«Такая мебель выглядит очень неестественно»: как звезды оформляют свои спальни

Соблазну оформить свою спальню в классическом стиле поддаются многие звезды, однако удачно получается не у всех. Так, по мнению дизайнера Нины Ценных, не стоит сочетать кровать в стиле рококо с современными материалами и блестящей отделкой, как это вышло у Анастасии Волочковой. На примере звездных интерьеров она рассказала «Газете.Ru», как выдержать стиль и создать уют.

Глюкоза

Главное, что отмечает в интерьере спальни певицы декоратор, интерьерный стилист и специалист сети магазинов modi Нина Ценных, — это использование текстиля: по ее мнению, он «хорошо подобран».

«У кровати интересное изголовье и хорошо подобран текстиль. Единственное, я бы заменила балдахин на более плотную ткань, возможно однотонную в один из тонов кровати. Сейчас он выглядит чрезмерным», — объясняет Ценных.

close 100% Спальня певицы Аллы Пугачевой alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У Аллы Пугачевой интерьер в классическом стиле выглядит изысканно и вне времени, полагает дизайнер, а уют ей придает обилие текстиля. Особенно выгодно смотрятся легкие шторы без тюля, которые не закрывают красоту окна и дают в дневное время свету проникать в комнату свободно.

«Хочу еще обратить внимание на приятное освещение на уровне глаз вместо традиционные потолочных светильников. Такое решение — более подходящее для спальни, где такой свет помогает вечером расслабиться и настроиться на сон. Также интересным мне кажется наличие уголка для вечерних бесед, пара кресел и журнальный столик», — говорит Нина Ценных.

Анастасия Волочкова

close 100% Спальня балерины Анастасии Волочковой volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Интерьер спальни Анастасии Волочковой кажется эксперту очень искусственным. Дизайнеры тоже старались создать классический стиль, но получилось очень театрально.

«Кровать, выполненная в стиле рококо, смотрится слишком фальшиво за счет современных материалов и чрезмерного блеска отделки. Возможно, если бы отделка была более благородной и если заменить постельное белье, этот интерьер можно было бы сделать более стильным», — оценила Ценных.

Ани Лорак

close 100% Спальня певицы Ани Лорак anilorak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Спальня Ани Лорак нуждается в доработке дизайна — ей, в частности, не хватает текстиля и деталей, которые могли бы оживить интерьер.

«Например, заменить это простое, будто бы садовое кресло, на более изящное кресло из ротанга. Добавить подушек и плед глубокого благородного оттенка как акцент. Прикроватная тумба выглядит пусто и напоминает отельный номер, хочется добавить туда немного предметов, чтобы создать домашнюю атмосферу. Это могли бы быть книга в красивой обложке и свеча», — предлагает Ценных.

close 100% Спальня телеведущей Ксении Бородиной borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В спальне телеведущей дизайнер Нина Ценных предлагает провести «работу над ошибками» — хотя и плюсы в ней тоже есть. Из хорошего эксперт выделила теплую цветовую палитру, которая «создает уютное ощущение». Однако в интерьере не хватает ярких акцентов, а главную проблему представляет собой неудачное освещение.

«Возможно, я бы добавила несколько контрастных или ярких акцентов, чтобы привнести немного живости в этот спокойный уголок. Однако с освещением здесь хочется поработать над ошибками. Было бы гораздо уютнее, если вместо многообразия яркого верхнего освещения были бы включены прикроватные лампы у кровати, добавлен торшер у кушетки и, возможно, горели свечи», — считает Ценных.

Лера Кудрявцева

close 100% Спальня телеведущей Леры Кудрявцевой Осторожно: Собчак/YouTube

Спальня Леры Кудрявцевой — еще один не самый удачный пример классического стиля в интерьере, уверена дизайнер.

«Такая мебель выглядит очень неестественно, особенно в современных интерьерах. Если хочется создать классический стиль в интерьере, лучше руководствоваться удачными примерами, о которых мы говорили выше. А также истории интерьеру можно добавить с помощью винтажной мебели, она смотрится гораздо благороднее, чем все современные исторические «подделки», — рассказала дизайнер.

Что же гарантирует успех при создании интерьера спальни?

Как не раз отметила Нина Ценных, в спальнях большое значение имеет текстиль. Юлия Голуб, специалист Hoff по дизайну интерьеров, советует отдавать предпочтение спокойным оттенкам и приятным к телу материалам.

«Ковры с высоким ворсом, пледы из шерсти, хлопка или искусственного меха, «прохладные» покрывала и подушки из льна или сатина — такие элементы будут расслаблять вас на физическом уровне. Кстати, покрывало лучше выбрать однотонное, возможно с декоративной отстрочкой или кантом, подходящее под цветовую гамму комнаты», — объясняет эксперт.

close 100% 1. Свеча Jardin du village, Notera

2. Постер, Daje Store

3. Кашпо, Modi

4. Подушка декоративная, Modi

5. Корзина для хранения, Modi

6. Свеча в металле Varvara, Flame Moscow Notera/Daje Store/Modi/Flame Moscow

Она также отмечает, что белье из натуральных материалов с красивой фактурой — абсолютный мастхэв. Лен или хлопковый сатин приятно ощущается кожей и позволяет ей дышать. Сейчас в тренде насыщенные сложные цвета.

«Если хочется добавить акцент, выбирайте лаконичные варианты — стильную абстракцию, легкие растительные узоры, небольшую клетку. Несмотря на то, что постельное белье обычно застилается покрывалом, оно не должно создавать визуальный шум. Обратите внимание на то, чтобы оно сочеталось с остальным интерьером спальни для гармоничной и действительно расслабляющей атмосферы», — рассказала дизайнер.