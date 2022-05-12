«Избегайте оттенков из 90-х и нулевых». Как обновить свой образ к лету

Стилисты по волосам предупреждают: желание обновить образ к лету и покрасить волосы в ультрамодный цвет может сыграть с вами злую шутку. Какие окрашивания станут самыми модными этим летом, а с какими цветами лучше не экспериментировать — в материале «Газеты.Ru».

Колумнист издания Popsugar Джессика Харрингтон утверждает, что одним из главных бьюти-трендов этого лета станет блонд. Но не просто блонд, а «блонд Памелы Андерсон». По ее словам, тренд начал набирать обороты после выхода на экраны сериала «Пэм и Томми», когда вслед за Памелой Андерсон к «тотал-блонду» обратились такие знаменитые брюнетки, как Ким Кардашьян, Билли Айлиш и Дуа Липа. Отличительной чертой это цвета является его чистый тон.

«Такой яркий платиновый блонд достигается с помощью обесцвечивания, но волосы после этого не тонируются», — объясняет колумнисту Popsugar звездный парикмахер Том Смит.

В это же время британский Vogue пишет о том, что в центре внимания этим летом будут оттенки пряной меди и темного шоколада. «Как правило, клиенты отдают предпочтение меди и темному шоколаду осенью и зимой, но в этом году спрос на эти оттенки вырос именно весной», — поделилась с изданием колорист Салли Нортвуд. Она добавляет, что большой популярностью у клиентов пользуется окрашивание, как у Хейли Бибер, которые колористы называют между собой «дорогая брюнетка».

Российские стилисты по волосам советуют не гнаться за западными трендами и не ориентироваться на знаменитостей. «Желание обновить образ к лету и покрасить волосы в ультрамодный цвет может сыграть с вами злую шутку», — предупреждает Иван Иванов, основатель салона SDUSHOI и творческий партнер L'Oréal Professionnel Paris. С этим мнением соглашается арт-директор студии Color Town Семен Маликов. По его словам, окрашивания «как у звезд» зачастую слишком сложные и требуют тщательного и дорогостоящего ухода. В беседе с «Газетой.Ru» стилисты по волосам рассказали, какие окрашивания стоит попробовать этим летом, а от каких трендов лучше отказаться.

НЕТ: тотал блонд

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Несмотря на то, что однотонный блонд от корней до кончиков (тот самый «блонд Памелы Андерсон») лидирует на подиумах и в социальных сетях, Семен Маликов не советует идти на поводу у тренда. По его словам, такое окрашивание непрактично и требует слишком сложного ухода — особенно летом, когда солнце пересушивает уже поврежденные обесцвечиванием волосы.

«Блондинкам нужно раз в три недели приходить в салон и подкрашивать корни. Тратить на это время уже не модно. Сейчас не актуально выглядеть так, будто вы уделяете слишком много внимания внешности, а такое окрашивание говорит само за себя», — объясняет он.

ДА: шатуш, балаяж, air touch

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Вместо этого Иван Иванов советует блондинкам обратить внимание на более натуральные оттенки блонда. Такие окрашивания, по его словам, не так сильно повреждают волосы и не требуют частых походов в салон.

«В блонде придерживаемся естественности. Интересно, что сейчас омбре входит в тренд, поскольку окрашивания по типу балаяжа и растяжек аккуратно отрастают и превращаются в омбре, спускаясь от корней на 10-15 сантиметров — ходить так можно и нужно!» — уверен он.

Семен Маликов добавляет, что не менее актуальны этим летом будут более темные теплые оттенки — бежевый, золотистый и карамель. «Все оттенки вплоть до желтого и медного — однозначно, в тренде», — уверяет стилист.

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Брюнеткам стилисты советуют обратить внимание на классические холодные оттенки — от светлых кофейных до насыщенных темных.

НЕТ: теплый подтон

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Иван Иванов предостерегает от окрашиваний с теплым подтоном. По его словам, на солнце цвет может стать неравномерным и уйти в красно-оранжевый.

«Спустя полтора-два месяца после окрашивания теплый оттенок начнет смываться и проявится красный подтон. Придется либо тонироваться безаммиачным красителем, либо использовать шампунь с пигментом, нейтрализующим красноту», — рассказывает он.

ДА: насыщенный цвет и блики

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В качестве альтернативы теплым оттенкам, Семен Маликов предлагает классические темные цвета с холодным подтоном. «Темный, насыщенный цвет в один тон вернулся, мы часто видим его на селебрити и на показах», — рассказывает он.

Иван Иванов добавляет, что еще один тренд 2022 года — сочетание темного холодного оттенка и необычной стрижки. «Сначала вернулся маллет, затем начал эволюционировать: он стал длиннее, появились более короткие зоны. Например, в фильме «Не смотри наверх» Дженнифер Лоуренс примерно с такой стрижкой», — объясняет он.

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А вот «бунтарские» окрашивания в яркие красные оттенки, по мнению Семена Маликова, в 2022-м уже не актуальны.

НЕТ: красным и розовым цветам

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«Точно не в моде — красные оттенки. Красноты добавлять точно не стоит, но, если очень хочется цвета, можно остановиться на меди», — советует он.

ДА: пастельным тонам

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Иван Иванов дополняет, что на смену ярко-розовому, малиновому и фуксии пришли более нежные оттенки голубого пыльно-розового и другие пастельные тона. Такое окрашивание, по его словам, сейчас актуально как никогда.

«Розовый настолько вошел в нашу жизнь, что уже не является каким-то экстремальным окрашиванием. Но именно пастельный! Главное — избегать красновато-бордовых оттенков из 90-х и нулевых», — рассказывает стилист.