Тренчкот — универсальный фасон плаща, подходящий для мужчин и женщин всех возрастов и комплекций. Из дождливой Великобритании XIX века тренч попал в гардеробы современных женщин и мужчин, побывав по пути обмундированием солдат во время Первой мировой войны и костюмом звезд «Золотого века» Голливуда. О его истории и современных трендах — в материале «Газеты.Ru».

Многие полагают, что история тренчей началась во время Первой мировой войны. Считается, что утепленный и функциональный вариант дождевика изобрели для солдат, которым приходилось днями и ночами сидеть в траншеях: высокий воротник, водоотталкивающий материал, кокетки на спине, глубокие карманы, — эти детали тренча позволяли долго находиться в автономном режиме в непогоду.

На самом деле это предположение ошибочно. Да, тренчи действительно были спасением для солдат в Первую мировую, но их придумали значительно раньше.

По словам Мэган Виртанен, историка моды, культуролога, автора книги «Советская мода. 1917-1991», история тренча началась в 1879 году, когда Томас Берберри изобрел габардин, полученный особым типом плетения (саржей) из египетского хлопка.

«Наклонный мелкий рубчик позволял каплям воды скатываться, и, как гласила реклама фирмы, после того, как в 1888 году был получен патент, плащи оказались «устойчивы к дождю и туману, колючке и рыболовному крючку». Пять лет спустя Фритьоф Нансен (норвежский полярный исследователь. — «Газета.Ru») включил тренч Burberry в свой гардероб для путешествия к Полярному кругу, а в 1900 году тренчами заинтересовались и военные: компания получила госзаказ на разработку нового вида униформы», — говорит «Газете.Ru» Мэган Виртанен.

close 100% Burberrys, 1909 Print Collector/Getty Images

По версии Vogue, следы в истории создания тренчей появились еще раньше — в 1820-х годах, когда шотландский химик и изобретатель Чарльз Макинтош и основоположник британской резиновой промышленности Томас Хэнкок придумали водонепроницаемый макинтош. Эта верхняя одежда, нечто среднее между пальто и дождевиком, использовалась охотниками и рыбаками.

В 1853 году под брендом Aquascutum, который существует до сих пор, мужской портной из Лондона Джон Эмари разработал более усовершенствованную версию дождевика. А уже после его идеи подхватил и модернизировал Томас Берберри, придумавший обрабатывать изделие специальным водоотталкивающим растровом не целиком, а по отдельности — каждое волокно.

Бренды Aquascutum и Burberry до сих пор по очереди претендуют на право называться создателями легендарных тренчей для солдат и офицеров Первой мировой войны, после которой этот предмет гардероба вышел в массы.

close 100% Getty Images/Aquascutum

«В Россию тренч впервые попал в поставках Антанты царскому правительству, хотя объемы были и невелики, — говорит историк моды Мэган Виртанен. — В отличие от практичных кожаных плащей, тренчи не стали предметом копирования в 1920-е, так что пришлось ждать трофейных образцов, в том числе и на киноэкране: «Мальтийский сокол» (1941 год, режиссер Джон Хьюстон. — «Газета.Ru») с Хэмфри Богартом крутили во всех кинотеатрах, а модники пытались подражать образу актера. Правда, пошив такого плаща на заказ был сложен, а у фарцовщиков западные образцы обходились в немалые деньги».

В 40-х годах прошлого века тренчи перестали ассоциироваться с атрибутами военной формы и стали по-настоящему модными с легкой руки голливудских звезд. По словам Мэган Виртанен, на Западе мода на тренчи пережила второе рождение в начале 1960-х после выхода на экраны «Завтрака у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли. Зрители запомнили тренчи и по фильмам «Касабланка» с Хамфри Богарт, «Зарубежный роман» с Марлен Дитрих, «Крамер против Крамера» с Мерил Стрип.

close 100% Хамфри Богарт (в центре) в кадре из фильма «Касабланка» (1942) Getty Images

В переосмыслении классической «полевой» модели тренча в прошлом веке участвовали Коко Шанель, Кристиан Диор, Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Юбер де Живанши и другие. В результате тот тренч, который мы привыкли носить сегодня, мало похож на те, что надевали офицеры сто лет назад. Даже Aquascutum и Burberry пересмотрели свои базовые модели.

«В начале 2000-х тренчи были доступны повсеместно — будь то оригиналы Burberry или же копии фасона, созданные другими производителями, — отмечает Мэган Виртанен. — Правда, в самой Великобритании товары компании в то время полюбились местным люмпенам, так что пришлось приложить много сил и средств, чтобы вернуть былой престиж».

Начиная с 2010-х годов, редакторы моды The Guardian советовали следить за эволюцией тренчей по странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Ким Кардашьян. Звезда пусть и нечасто выглядела стильно, но всегда носила трендовые вещи лучших домов моды. Ее любимые — объемные тренчи Balenciaga, которые создает зачастую специально для Ким креативный директор бренда Демна Гвасалия.

close 100% Ким Кардашьян Getty Images

Персональный стилист Марина Рысева полагает, что сегодня актуальный тренч во многом похож на свой первоначальный вариант. «Свободный силуэт, линия плеча может быть слегка опущена или отсутствовать, чтобы можно было без стеснения надеть под тренч пиджак или объемное худи, — объясняет стилист «Газете.Ru». — Минималистичность проявляется в отсутствии классических деталей тренча и металлической фурнитуры на пряжках».

Раньше тренчи отшивались преимущественно в цвете хаки, только Burberry решил выделиться и придумал фирменный песочный цвет Nova, известный с 1924 года. Сейчас же тренчи делают не только из ткани, но и кожи — искусственной или натуральной, а в число классических оттенков могут входить темно-синий, черный, коричневый и графитовый.

close 100% Тренчи Maison Margiela, Burberry, Balenciaga Getty Images

С универсальным тренчем можно носить почти все. Но именно почти, предупреждает Марина Рысева. «В стилизации с тренчем лучше не использовать спортивные кроссовки, джинсы скинни, укороченные брюки или кюлоты. Эти вещи могут не лучшим образом повлиять на стройнящий эффект тренча», — объясняет она.