«На курортах «бич-пакеты» есть безопаснее, чем уличную еду»

Чтобы не провести долгожданный отпуск на больничной койке в инфекционной больнице курортного города, врачи советуют не экспериментировать с уличной едой и тщательно следить за гигиеной. От каких уличных блюд стоит воздержаться, чем безопасно перекусить на пляже и какую еду не стоит давать детям – в материале «Газеты.Ru».

Опасность пищевого отравления летом всегда выше, чем зимой. Дело в том, что возбудители инфекций могут передаваться не только через больных людей и животных и воду открытых водоемов, но и через пищу, рассказала «Газете.Ru» Анастасия Новикова, врач-гастроэнтеролог тверской клиники «РЖД-Медицина».

В частности, с пищевыми отравлениями и кишечными инфекциями часто сталкиваются любители покупать еду с рук на улице. Особую опасность, по словам гастроэнтеролога, представляют мясо, рыба, колбасные изделия, яйца, молоко, салаты, торты, овощи и фрукты, загрязненные в процессе приготовления, транспортировки, хранения и реализации. «Шаурма со вчерашним шашлыком — это топ!» Вчерашний шашлык, особенно если он провел ночь в холодильнике — блюдо на любителя. Но... 23 мая 14:41

«Наилучшей профилактикой пищевых отравлений и кишечных инфекций является соблюдение правил личной гигиены. Важно тщательно мыть руки перед приемом пищи, после посещения туалета, улицы. И быть начеку с уличной едой», — говорит она.

Тем не менее, даже при соблюдении всех правил гигиены, в первые дни отдыха на курорте многие сталкиваются с проблемами с пищеварением. Полина Королева, врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас», объясняет, что при любой смене обстановки происходит адаптация организма к местной воде и пище, что может вызвать так называемую диарею путешественников. Некоторые продукты могут усугублять это состояние. В первую очередь, по мнению врача, на курортах стоит воздержаться от жареных пирожков с мясом, беляшей и чебуреков.

«В курортных городах часто нарушаются правила хранения мяса и фарша. Поэтому предпочтительнее пирожки с картошкой или капустой. Пользы от них немного, но риск отравления значительно меньше, потому что такие начинки требуют менее жестких температурных условий хранения», — рассказывает Полина Королева.

В качестве быстрого перекуса диетолог рекомендует вареную кукурузу, но только если она продается в легальной точке, где соблюдаются санитарные правила хранения и приготовления.

«Если едите на улице, обязательно используйте влажные салфетки или бутылку воды, чтобы помыть руки», — советует она.

В первые дни отдыха доктор советует отказаться от слишком пряных и любых непривычных блюд национальной кухни. По ее словам, обилие специй и непривычные продукты могут вызвать нежелательные реакции, особенно, если в анамнезе есть хронические заболевания пищеварительной системы.

Королева также советует отказаться от фруктовых салатов в пластиковых стаканчиках, которые предлагают отдыхающим на пляжах. «Неизвестно, сколько хранились эти фрукты и ягоды и в каких условиях были нарезаны», — рассуждает врач. Она объясняет, что эти продукты могут быть заражены микроорганизмами, кроме того, на них могли сидеть мухи или другие насекомые. Что готовить на даче, если надоел шашлык У большинства городских жителей дачная еда ассоциируется с шашлыком. Если мясо на мангале уже... 28 мая 14:31

Анастасия Новикова, добавляет, что на курортах очень важно тщательно промывать овощи и фрукты. «Это тот случай, когда мытье с щеткой или губкой лишним не будет. И ни в коем случае не покупайте нарезанные фрукты и овощи», — предостерегает врач.

При покупке продуктов в курортных магазинах или на рынках гастроэнтеролог Анастасия Новикова советует всегда смотреть на сроки годности и время изготовления, а также обращать внимание на условия хранения. «Не стоит приобретать продукты сомнительного происхождения в несанкционированных местах продажи, особенно у частников», — предостерегает она.

Врач добавляет, что если вы живете в доме с собственной кухней, не стоит готовить еду на неделю. «Лучше готовьте небольшими порциями и следите за тем, чтобы еда хранилась только в холодильнике и не более двух суток», — рекомендует она.

Но самую большую опасность, по мнению врачей, представляет вода из-под крана. По словам Королевой, далеко не во всех регионах России она безопасна. «Она может содержать различные патогены. Поэтому пейте только бутилированную воду», — советует врач.

По этой е причине стоит воздержаться от смузи и коктейлей со льдом в уличных точках, полагает врач. «В мобильных точках общепита может использоваться лед из некачественной воды, что повышает риск кишечной инфекции», — предупреждает Королева. Заглянуть через забор: как выглядят приусадебные участки российских звезд Ярко-зеленые газоны, просторные зоны отдыха и вечнозеленые растения: все это можно увидеть на загородных... 14 июня 11:00

С особой осторожностью к выбору еды стоит относиться родителям маленьких детей. Врач-педиатр Роман Плахов уверен: уличная еда на курортах – не подходит для детей.

«Детям не нужно есть уличную пищу, особенно если она продается в открытом виде. И уж точно не стоит давать детям шашлыки, чебуреки и морепродукты. На курортах «бич-пакеты» есть безопаснее, чем уличную еду», — считает он.

По мнению педиатра, отдыхая с детьми, лучше всего готовить для них пищу самостоятельно, из привычных продуктов. И всегда следить, чтобы ребенок мыл руки и пил только бутилированную воду.

«Проще всего поймать инфекцию из воды. Поэтому важно соблюдать три правила: соблюдать гигиену, мыть овощи и фрукты и готовить только на бутилированной воде», — подытожил он.

В случае, если избежать пищевого отравления все же не удалось, врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а немедленно обратиться за медицинской помощью.