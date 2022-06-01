Россияне скупают советский хрусталь. Сколько он стоит и как его вписать в новую кухню

Ностальгия по всему советскому коснулась искусства сервировки. На «Авито» набирают популярность хрустальные и фарфоровые сервизы советских времен, а молодежь все чаще выступает за то, чтобы пользоваться посудой из бабушкиного серванта в повседневной жизни. Как винтажный хрусталь и фарфор входят в современный обиход, читайте в материале «Газеты.Ru».

«Бабушкины» сервизы — новый тренд

На «Авито» растет популярность изделий времен СССР. Пользователи платформы стали особенно активно интересоваться советским хрусталем.

«В I квартале этого года покупать его стали чаще на 55% по сравнению с IV кварталом 2021 года. Приобрести такое изделие на «Авито» можно в среднем за 3 730 рублей, что ниже цены прошлого квартала на 17%», — рассказали «Газете.Ru» на платформе.

Ценители более редких предметов могут также найти на платформе бокалы, выпущенные к Олимпиаде 1980 года ограниченной партией, или крюшонницу из цветного хрусталя.

close 100% Пресс-служба кафе «Публика»

Популярность набирают, правда медленнее, и фарфоровые сервизы. «Советский фарфор также становится более востребованным. Его покупали на 14% чаще по сравнению с предыдущим. Средняя стоимость фарфора из СССР на «Авито» составляет 5 240 рублей», — сообщили в компании.

Фарфоровые сервизы и хрустальные салатницы, которые раньше казались большинству тяжким бременем бабушкиного наследства, все чаще привлекает молодых.

«В последнее время я замечаю, что винтажная посуда снова входит в моду. Лично я люблю сочетать фарфор «из бабушкиного шкафа» с современными элементами декора. Выглядит стильно, когда всего в меру: расписанная от руки чашка с золотой каемкой лучше сочетается с минималистичной скатертью и однотонной поверхностью стола», — объясняет 23-летняя Мария Борисова.

Девушка признается, что в такой посуде, на ее взгляд, есть душа и история.

«Есть и пить из такой посуды вкуснее, это наполняет и учит быть бережными к вещам. Моя бабушка годами собирала, а теперь передала мне в наследство гжелевский сервиз, который выставляла на стол по всем праздникам и особым случаям. Так простые вещи становятся бесценными и приобретают для нас особое значение. А это важно», — считает Мария Борисова.

Наши соотечественники, живущие на Западе, солидарны — они тоже считают, что бабушкина посуда придает сервировке уникальность.

«Это стильно! Сервизы можно сочетать с совершенно другим декором. В таком случае хрустальный бокал станет своего рода изюминкой на праздничном столе», — отмечает студентка Тулузского университета Жана Жореса Евгения Лаврова.

close 100% Пресс-служба кафе «Публика»

При этом в наше время хранят особенно ценную посуду в буфете, выставляя на стол только по праздникам, далеко не все.

«В моей семье используются даже самые дорогие и памятные сервизы. Мы не относимся к ним как к какой-то реликвии и не передаем безделушки из поколения в поколение. Исключением из данного правила является некоторая посуда из бабушкиного шкафа моего отца, поскольку там присутствуют экземпляры, которые не имеют практического применения. Например, хрустальный рог, из которого можно пить вино — он попросту не может стоять на столе. Я полностью поддерживаю мнение своего дедушки: «Это не какой-то антиквариат, который можно в музей сдать или устраивать выставки прямо дома, жизнь нужно жить!» — поделился младший научный сотрудник Университета имени Иоганна Кеплера Линц Илья Осенний.

Как использовать сервизы в интерьере

Дизайнер интерьеров и эксперт сети Fix Price Елена Карасаева уверена, что старые вещи можно использовать в новом прочтении – это достаточно популярная тенденция многих западных стран, которая стремительно приходит и в Россию.

