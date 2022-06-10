«Сад как точка пересборки себя»: каковы главные тренды ландшафтного дизайна

Летом 2022 года ожидается небывалый спрос со стороны дачников. Из-за сложностей с поездками за границу россияне все чаще вкладываются в свои загородные дома и участки. «Газета.Ru» решила узнать у ведущих дизайнеров в ландшафтной индустрии, каких трендов следует придерживаться в этом году, а каких опасаться.

Тренды в обустройстве сада

Главный архитектор ландшафтной студии L.BURO Петр Лари обозначил главные тренды в ландшафтном дизайне.

«Глобальный тренд — новое назначение сада. Во времена неопределенности и стрессов мы ищем источники восполнения сил. Сад становится очень важным местом, где мы должны восстанавливаться, сад как точка пересборки себя», — объяснил Лари.

Среди тенденций он также выделил минимализм, тренд на лес, технологичность и практичный сад.

«Минимализм пришел к нам из архитектуры. Чистые и геометричные линии в мощении и монокультурные посадки кустарников и хвойных. А тренд на лес — максимальное сохранение существующих деревьев на участке или посадка новых хвойных», — объяснил эксперт.

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Архитектор отмечает, что сейчас люди все больше хотят видеть на участке первозданную природу, которую уже научились воссоздавать. К этому относят рассаду покрова в виде мха, черничников и брусничников.

«Технологии сейчас решают две задачи: упрощение обслуживания и создание визуальной красоты в саду. К этому относят сценарный ландшафтный свет, системы автополива, подогрев мощения, туманообразование, робот-газонокосилка и расширяемые террасы», — рассказал Лари.

Что касается, практичности, сад должен быть грамотно зонирован: широкая терраса, декоративный огород, зона отдыха с костром для барбекю и как новый элемент сада беседка-удаленный офис. Также важна грамотная логистика: выделены главные направления и второстепенные, продумана уборка снега.

«Практичный сад априори должен быть малоуходным. В нашем понимании это обслуживание 1-2 раза в месяц», — заключил архитектор.

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Руководитель в студии интерьеров и экстерьеров SunnyHouse Ольга Максимова также отмечает, что в моде по-прежнему естественность, использование местных растений, сдержанные ландшафтные группы, лаконичные одноцветные миксбордеры.

«В саду нужно организовать зону пати с очагом и мангалом. Практичнее для продления сезона сделать это в крытой террасе или большой беседке. Там же стоит организовать уличную кухню. Также можно делать роскошные минималистичные кухни из нержавейки и дерева, либо изготовить своими руками из кирпича, бетона с каменными столешнями и деревянными дополнениями в виде дверок и полок», — посоветовала Максимова.

Она также посоветовала сразу продумывать сад на зимний сезон: вечнозеленые деревья, кустарники и всесезонный миксбордер.

«Миксуйте растения небольших и карликовых размеров на первом плане, крупных и средних — на самых отдаленных точках. Также стоит обратить внимание, что ландшафтные группы должны красиво просматриваться из окон», — заключила Максимова.

Среди антитрендов Лари выделил «винегрет» растений, создание сада без проекта, дорожки из рваного камня, пластиковую садовую мебель и светильники.

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Тренды в уходе за участком

Как утверждает эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов, в ландшафтном дизайне в последние несколько лет наблюдается рост интереса к аккумуляторной садовой технике.

«Газонокосилки, триммеры, пилы и прочие инструменты теперь не такие шумные, громоздкие и сложные в использовании. Пользователь не хочет лишних хлопот, как это бывает при работе с бензиновой техникой. Аккумуляторные модели в этом плане проще, чище и экологичнее. А еще многие производители предлагают серии инструментов, которые работают с одним универсальным аккумулятором. Дачник покупает одну батарею и к ней отдельно так называемые тушки — инструменты без элементов питания. Тем самым он экономит», — объяснил Соколов.

Еще одна тенденция в уходе за садом — уменьшение участия человека в процессе. В этом помогают роботы-газонокосилки и автоматические системы полива. Нужно лишь раз запрограммировать их на определенный алгоритм действий, и всю работу они выполнят за садовода в установленное время.

«Также стоит отметить тренд на эстетичность. Уходят в прошлое неприглядные компостные ямы — вместо них на участках появляются современные пластиковые компостеры. Покосившийся старый сарай тоже можно заменить легко, не будучи строителем. Сейчас продаются сборные хозяйственные постройки — красивые, удобные и несложные в сборке», — рассказал Соколов.

Он также отметил, что все больше людей отдают предпочтение изделиям из натуральных материалов. Большой популярностью пользуется садовая мебель из ротанга. Он довольно неприхотливый и прочный, при этом выглядит куда лучше пластика.

«А если нужно хранить много мелких вещей, необходимых на участке или в зоне отдыха, подойдет сундук. Он же может служить сиденьем — разместите его на террасе или в зоне отдыха, положите сверху подушки. И никто не узнает, что внутри скрывается куча всего, что раньше могло создавать хаос и бардак», — посоветовал эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.