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Тест: узнаете ли вы Россию?

Пройдите тест и определите, где находятся эти объекты – в России или нет

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Илья Тимин/РИА «Новости»
«Хоть похоже на Россию, только все же не Россия», – пелось в известной песне Александра Городницкого о тоске по родине под синим небом Канады. Действительно, оказываясь в разных уголках света, мы невольно сравниваем окружающий нас пейзаж с родным. А видя в России что-то симпатичное и чистенькое, радуемся: «Как в Европе!» А так ли уж хорошо мы можем определить, что есть что? Предлагаем вам пройти тест и угадать, где находятся объекты, которые мы вам покажем: в России или за ее пределами.

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