«Это могут быть совершенно неожиданные решения: к примеру, дизайн помещения в стиле лофт в сочетании с советской мебелью. В таком стиле хорошо будут смотреться посуда и элементы декора, которые достались вам от бабушки», — отмечает Карасаева.

close 100% 4.Кружка, O'Kitchen, Fix Price ' data-author='Пресс-службы Just like kids/«Дымов керамика»/Fix Price' class="item-image" > 4.Кружка, O'Kitchen, Fix Price ' class="item-image-front" loading="eager" > 1.Набор керамических подсвечников, Just like kids

2.Блюдо овальное, «Дымов керамика»

3.Менажница, O'Kitchen, Fix Price

4.Кружка, O'Kitchen, Fix Price Пресс-службы Just like kids/«Дымов керамика»/Fix Price

Идей нестандартного использования сервизов огромное множество. Главное — следить за тем, чтобы это органично смотрелось в интерьере и вписывалось в общую цветовую гамму.

«Вписать в современный интерьер можно не только посуду, но и фарфоровые вазы, статуэтки. Можно придумать нетипичные способы использования: к примеру, в фарфоровой супнице собрать оригинальную цветочную композицию из искусственных растений. Отличным решением станет чайник или кофейник, приспособленный, как ваза, под свежие цветы», — советует Елена Карасева.

Идеально вписывается фарфор и в стилистику кантри. Фарфоровые тарелки можно повесить на стену в качестве декора.

«Кстати, прежде чем вынести из дома старый бабушкин сервиз, проверьте клеймо с обратной стороны. Изделие, которому от 15 до 50 лет, относится к винтажным, а вот все, чему больше 50 лет, уже становится антиквариатом. Поэтому не спешите выбрасывать. Возможно, за вашим сервизом стоит огромная история», — предупреждает Карасаева.

close 100% 4.Блюдо Алена Ракова х DVKB

5.Соусник из темного шамота, Agami Ceramics

6.Бокал «Япония», Agami Ceramics' data-author='Пресс службы Chamotte bakery/Kesler Ceramics/Fix Price/Алена Ракова х DVKB/Agami Ceramics' class="item-image" > 4.Блюдо Алена Ракова х DVKB

5.Соусник из темного шамота, Agami Ceramics

6.Бокал «Япония», Agami Ceramics' class="item-image-front" loading="eager" > 1.Тарелка с рисунком #5, Chamotte bakery

2.Сервировочная доска облачко, Kesler Ceramics

3.Подставка под ложку, O'Kitchen, Fix Price

4.Блюдо Алена Ракова х DVKB

5.Соусник из темного шамота, Agami Ceramics

6.Бокал «Япония», Agami Ceramics Пресс службы Chamotte bakery/Kesler Ceramics/Fix Price/Алена Ракова х DVKB/Agami Ceramics

Сервиз — новый атрибут ресторанного бизнеса

В ресторанах Москвы тренд тоже набирает обороты. «Домашняя» фарфоровая или керамическая посуда создают ощущение уюта, полагают рестораторы.

«Нам хотелось создать атмосферу, как будто ты приходишь в гости к своим друзьям или семье. Очень часто слышим фразу «такие вилочки у меня на даче» или «в детстве у моей бабушки были такие же приборы». Это сразу настраивает на теплые эмоции и вызывает нежные детские воспоминания из семейных посиделок», — объясняет Юлия Селякова, совладелица и идейный вдохновитель кафе «Публика».

close 100% Пресс-служба кафе «Публика»

По словам Селковой, посетители кафе регулярно интересуются, где можно приобрести подобный сервиз, вилку или молочник.

«Почти каждый день, а иногда и несколько раз в день, гости спрашивают нас: «Где купить такой «сервиз»?» А мы все рассказываем: эта тарелочка винтаж, куплена у европейского байера, это чешский бренд Thun, новодел, это тарелка с штампом Rosenthal была найдена на барахолке, и на всю «Публику» она одна. Вилки и ножки регулярно пополняем, начищаем до блеска и отправляем в работу, по одному молочнику ловим в соцсетях, что-то нам приносят наши друзья», — говорит Юлия Селякова.