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Тест: Сможете ли вы прийти на ужин к Елизавете II и не опозориться?

Проверьте свое знание королевского протокола для гостей Букингемского дворца

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Tim Graham Picture Library/Getty Images
Великобритания широко празднует 70-летие царствования Елизаветы II. За праздничным парадом 2 июня последуют многочисленные торжества, пикники и ужины для британцев всех сословий. «Газета.Ru» предлагает мысленно посетить самое сложное мероприятие — представить, что вы приглашены на торжественный ужин в Букингемский дворец. Проверьте, сможете ли вы поужинать с королевой, не нарушив протокол.

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