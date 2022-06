«Мамочка», медвежонок и лошадь в пабе: как британцы отметили Платиновый юбилей Елизаветы II

Военный парад, служба в соборе Святого Павла, концерт около Букингемского дворца, Эпсомское дерби и смешные фотографии принца Луи — королевская семья отметила Платиновый юбилей Елизаветы II. Пока члены королевской семьи участвовали в официальных мероприятиях, британцы организовывали обеды в честь Ее Величества и дебоширили на улицах. О том, как четыре дня веселились в Соединенном Королевстве, — в материале «Газеты.Ru».

Елизавета II стала первым монархом в Великобритании, которая отмечает 70-летие пребывания на престоле. Празднование Платинового юбилея по всему Соединенному Королевству и странам Британского Содружества проходило со 2 по 5 июня.

Принц Луи стал героем шоу

Торжественные мероприятия начались в четверг с парада Trooping the Colour в честь официального дня рождения Ее Величества. Королевские полки прошли перед тысячами людей, собравшихся на Трафальгарской площади и улице Мэлл, ведущей к Букингемскому дворцу.

Поприветствовать войска на балкон вышли старшие члены королевской семьи — принц Ульям и Кейт Миддлтон с детьми, принц Чарльз с супругой Камиллой и, конечно, сама Елизавета II.

Звездой вечера вопреки всем ожиданиям стала не королева, которая в последнее время все реже и реже появляется на публике из-за проблем с подвижностью, а младший сын герцогов Кембриджских — принц Луи.

В параде участвовали самолеты и вертолеты, которые рисовали в небе флаг и выстаивались в виде цифры 70. Когда они пролетали над Букингемский дворцом, принц Луи закрыл уши и принялся кричать. Эти кадры облетели все СМИ и стали мемом. Кейт Миддлтон пыталась успокоить сына на балконе, но у нее ничего не вышло.

close 100% Елизавета II и принц Луи на балконе Букингемского дворца, 2 июня 2022 года Aaron Chown/AP

Во время карнавального шествия в воскресенье за поведением принца Луи пришлось следить его дяде Майку Тиндоллу. Он не спускал с мальчика глаз, как пишет «Би-би-си», но сыну принца Уильяма все равно удавалось веселить толпу, строя рожицы.

close 100% Ian Vogler/AP

Елизавета II зажгла маяки по всей стране

В тот же день, когда прошел парад Trooping the Colour, королева провела церемонию зажжения юбилейного маяка. Елизавета II прикоснулась к символическому глобусу наций Содружества, установленному на постаменте, и зажгла цепочку огней, которая вела к главному маяку — скульптуре Tree of Trees, символизирующей миллион деревьев, посаженных в юбилейный год.

close 100% Steve Parsons/Pool via Reuters

В то же время по всей Великобритании было зажжено около 3,5 тыс. огней — в исторических местах и на четырех самых высоких вершинах. К флешмобу присоединились и 54 столицы стран Содружества.

После церемонии зажжения маяков на Букингемский дворец вывели проекции портретов Елизаветы II, сделанных в разные годы.

Официальный выход Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл не появлялись на официальных королевских мероприятиях с момента их отъезда в США. В четверг во время парада Trooping the Colour папарацци удалось запечатлеть герцогов Сассекских в окне Букингемского дворца. На следующий день, 3 июня, они прибыли в собор Святого Павла на специальную службу в честь королевы.

close 100% Dylan Martinez/Reuters

Сама Елизавета II не присутствовала на богослужении. Как объяснили ее представители, она испытала «дискомфорт» во время парада в четверг. Монарх также отменила свой визит на Эпсомское дерби в субботу. Это одна из самых престижных скачек в мире для молодых лошадей английской чистокровной породы.

Как сообщают СМИ, в Великобританию принц Гарри и Меган Маркл прибыли вместе с двумя детьми и остановились в коттедже Фрогмор на территории Виндзорского замка — там, где они проживали после свадьбы. В поместье они отметили первый день рождения дочери Лилибет. Присутствовала ли на торжестве королева, не уточнялось. Но, по информации The Sun, в саду устроили пикник с тортом, воздушными шариками и подвижными играми с участием двоюродных братьев и сестер именинницы по отцовской линии.

Елизавета II выпила чай с медвежонком Паддингтоном

В субботу вечером около Букингемского дворца состоялся концерт с участием поп-звезд, собравший 22 тыс. британцев. Шоу началось с показа ролика, в котором 96-летний монарх встретилась с любимым героем детской книги — медвежонком Паддингтоном. Правда, Паддингтон вел себя неуклюже — пил чай прямо из носика заварочного чайника, а потом попал лапой в пирожное с кремом. После он признался королеве, что всегда носит с собой сэндвич с мармеладом. Улыбаясь, королева ответила «Я тоже», достав из сумки свой собственный сэндвич.

close 100% Buckingham Palace/Studio Canal/BBC Studios/Heyday Films/PA Wire/Reuters

После демонстрации ролика начался концерт, где первым номером была исполнена песня We Will Rock You британской рок-группы Queen.

