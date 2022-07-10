С веслом на стене: как обустроить квартиру на море

Многие жители Москвы мечтают о квартире «в провинции, у моря». И некоторые — даже покупают однушки в Сочи. Однако обустроить квартиру в приморском городе на юге России совсем не то же самое, что в Средней полосе: нужно учитывать климатические особенности, отличия планировки и просто тот факт, что для курорта подходят дизайнерские решения, которые нельзя применить в столице. «Газета.Ru» узнала у экспертов, что нужно учесть при ремонте квартиры у моря.

В Москве вырос спрос на покупку однокомнатных квартир в Сочи. Как сообщила «Лента.ру», ссылаясь на данные «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», интерес к этому виду недвижимости увеличился за последние три месяца на 0,4% — но если сравнивать с данными за 2021 год, можно заметить, что спрос на квартиры в Сочи упал. Как предположили эксперты по недвижимости в беседе с изданием, это может быть связано с тем, что у инвесторов появляются альтернативы с благоприятным инвестиционным климатом.

Однако желание москвичей жить у моря никто не отменял: однокомнатная квартирка у моря, судя по хоть и небольшому, но росту спроса, — это по-прежнему мечта столичного жителя.

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Жара и влажность

При покупке квартиры следует изучить несколько аспектов, связанных с климатом приморских городов, предупреждает эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Заранее изучите средние показатели температуры и влажности воздуха. Сразу подготовьтесь к тому, как будете решать вопросы жары и повышенной влажности», — объясняет он.

Соколов напоминает, что в приморских городах температура поднимается выше 30 градусов. Поэтому в каждой квартире необходим кондиционер и вентилятор — их следует подбирать в зависимости от того, сколько времени вы будете проводить дома. Если вы думаете сидеть в квартире большую часть дня, следует брать модели с эко-режимом и режимом сна.

При этом в приморских городах режим отключения горячей воды отличается от московского.

«В некоторых городах, например, в Краснодарском крае, из-за жары и профилактических работ по обслуживанию старых водопроводных систем случаются длительные отключения воды (не только горячей, но и холодной). Узнайте, есть ли такие проблемы в районе, где вы покупаете квартиру. Возможно, придется приобрести большие емкости для запаса воды», — говорит Соколов.

По его мнению, вопрос с отключением горячей воды решается покупкой водонагревателя. Однако, например, в отличие от Москвы, он потребуется не на две недели, а на месяц.

«Вы можете купить проточный или накопительный. Последний обеспечит запас воды, которую вы сможете использовать постепенно. Это более экономично в плане расхода электроэнергии», — советует эксперт.

Также нередко жители некоторых прибрежных городов страдают от повышенной влажности. Поэтому в квартире необходимо установить отдельную сушильную машину.

«Что касается техники для кухни, установите посудомоечную машину. Вы избавите себя от необходимости мыть посуду вручную. Лучше потратить это время на отдых у моря. Обратите внимание на модели с шириной корпуса 45 см», — отмечает Соколов.

Нестандартная планировка

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Для квартиры на море важен многофункциональный интерьер. Дело в том, что большинство квартир, которые продаются у моря, имеют относительно небольшую жилплощадь с нестандартной планировкой.

При ремонте стоит предусмотреть все нюансы помещения и выбрать компактную технику и мебель.

«Даже в небольшой квартире можно сделать гардеробную, отгородив ее гипсокартонной перегородкой. Это очень удачное решение, так как позволяет избавиться от хаоса и визуального шума в жилом пространстве. Особенно важно это для тех, кто ведет активный образ жизни и имеет много горнолыжного или походного снаряжения», — рассказывает Соколов.

Стиль — средиземноморский

Стилист интерьера и эксперт сети магазинов modi Юлия Чеботарь отмечает, что в интерьере надо использовать средиземноморский стиль или шебби-шик.

«Для апартаментов с видом на море подойдут такие варианты, как средиземноморский стиль с его лаконичностью и практичностью, так и шебби-шик с фактурным декором и необычными цветовыми решениями», — говорит Чеботарь.

Она отмечает, что для первого стиля характерны симметричность и продуманная эргономика: тщательно подобранные варианты хранения, минимум визуального шума и максимум свободного пространства. Что касается шебби-шика, то этот стиль более воздушный, эклектичный и с интересными фактурами: различные ткани, потертые поверхности — поэтика отдыха и расслабления.

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«Что касается цветовой гаммы, то для квадратных метров у моря отлично подойдут сочетание синего и белого оттенков: палитра сама по себе подчеркивает морские мотивы. Не менее удачным станет сочетание коричневого, бежевого и зеленого цвета с намеком на приверженность к экологичным решениям», — рассуждает стилист.

Для квартиры в прибрежной зоне стоит использовать сдержанный, но тематический декор, который можно сделать своими руками.

«Примените детали, связанные с морем: ракушки или кораллы на комодах и полках, плетенные из джута корзины и композиции из морских канатов, тематические постеры с якорями или кораблями. Уместными также станут кашпо с живыми растениями. Поставьте в угол комнаты доску для серфинга или повесьте на стену декоративное весло», — говорит Чеботарь.

Бюджетным, но лаконичным вариантом может стать использование старых или декоративных бутылок зеленого и черного цветов в качестве подсвечников. А дополнить атмосферу релакса помогут диффузоры и аромасаше со свежими или тропическими ароматами.