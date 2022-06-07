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Стиль

Cколько стоят квартиры в «киношных» домах

Какие московские здания стали звездами экрана

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«Мосфильм»/UPI/WDSSPR
Многоэтажка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», дом из картины «Притяжение», жилой комплекс из «Духless 2»: все это — реально существующие здания, в которых живут люди, а не киногерои. «Газета.Ru» разбиралась, влияет ли звездный статус на стоимость жилья в таких домах.

Во время просмотра любого фильма, действие которого происходит в Москве, зритель невольно задумывается: а где снимались эти кадры? На экране появляется московский дом? Значит, что во время съемок где-то поблизости выстроились фургоны со съемочной техникой и ассистенты просили прохожих не портить кадр.

А если картина оказывается успешной, то дом, который в ней появился, «просыпается звездой» — его начинают узнавать, на него обращают внимание, а на сайтах по продаже недвижимости в описании квартир упоминается, где они снимались.

Одно из самых известных таких зданий – знаменитый «дом высокой культуры быта» из картины «Иван Васильевич меняет профессию». О квартирах, которые продаются в этой многоэтажке 1971 года постройки по адресу улица Новокузнецкая, д. 13С1, нередко сообщают, что они дом снимался в известной комедии Леонида Гайдая.

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Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Мосфильм»

Вот и сейчас, по данным «Яндекс.Недвижимости», желающим приобрести недвижимость предлагают купить в этом доме трехкомнатную квартиру площадью 64,5 кв. м за 30,5 млн рублей.

По мнению эксперта по недвижимости Антонины Кусковой, тот факт, что объект недвижимости «засветился» в фильме, может увеличить цену квартиры в доме, потому что клиенты обращают внимание на его связь со знаменитостями.

«Статусность, «звездность» дома – если это памятник архитектуры или там жил какой-то деятель, действительно влияет на цену», — объясняет Антонина Кускова. И добавляет, что такие факторы повышают значимость объекта, и его говорить о доме на Новокузнецкой улице, то продавец может увеличить цену примерно на 1 млн рублей.

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Кадр из фильма «Духлесс»

Кадр из фильма «Духлесс»

UPI

Впрочем, не для каждого дома такая «статусность» работает. Например, сейчас на портале «Яндекс.Недвижимость» выставлена на продажу шестикомнатная квартира в доме, где жил герой фильма «Духлесс 2» Рома Белкин, оцененная в более чем 213 млн рублей.

В 2000-е дом, в котором она расположена – а это небоскреб «Триумф-Палас» — считался престижным. Сейчас же, по словам Антонины Кусковой, он утратил свое значение.

«Мы смотрели в «Триумфе», когда он был на пике. Сейчас он не так интересен – он такой, знаете, old money. Про него уже все забыли», — объясняет специалист по недвижимости.

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Кадр из фильма «Покровские ворота»

Кадр из фильма «Покровские ворота»

«Мосфильм»

Один из самых «московских» фильмов – «Покровские ворота» — тоже не влияет на цену квартир: жилплощадь на Патриарших стоит дорого не из-за того, что здесь на катке Костик впервые встретил Маргариту. Сейчас на «Яндекс.Недвижимости» выставлена на продажу квартира в доме Большом Патриаршем переулке, и стоят эти 75 кв. м – 65 млн рублей.

То же можно сказать и о доме, сыгравшем роль министерства обороны в картине «Притяжение»: дополнительный звездный статус выстроенному в 2008 году комплексу на Озерковской набережной съемки не принесли, а стоимость квартир – вполне рыночная, сейчас на «Яндекс.Недвижимости» четырехкомнатная квартира продается за 129 млн рублей.

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Кадр из фильма «Притяжение»

Кадр из фильма «Притяжение»

WDSSPR

Эксперт по недвижимости Антонина Кускова добавляет, что цена на квартиру в каком-то конкретном доме может неожиданно вырасти не из-за статуса.

«Она может подорожать, если там неожиданно метро построят. Или рядом снесут дом, и откроется красивый вид на речку. Ну или если там поселится какая-нибудь-знаменитости – Киркоров приедет жить», — заключает она.

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