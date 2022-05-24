«Это как домашнее задание»: зачем наносить маски для лица

В косметических магазинах продаются маски для лица с самым разным действием. Производители обещают: маски увлажнят и избавят от сухости, справятся с воспалениями, покраснениями и даже разгладят морщины. Так ли это на самом деле и стоит ли ждать чудодейственного эффекта от маски для лица за условные 100 рублей? «Газета.Ru» поговорила с врачами и узнала, как работают маски для лица и стоит ли ждать от них wow-эффекта.

Маски для лица условно действуют по трем разным направлениям. Как объясняет Алексей Загатин, талассотерапевт, методист компании Thalasso Bretagne, есть те, что корректируют психоэмоциональное состояние и настроение, когда хочется посвятить время себе и насладиться процедурой, есть маски, которые «работают на эстетику и решают бытовые проблемы кожи» — например, выравнивают тон или снимают отечность, — и, наконец, существуют профессиональные средства, задача которых — оздоровить кожу после оперативных вмешательств или аппаратных процедур.

«Есть простые маски, которые нужны, чтобы приятно провести время за сериальчиком, но есть и реально работающие с кожей лица, которые дают хороший эффект. Конечно, более действенный эффект вы получите от процедур, но маски – это как домашнее задание, чтобы поддержать результат от них. И маски для лица – это профилактика многих состояний кожи. Нельзя от них отказываться, они должны быть в рационе с молодости», — считает он. Фото модных москвичей и разборы дизайнеров: какие каналы о моде читать в Telegram Глянцевые журналы в России закрываются или переживают сложный период ребрендинга. Instagram*, где блогеры... 19 мая 17:28

По мнению Элины Мануйловой, врача-дерматовенеролога, косметолога, международного тренера бренда Rhea, маски — скорее, дополнение к основному уходу за лицом, а их основная задача – усилить эффект от других процедур и разнообразить их.

Врач советует иметь в косметичке несколько разных масок и использовать их, руководствуясь потребностями кожи. Например, эксфолиант, очищение, лифтинг, и чередовать их в течении недели.

«Важно помнить, что наилучший эффект даст маска, которая подходит именно вам по типу и состоянию кожи. Если кожа склонна к сухости, лучший результат дадут увлажняющие и питательные продукты, если она раздражена – маски для чувствительной кожи с успокаивающим действием, маски для сияния идеально сработают на тусклой коже с признаками усталости», — объясняет врач.

close 100% 1. Восстанавливающая маска для лица «Тысяча Цветов Пептид» Elemis

2. Маска-сыворотка для зоны вокруг глаз Revitalift Filler Loreal Paris

3. Лифтинг-маска мгновенного действия Sublim Skin [ comfort zone ]

4. Отшелушивающая маска-скраб для лица с углем и черным сахаром Freeman

5. Интенсивная увлажняющая маска Ultimate Lifting Hydrating Mask L.Raphael

6. Антивозрастная маска для глаз 4EyesMask Rhea

7. Мультиактивная ночная маска для повышения упругости Perricone MD

8. Маска «Совершенство кожи» Skinovage Babor

9. Сверхувлажняющая омолаживающая маска от Rexaline Hydra-Shock

Пресс-службы брендов

Элина Мануйлова уверена: с задачей глубокого очищения пор, например, маски справятся лучше любого другого косметического продукта. Врач рекомендует выбирать продукты на основе глин, активированного угля или маски-пленки с очищающим действием, которые будут работать по принципу адсорбции и вытягивания загрязнений из пор. Наносить эти маски необходимо на участки кожи с расширенным порами и камедонами, склонными к появлению воспалений.

«Предварительно необходимо очистить кожу от макияжа, также я рекомендую сделать легкий поверхностный пилинг-эксфолиацию, чтобы удалить с поверхности кожи скопление мертвых клеток. Это позволит абсорбирующей маске легче вытянуть загрязнение из пор. Оставлять такие продукты на коже следует как правило 10-15 минут, затем остатки необходимо смыть водой или снять маску-пленку», — рассказала она.

Наталья Токмакова, косметолог, эксперт бренда [ comfort zone ] полагает, что добиться глубокого очищения с помощью масок вряд ли удастся — дело в том, что все очищающие маски работают только на уровне рогового слоя эпидермиса и в устьях пор.

«Правильнее говорить о разных механизмах очищения и подбирать средства, исходя из этого. Самые актуальные сегодня – обновляющие (с кислотами или энзимами) и абсорбирующие (с глинами, углем и рисовой пудрой)», — говорит она.

Поддерживать чистоту кожи Элина Мануйлова предлагает с помощью масок на основе ферментов или фруктовых кислот.

По ее словам, применять такие маски следует два раза в неделю для профилактики скопления загрязнений в порах кожи. Кроме того, такие маски хорошо увлажняют кожу и способствуют улучшению цвета лица. Врач советует обратить внимание на маски с очищающими комплексами на основе гидроксикислот, а также продукты с маслом мяты и эвкалипта.

Тканевые маски, по словам Мануйловой, работают иначе: их задача не «вытянуть» загрязнения, а, наоборот, насытить кожу теми или иными действующими компонентами.

«Основа таких масок дополнительно «запирает» влагу в коже и помогает активами проникать глубже», — рассказывает эксперт.

Наталья Токмакова добавляет, что тканевые маски хороши тем, что содержат в своем составе много увлажняющих компонентов, а также за счет своего формата создают очень влажную среду, что позволяет при очищении не пересушить кожу.

close 100% 1. Тканевая лифтинг-маска для лица с пептидным комплексом Detox Lifecode

2. Очищающая матирующая маска для жирной проблемной кожи Effaclar La Roche-Posay

3. Ночная несмываемая маска с коллагеном для интенсивного увлажнения кожи Art&Fact

4. Восстанавливающая маска против усталости Masque Dynamisant Anti-Fatigue Guinot

5. Альгинантные крио-маски быстрого действия Dr.Jart

6. Двухступенчатая маска для лица против морщин The Pure Lotus

7. Ночная маска для выведения токсинов My Clarins Clarins

8. Успокаивающая минеральная маска Vichy

9. Маска-патчи для лица с гранулами янтаря и сывороткой Ansaligy Пресс-службы брендов

В ассортименте косметических магазинов также можно найти так называемые «маски красоты» или маски «на выход». Производители позиционируют их как средства, обеспечивающее эффект мгновенного преображения.

«В их составе, как правило, комплексы витаминов, особенно витамина С, а также освежающие или противоотечные ингредиенты, такие как экстракт мяты и каштана. Есть продукты с пептидами и увлажняющими комплексами – гиалуроновой кислотой, экстрактами водорослей или алоэ», — рассуждает Мануйлова.

По словам Натальи Токмаковой, wow-эффекта можно ожидать от масок с кислотами: они бывают мягкие с глюконолактоном или молочной кислотой и более активные – с гликолиевой кислотой. Быстро увлажнит кожу маска с гиалуроновой кислотой, а избавит от лишнего блеска маска с глиной.

«Маски с разным действием очень хорошо использовать последовательно: например, увлажняющую или питательную антиоксидантную сделать после очищающей – кислотной, энзимной или глиняной», — рекомендует косметолог.