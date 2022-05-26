Не старье, а винтаж: во что можно превратить «бабушкину» мебель

Россияне стали чаще обращаться в реставрационные мастерские, занимающиеся ремонтом мебели — это значит, что в квартирах будет больше кресел 60-х годов и венских стульев. По мнению дизайнеров, в стране наконец подхватили модный тренд на винтаж — раньше такие вещи считались старьем и выбрасывались на свалку. «Газета.Ru» узнала у специалистов, как правильно использовать бабушкину мебель и создать современный интерьер.

В апреле россияне стали чаще искать специалистов по ремонту и реставрации мебели. Согласно статистике «Авито Услуг», в апреле 2022 года по сравнению с мартом спрос на услуги по ремонту и сборке мебели увеличился на 17%, а по отношению к прошлому году рост составил 40%. Количество предложений за это же время возросло на 4% (и на 24% год к году).

Профессиональные мастера предлагают услуги по перетяжке мягкой мебели, замене пружин, поролона и механизмов, а также по реставрации и обновлению любых поверхностей. «Зеленое движение»: как использовать тренд 2022 года в интерьере Природные элементы в интерьере успокаивают, снижают стресс и приподнимают настроение. Это особенно... 18 мая 21:42

«Свои объявления на Авито размещают как частные производители и мастера, так и компании малого и среднего бизнеса, предоставляющие услуги по реставрации, ремонту, изготовлению и сборке разнообразных предметов мебели. По данным «Авито Услуг», по всей стране растет спрос на изготовление мебели на заказ: в апреле 2022 года динамика роста составила +35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала «Газете.Ru» руководитель развития категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

Наибольшая динамика роста спроса была отмечена в Челябинске (+105%), Москве (+86%), Казани (+67%), Уфе (+66%) и Ростове-на-Дону (+57%).

«Чаще всего исполнители услуг публикуют предложения об услугах по изготовлению на заказ комнатных перегородок, кухонных гарнитуров, шкафов-купе, дверей, комодов, тумб, стенок и детской мебели», — заключила Филимонова.

Как и где обновить старую мебель

«В России то, что в других странах называют «винтаж», многие считают старьем. Если что-то похожее вернулось в моду, то точно по недоразумению. При этом большинство не видит в современных моделях отсылок на ту самую «устаревшую» мебель. Винтаж всегда ценился именно знатоками, а сейчас еще и мода на него пришла. Все больше людей стали интересоваться предметами с историей, пусть и не такой далекой. Особенно ценится мебель 1950-70-х годов», — объяснила декоратор и интерьерный стилист Нелли Муратова.

По мнению декоратора, сейчас нужно быть бережливым к вещам — и дело даже не в моде на вторичное использование предметов. В связи с уходом с рынка большого количества брендов по продаже мебели и декора многие дизайнеры и декораторы столкнулись с проблемой отсутствия выбора предметов интерьера.

close 100% 1. Фоторамка, modi

2. Ваза, modi

3. Диффузор с ароматом Конфеты, modi

4. Буфет из массива сосны, La Redoute

5. Винтажный плакат, AliExpress

6. Ретро-проигрыватель, AliExpress

7. Крио-палочки, Coolboxbeauty

8. Стул Шэлл Patch, Divan.ru Пресс-службы брендов

«Есть столярные производства и ремесленники, которые спасают от дефицита, но минус в том, что увидеть, примерить в интерьер и потом уже решить, стоить ли покупать или нет, у вас не получится. Обычно такая процедура — на заказ и с предоплатой. Поэтому здесь нужно задуматься, стоит ли избавляться от старой мебели, или, может, ее просто обновить?» — рассказала дизайнер.

Она отметила, что из «бабушкиной» мебели в современных интерьерах можно использовать любые вещи, кроме сатиновых, атласных занавесок и тюля.

«Придать новую жизнь можно абсолютно любой вещи. Например, я нашла старые гравюры на даче, оформила в новое паспарту. И предмет искусства с историей готов! А старые шторы всегда можно перешить в чехлы для подушек или сделать салфетки. Я особенно люблю перешивать льняные или хлопковые, они подходят абсолютно под любые сервировки»,

— призналась Нелли Муратова.

Если все старые кресла и буфеты уже отправлены на свалку, винтажную мебель можно найти в социальных сетях. Множество разных магазинов и шоурумов продают винтаж разных эпох и стран, а также реставрируют старые модели. Те же, кто до сих пор вешает рубашки в «ждановский» шкаф, могут не стесняться некоторой старомодности своего интерьера — и, если это требуется, обратиться к реставраторам мебели, чтобы его обновили.

Как использовать винтаж в интерьере

Тренд на винтаж пришел в сферу интерьеров уже давно. Многие дизайнеры используют в проектах предметы обстановки, которые уже были у хозяев, или специально выбирают старинную мебель, предпочитая реставрацию, а не покупку новых предметов.

Эксперт сети магазинов modi Нина Ценных отметила, что в последние годы стал особенно востребованным стиль кинофолк – сочетание современных минималистичных элементов и вещей «из бабушкиного сундука».

«Для интерьера подойдет любая крупная мебель: сервант, шкаф или тумба. Достаточно вооружиться краской и добавить предмету яркости. Причем необязательно стремиться к идеалу! Допускаются шероховатости, потеки краски, неравномерность окрашивания, также в моде частичное окрашивание: красится только какая-то часть, (к примеру, фасады), а ножки остаются прежними»,

— посоветовала Ценных.

При этом интерьерный стилист Нелли Муратова предостерегла: хотя винтажную мебель можно использовать в любых квартирах, важно соблюдать умеренность.

«Важно не переборщить, чтобы интерьер не пах нафталинном и не был похож на антикварную лавку. Чтобы не переусердствовать и не промахнуться с покупкой, лучше всего обратиться к декоратору», — рекомендовала Муратова. Как создать особенную атмосферу на веранде: все о мебели и украшении зоны отдыха на даче На даче важно продумать каждую деталь, поэтому обустройство веранды следует доверять профессионалам... 20 мая 23:03

Одна из проблем, с которой сталкиваются дизайнеры при создании винтажного интерьера, — необходимость вписать в него современную технику. Так, например, в кухне Нелли Муратова предлагает ограничиться стульями.

«Кухню лучше делать современную, в идеале светлых однотонных оттенков, с латунными ручками и деревянной столешницей из массива. Бытовую технику — встраиваемую или скрытого типа. К такой кухне легче подобрать винтажные стулья и английский сервиз. Для кофеманов подойдет гейзерная кофеварка и красивая кофейная пара», — сообщила дизайнер.

Декорирование пространства

Пространство следует декорировать в соответствии с выбранным стилем. Стилист интерьера и декоратор, эксперт сети магазинов modi Нина Ценных отметила, что сейчас в тренде — использование винтажа не по его назначению.

«Например, старый саквояж или чемодан можно использовать как тумбу и расположить на нем светильник и рамку для фотографий, а табуретку превратить в маленький журнальный столик с минималистичной вазой в центре. Можно также проявить креатив и поиграть с предметом активнее: например, заменить ножки и ручки у тумбы на современные, а фасад оставить тем же. Либо взять старую рамку для фотографий и дополнить ее современным постером в стиле андеграунд», — посоветовала Ценных.