне, Волга, не одетая в набережную, слабо освещенные по вечерам улицы и влюбленные в город местные жители, которые очень хотят, чтобы он стал популярным и расцвел на волне подъема внутреннего туризма. Чем заняться в Волгограде, чем там кормят и поят, и куда пойти после обязательного подъема на Мамаев курган — в материале «Газеты.Ru».

Поехать в Волгоград на выходные — не самое очевидное решение для туриста. На пару дней чаще ездят в Санкт-Петербург, Москву, Казань или Нижний Новгород. Но Волгоград тоже хочет быть в числе главных туристических направлений.

Привлечь путешественников могут влюбленные в город местные жители, которые называют его «Русским Лос-Анджелесом». По их словам, Волгоград — такой же протяженный, как калифорнийский город, с большим частным сектором и крутым хайвеем (а именно, Волгоградским мостом, который еще называют танцующим из-за ошибок в инженерии).

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Вид на собор Александра Невского в Волгограде

Вид на собор Александра Невского в Волгограде

Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

Действительно, Волгоград, самый маленький город-миллионник в России — растянут примерно на 60 км вдоль берега Волги. В центральных районах его ширина достигает пары километров, а если отъехать от них вправо или влево, то в некоторых местах черта города всего около пятиста метров, а жилые постройки больше напоминают дачные домики, чем застройку мегаполиса.

Логичнее всего туристам селиться в центре города — Ворошиловском или Центральном районах.

Они близко к аэропорту и речному вокзалу, от которого отправляются круизы по Волге, а еще там находится больше всего достопримечательностей. Снять трехзвездочный отель с хорошим рейтингом можно за 4-5 тыс. руб. за ночь на двоих.

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Улица Советская в Волгограде

Улица Советская в Волгограде

Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

Главные достопримечательности города связаны с Великой Отечественной войной. «Город патриотического воспитания», — так описывают Волгоград гиды. Памятники и музеи сконцентрированы неподалеку от главного проспекта — Ленина или, как его называют местные жители, Первой продольной. Тут и Дом Павлова, и Руины Мельницы, и музей Сталинградской битвы, и Мамаев курган, и Аллея Героев, и почти 20-метровый памятник Ленину.

Все эти места содержатся в прекрасном состоянии, чего не скажешь о жилых постройках на центральных улицах города или музеях, не относящихся к наследию войны.

Среди последних — музей-заповедник «Старая Сарепта», поселение немецких протестантов гернгутеров, основанное в XVIII веке. До сегодняшнего дня здесь сохранилось или частично сохранились 26 построек, главная из которых кирха — там проводят богослужения и органные концерты.

Центральный музей Сарепты находится в аварийном состоянии, о чем свидетельствует прикрепленное к наружной стене объявление, но внутри есть много любопытных артефактов — предметов быта религиозной общины.

Здесь же можно прослушать историю про местного домовенка, которого необходимо поить пивом, и приготовить самостоятельно горчичное масло.

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Музей-заповедник «Старая Сарепта» в Волгограде

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в Волгограде

Николай Галкин/ТАСС

Крупных и современных парков для прогулок в Волгограде практически нет. То немногое, что есть — это Царицынский парк вокруг музея «Россия — моя история» и ЦПКиО рядом с «Волгоград Ареной». Парки новые, зелени пока мало. Зато есть дорожки для велосипедистов и рампы для скейтеров.

Набережной, которую ожидаешь увидеть в городе на самой крупной реке Европы, в Волгограде тоже нет. Если не считать участок набережной 62-й Армии, где находится модернистское здание Речного вокзала — известного волгоградского долгостроя. Рядом — парк Победы, с его центральной лестницы открывается красивый вид на Волгу и жилые дома, построенные в форме паруса и отдаленно напоминающие отель Burj Al Arab в Дубае.

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Центральная лестница на набережной в Волгограде

Центральная лестница на набережной в Волгограде

Екатерина Четверикова/«Газета.Ru»

Всю культурную программу по Волгограду лучше планировать на утреннее и дневное время. Вечером город подсвечивается слабо, поэтому что-то разглядеть будет проблематично. После заката можно сходить в местные рестораны. Лучшими в городе считаются The Atelier, «Массимо» и «Маруся», где подают блюда из местных продуктов и разливают вино волгоградских виноделов.

Для ценителей иных напитков есть бары «Аляска» (уютный подвал с кирпичными стенами, неплохой выбор крафтового пива), Salden's (филиал одноименной тульской пивоварни), «Друзья» (коктейли и чуть-чуть еды) и «Грядушка» (тематические вечеринки по выходным).

Волгоградский фастфуд — это котлеты по-киевски и блины. Самые популярные блинные города — «Блин Клуб», «Блин Берри» и «Блинмастер». В последнем блин с мясом будет стоить 125 руб., с красной рыбой — 250 руб., а блинбургер — 195 руб.

В окрестностях Волгограда можно покататься на байдарках и лошадях, постепенно начинает развиваться эко-туризм и строиться глэмпинги. В соседнем Волжском — единственный в России мортуарий. Он заброшен, но находится на территории действующего кладбища — в рабочие часы можно зайти. В нескольких сотнях километров от города красивые фото можно сделать на соленом озере Эльтон, в меловых горах на реке Иловля и на Александровском грабене.

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