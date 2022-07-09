Мужчинам разрешили носить сандалии с носками

Туристические сандалии с носками на мужчинах — уже не повод для шуток, а главный тренд лета наряду с кроссовками в стиле 90-х и замшевыми лоферами. А вот от ношения шлепанцев в городе модные эксперты, как и раньше, советуют воздержаться. О том, что хорошо смотрится на мужских ногах в жару, — в материале «Газеты.Ru».

Тренды с подиумов редко напрямую применимы к повседневной жизни. Однако дизайнеры, вероятно, все же заботятся об удобстве клиентов — иначе как объяснить тот факт, что они «разрешили» носить туристические сандалии, которые любят россияне, с высокими носками. Так и ногам теплее, и ткань защищает кожу от городской пыли.

Варианты сочетаний открытой туристической обуви с носками в этом году были представлены на показах Salvatore Ferragamo, A.P.C., Fendi, Anna Sui и других. Причем креативные директоры экспериментировали не только с цветами и длиной носков, но и с моделями самих сандалий.

«Главный остромодный хит этого сезона — туристические сандалии, — подтверждает Илья Вахошкин, модный эксперт Lamoda. — Теперь их носят в городе — в паре с высокими спортивными носками». При этом чем менее сложные по дизайну, но при этом более массивны сандалии, тем они смотрятся лучше».

В случае, если такое стилистическое решение кажется слишком смелым, Инна Симашева, стилист сервиса подбора капсульного гардероба Marla Style, советует присмотреться к мягким мокасинам, лоферам или топсайдерам.

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Из этих трех вариантов в этом сезоне лучше всего отдать предпочтение именно лоферам из замшевой кожи. «Они одинаково хорошо смотрятся и с формальными брюками, и с цветными шортами», — говорит об их универсальности Илья Вахошкин.

Мужчинам, предпочитающим сдержанный образ, Инна Симашева предлагает приобрести слиперы или слипоны — это летняя обувь без шнурков. «Они могут быть в самых разных цветовых решениях, — уточняет она. — Слиперы можно сочетать с любой летней одеждой, за исключением деловых строгих костюмов. С такой моделью обуви отлично смотрятся брюки из легких льняных или хлопчатобумажных тканей, а также обычные джинсы».

Тем, кто больше любит комфорт и расслабленность в образе, — остаются кроссовки. Илья Вахошкин предлагает обратить внимание приглядеться к моделям из технологичных материалов, например, Nike Flyknit или adidas Primeknit и ugly-варианты в стиле 90-х — adidas Ozweego или Puma Mirage Sport.

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Если в России кеды в топ летней обуви не включают, то зарубежные издания советуют их очень настойчиво. Журнал Men's Health обращает внимание на модели Converse Chuck 70, Esquire — на классические черно-белые Vans Old Skool и Reebok Club C, GQ — на Golden Goose и Cos. Правда, большинство из этих брендов уже не купить в России.

Модные эксперты в один голос говорят, что резиновые сланцы — табу в городе, а вот для пляжа лучше обуви не придумаешь.Но модная молодежь в городе активно носит Crocs, что тоже можно назвать своеобразными резиновыми тапками, но закрытыми. И это до сих пор большой тренд, особенно если человек — обладатель коллаборации Crocs и Balenciaga или Crocs и Barney's New York.

До осени и прохладной погоды Илья Вахошкин советует отложить обувь из черной и лакированной кожи. По его словам, она плохо сочетается с одеждой из легких летних тканей, например, с хлопком, льном и тонким трикотажем.

Для комфортного ношения обуви в жару необходимо обращать внимание не только на ее модель, но и материал. Он должен быть натуральным, в идеале, как говорит стилист Инна Симашева, дышащий текстиль, деним, а лучше всего — варианты с дырками или сетчатые.