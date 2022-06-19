Как разбить сад самых пышных цветов

Конец июня и начало июля — активное время цветения у пионов и гортензий. «Газета.Ru» решила узнать у агронома, как разбить сад цветов, обеспечить уход за ними, а у дизайнера — как сделать зону стильной и практичной.

Пионы и гортензии — одни из самых популярных цветущих садовых растений. Они, кстати, хорошо дополняют друг друга, но вот правила посадки и ухода у них разнятся. Агроном и автор дзен-канала «Чудогрядка» Алексей Володихин рассказал о правилах ухода за каждым из растений.

Как вырастить пионы

Традиционно их сажают и пересаживают с 15 августа по 15 сентября. Но саженцы, которые продаются в контейнерах, можно высаживать все лето. Место для пионов должно быть солнечным и тихим — в тени и на ветру кусты чахнут и не цветут. Почвы подойдут любые, за исключением заболоченных, но лучше, если они будут плодородными.

Как отмечает Володихин, поливать пионы нужно 1 раз в неделю по 3-4 ведра на куст.

«Особенно важно это делать в начале июня, когда на кустах формируются цветы. Второй период — с конца июля до конца августа. В это время кусты закладывают новые почки — залог успешного роста на будущий год», — рассказал эксперт.

Что касается подкормки, агроном Володихин советует практиковать это четыре раза за сезон.

«Сначала, как только из земли появятся росточки – 1 ст. ложка аммиачной селитры на 10 л воды, норма – 1 ведро на куст. Затем, когда появятся бутоны – 2 чайные ложки аммиачной селитры, 2 чайные ложки суперфосфата и 1 чайная ложка калийной соли на куст. В пик цветения – те же удобрения в тех же дозах, что и в предыдущей подкормке. Сразу после цветения – 1 чайная ложка суперфосфата и 1 чайная ложка калийной соли на куст», — отметил эксперт.

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На одном месте пионы могут расти десятки лет, но старые кусты цветут слабо, а могут и вовсе не зацвести. Поэтому раз в 7–10 лет их нужно омолаживать — выкапывать, делить на части и сажать на новое место. Делают это во второй половине августа.

«Если не цветут молодые пионы, скорее всего, их посадили в неудачное место. В этом случае в августе их надо пересадить на новое», — утверждает агроном.

Среди сортов пионов стоит отметить самые ароматные: Энн Канзис (Ann Cousins) с белыми цветами, Мсье Жюль Эли (Monsieur Jules Elie) и Клемансо (Clemenceau) с розовыми, Дорис Купер (Doris Cooper) с кремово-розовыми, Миссис Ф.Д.Рузвельт (Mrs. F.D.Roosevelt) с нежно-лососевым оттенком.

Как вырастить гортензии

Гортензий существует более 50 видов, но самые морозостойкие из них — древовидная и метельчатая. В средней полосе они зимуют без укрытия.

«Сажать гортензии лучше в мае или сентябре. Летом, даже если они в контейнерах, нежелательно – эти растения любят обилие влаги, в жару они могут не прижиться», — отмечает Володихин.

Он также отмечает, что место должно быть солнечное. Почвы – плодородные, слегка кислые. А поливать гортензии нужно обильно и часто. Летом под каждый куст – по 3 – 5 ведер воды. В жаркую погоду – 2 раза в неделю. В дождливую – 1 раз в неделю.

«Если нет возможности поливать дважды в неделю, нужно замульчировать почву торфом слоем 5 – 10 см – он замедляет испарения воды из почвы», — посоветовал эксперт.

В отличие от пионов, за один сезон гортензиям нужно три подкормки. Одну из них следует сделать еще весной, а другие — в конце лета.

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«Весной, в начале роста – 2 ст. ложки мочевины, 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата калия на 1 кв. м. В период бутонизации – 3 – 4 ст. ложки двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия на 1 кв. м. В конце лета – 1,5 – 2 ведра перегноя или компоста под каждый куст», — объяснил эксперт.

Он добавил, что древовидная и метельчатая гортензии в укрытии на зиму не нуждаются, но приствольные круги стоит замульчировать перегноем или компостом слоем 7 – 10 см.

«А вот гортензия крупнолистная, — самая красивая, которую часто продают в садовых центрах, — в средней полосе не зимует. Ее лучше выращивать в контейнерах – летом их можно вкопать в землю в саду, а на зиму выкопать и убрать в подвал или погреб», — посоветовал Володихин.

А для букетов, которые можно поставить дома или в беседке, веточки гортензий нужно срезать у самого основания, не оставляя пеньков.

Как оформить зону для пионов и гортензий

Многие отечественные звезды разбивают у себя на участке сад пионов и гортензий. Среди любителей пионов особенно отмечают Яну Рудковскую. В ее загородном доме высажены десятки растений, каждый июнь у продюсера расцветают целые аллеи. Она регулярно публикует фотографии и рассказывает о различных видах пионов, которые были высажены на участке.

close 100% Сад Софии Ротару Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

А среди поклонниц гортензий выделяют певицу Софию Ротару. Ее загородный дом расположен недалеко от столицы. Вокруг деревянной постройки она разбила сад из пышных кустов гортензий. В одном месте она собрала сразу несколько видов и цветов.

Однако каждая из звезд не просто разбивает на участке цветочный сад, но и украшает его декором и мебелью. Дизайнер интерьера и интерьерный стилист, эксперт Fix Price Елена Карасаева раскрыла секрет подобного стильного сада и эффектных клумб.

close 100% Сад Яны Рудковской Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Со временем гортензии вырастают в куст до 1,5 метров в высоту, поэтому ими можно украсить и заполнить не самый красивый или необустроенный участок. На задний план лучше сажать долго цветущие и высокие, а на передний — те, которые поменьше, с другим периодом цветения, например, пионы. Это поможет сделать так чтобы сад не пустовал. К примеру, гортензия цветет целый год, так что иметь это растение на своем участке — огромный плюс», — объяснила Карасаева.

Помимо правильного распределения цветов в клумбе, следует заранее подумать о мебели и декоре в саду. Например, в этом сезоне актуальна мебель из ротанга, а из декора следует выбрать подвесные кашпо, светильники необычных форм и текстиль в бохо-стиле.