Одним из главных хедлайнеров вечера стал Элтон Джон, который выступил с композицией Your Song 1970 года. Как пишет Vogue US, после его выступления в зрительном зале почти все плакали. Исполнитель имеет особо тесные отношения с королевской семьей. Он был другом принцессы Дианы, а также считается неофициальным крестным отцом принцев Уильяма и Гарри.

close 100% За праздничным шествием наблюдала разношерстная толпа — многие приехали в Лондон из других городов Aaron Chown/AP

Во время того же концерта были показаны достижения индустрии моды страны — несколько десятков моделей вышли в нарядах британских дизайнеров на сцену во время исполнении песни Girls on Film 1981 года, а слово «мода» и силуэты манекенщиц поочередно проецировались на фасад Букингемского дворца.

Принцу Джорджу больше всего понравилась песня Sweet Caroline в исполнении Рода Стюарда. Как сообщает Vogue US, он старательно подпевал.

Принц Чарльз поблагодарил «мамочку»

Во время концерта около Букингемского дворца принц Чарльз вместе с супругой Камиллой вышли на сцену. Наследник престола поблагодарил Елизавету II от имени всего мира. Свою речь он начал с обращения: «Ваше Величество, мамочка». Это выражение вызвало одобрительные возгласы толпы, потому что обычно членам королевской семьи не дозволено выражать своих чувств на публике.

close 100% Принц Чарльз с супругой Камиллой у Букингемского дворца, 4 июня 2022 года Kerry Davies/Pool via Reuters

«Вы смеетесь и плачете вместе с нами и самое главное то, что вы были рядом на протяжении этих 70 лет», — сказал принц Чарльз, обращаясь к юбилярше.

С благодарностями к королеве обратился и Пол Маккартни, который сказал: «Я люблю вас, как и многие другие люди, поэтому поздравляю и благодарю вас за 70 прекрасных лет». Мишель Обама записала отдельный ролик и поблагодарила Ее величество за «необычайную доброту по отношению к детям».

Прямую трансляцию концерта в Великобритании смотрели более 11 млн зрителей.

Елизавета II появилась на балконе во время юбилейного шествия

В воскресение в центре Лондона прошла процессия с участием 1,8 тыс. военных, 7,8 тыс. артистов и знаменитостей. Маршрут карнавального шествия повторил тот, по которому шла процессия во время коронации Елизаветы II в июне 1953 года. Участники прошли от здания Королевской конной гвардии по улице Уайтхолл к Адмиралтейской арке — и затем вниз по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.

Шествие было разделено на четыре части. В военном параде, названном «Ради королевы и страны» приняли участие гвардейцы, гуркхи, морские пехотинцы и королевские кавалеристы. Чествованием 70-летней истории Великобритании стала процессия «Время нашей жизни». Ее частью стали автобусы, из которых толпу приветствовали британские звезды разных десятилетий, например, музыкант Клифф Ричард, модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Процессия «Давайте праздновать» была изложением биографии самой королевы, где самой запоминающейся частью стала голограмма, изображающая молодую Елизавету II в окне Золотой государственной кареты. Часть «Счастливые и прославленные» отвечала за музыкальные постановки, в завершении которой выступил певец Эд Ширан.

Шествия продолжались два с половиной часа. Их окончанием стал выход Елизаветы II вместе с семьей на балкон. Вместе с толпой члены королевской семьи, даже самый маленький принц Луи, исполнили гимн «Боже, храни королеву».

Лошадь в пабе, активисты на дерби и массовая драка

Во время празднования Платинового юбилея по всей стране было организовано более 85 тыс. «Больших юбилейных обедов». Самым масштабным из них стал 800-метровый стол для чаепития в Виндзоре, за который уместились 3 тыс. человек. Поесть сэндвичи и торты на свежем воздухе помимо простых британцев пришли и принц Эдвард с графиней Уэссекской.

close 100% Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images

Конечно, массовые мероприятия с большим количеством алкоголя не прошли без эксцессов. Например, три человека были арестованы после массовой драки. Более 20 человек повздорили на уличной вечеринке в честь празднования Платинового юбилея в Лестершире.

Неспокойно было и в Бернли. Там мужчина заехал в паб на лошади и разлил все пиво у посетителей. Жокею было непросто удержаться на испуганном коне, поэтому его выбила из седла первая же низко висящая балка.

Официальные мероприятия прошли с сохранением общественного порядка. Исключением оказалось только Эпсомское дерби. Шесть активисток из организации Animal Rebellion, борющиеся за права животных и против климатических изменений, выбежали на ипподром, прежде чем их успела схватить полиция. За происходящим наблюдали принцесса Анна и другие члены королевской семьи.