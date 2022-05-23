Как уговорить бабушку одеться в стиле Елизаветы II или Анны Винтур

В соцсетях восхищаются пожилыми женщинами, которые не боятся ярких аксессуаров и не кутаются в цветастые халаты или шали. Однако в реальности бабушки стараются не выделяться, часто носят старые, дешевые вещи и отказываются от стильной одежды, которую предлагают им внучки. «Газета.Ru» вместе с психологом-имиджмейкером и стилистом разбирается, как безболезненно и стильно переодеть бабушку.

Убедить бабушку выбрать одежду в торговом центре, а не на рынке и приобрести базовые вещи вместо сарафанов с цветочными принтом — одна из самых непростых задач для внуков. Кто-то пытается решить проблему уговорами, кто-то покупает вещи в подарок, а кто-то просто выкидывает старую одежду и кладет на ее место новую, которая нравится ему, а не бабушке. Однако все это не решение проблемы. У каждой бабушки есть свои представления о прекрасном, что делает задачу обновления гардероба особенно трудной. Фото модных москвичей и разборы дизайнеров: какие каналы о моде читать в Telegram Глянцевые журналы в России закрываются или переживают сложный период ребрендинга. Instagram*, где блогеры... 19 мая 17:28

«Мы с бабушкой много разговариваем на тему одежды. Она передает мне свои голландские костюмы, купленные в СССР, а я покупаю ей нейтральные белые футболки и нейлоновые сумки Longchamp, чтобы ей было с чем ходить в магазин. На их фоне и ее любимые шелковые платки приобретают новое звучание», — рассказывает об идеальных отношениях с бабушкой стилист и историк моды Яна Демченко.

По ее словам, главное в создании стильного образа для женщины в возрасте — это не соответствовать годам, а выглядеть современно.

Примером для подражания может служить женщина, которой абсолютно точно удается быть в тренде — это Анна Винтур. Главному редактору американского издания журнала Vogue 72 года. Ее любимые вещи — платья с цветочными принтами длиной до середины голени, узкие пальто, сапоги с высоким голенищем и, конечно же, солнцезащитные очки. Бесспорно, возможностей одеваться стильно у Винтур намного больше, чем у большинства женщин в этом мире. Однако скопировать образы главного редактора Vogue можно, приобретая одежду в магазинах масс-маркета.

close 100% Анна Винтур (в центре) и Мэй Маск Global Look Press/AP/Getty Images

В последние годы еще одним примером для вдохновения стала 74-летняя Мэй Маск — мать создателя «SpaceX» и «Tesla» Илона Маска. Ее гардероб нельзя назвать базовым, но она однозначно достойный инфлюенсер для женщин в возрасте, которые хотят выглядеть современно и обращать на себя внимание.

Экспериментировать со стилем можно, когда есть достаточно базовых вещей. Их, как считает Яна Демченко, можно купить и сейчас по приемлемой цене во многих марках. «Цены в них вряд ли отличаются от тех, что можно увидеть на вещевом рынке, а вот сами вещи выглядят актуальнее и меньше отвлекающих лишних элементов, — говорит стилист. — Еще можно обратить внимание на аутлеты и дисконты, так как в них чаще остаются в наличии неплохие вещи больших размеров, что не всегда встречается в сетевых магазинах».

Сама Яна Демченко отправляется за покупками с бабушкой в конце сезона, когда качественные вещи можно приобрести со значительной скидкой. «Это точно дешевле и надежнее, чем поход на рынок, — уверена она. — Главное — не выбирать слишком кричащие вещи и не поддаваться скоротечным трендам».

База — это футболки и лонгсливы спокойных цветов, прямые джинсы и темные брюки, шерстяные пальто и свитеры, кроссовки и туфли на небольшом каблуке.

close 100% Лин Слейтер (Accidental Icon) и Линда Родин iconaccidental/lindaandwinks/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Если вещь качественная и без лишних деталей, экономить на ней не стоит — это в юности на нас смотрится идеально даже незатейлевая маечка из тонкого трикотажа, но потом все же стоит окружить себя базой», — уверена стилист.

O'stin, Finn Flare, Zarina, Savage, Baon — в этих магазинах можно найти подходящие бабушке вещи по адекватной цене.

Единственное, чем славятся далеко не все магазины масс-маркета, так это качество. Между тем психолог-имиджмейкер Лана Волохова отмечает, что в одежде для пожилых людей нельзя экономить на материалах. Если свитер, то мериносовая шерсть, если брюки или футболка, то из хлопка. Качественная ткань обеспечивает нормальную терморегуляцию и не сковывает движения.

Что же касается фасонов, то здесь психолог предлагает не усложнять задачу.

«Это не выглядит как костюм Пикачу? Можно брать, — говорит о простом лайфхаке по выбору одежды для бабушки Лана Волохова. — Осторожнее с очень яркими цветами, полиэстером и вещами оверсайз — не факт, что это будет удобно, а если это неудобно, это не будет носиться ни минуты».

close 100% Бадди Винкл и Айрис Апфель baddiewinkle/iris.apfel/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Если с базовой одеждой разобраться можно своими силами, то с деловыми образами будет сложнее. В таких случаях Лана Волохова советует обращаться к портному или в специализированный бренд «для взрослых со всеми вытачками и кокетками для удобства нестандартной фигуры».

Идеальный пример для подражания в таком случае — 96-летняя Елизавета II. Вся одежда королевы сидит идеально по ее фигуре, поскольку отшивается ее личным кутюрье Анжелой Келли.

В правилах королевского гардероба есть множество табу, которые относятся к Ее Величеству, но могут быть применимы для обычных людей. «Нет» нужно сказать черному цвету, шпилькам, длине выше колена и глубокому декольте.

close 100% Королева Великобритании Елизавета II Oli Scarff/Pool/Reuters

Многие бабушки даже ради важного события, например, свадьбы внучки не могут решиться на небольшую смену образа, отказавшись от халатов и шалей на пару часов. Как быть в ситуации, когда бабушку нужно переодеть в нарядное, во что бы то ни стало?

«Все, что мы можем, это условно падать в ноги и говорить честно и открыто — «мне очень нужно, чтобы ты это надела, я понимаю, что это подвиг и прошу тебя о нем» — собственно, все. После лучше бы компенсировать моральный ущерб, хотя понятно, что если бабушка нас любит, она нам не признается, что ей было не очень», — говорит Лана Волохова.

Психолог-имиджмейкер советует не наседать на близкого пожилого человека и помнить, что взрослым всегда намного труднее даются изменения. «Психологический и физический комфорт важнее эстетических моментов», — заключает она.