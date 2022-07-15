Настоящая первая леди: за что Меланья Трамп обижалась на Ивану Трамп

Бывшая первая леди США Меланья Трамп не выступила со словами соболезнования по поводу кончины первой супруги ее мужа Иваны Трамп. Это дает повод вспомнить о том, что две женщины друг друга недолюбливали: Ивана Трамп иронически отзывалась о бывшей модели, а та — холодно отвечала через пресс-секретаря. «Газета.Ru» — о том, как пикировались Ивана и Меланья Трамп и чье имя первая жена Дональда Трампа вообще отказывалась называть.

На Западе вспоминают Ивану Трамп — первую жену Дональда Трампа и мать его детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика. Бывшие подруги говорят о масштабе ее личности, сын Эрик в своем заявлении для прессы назвал ее «невероятной женщиной», а бывший супруг, сообщая о ее кончине, написал, что она была «прекрасной и изумительной».

Тем временем бывшая первая леди США Меланья Трамп не сделала никаких заявлений по поводу внезапного ухода из жизни Иваны Трамп.

Нынешняя супруга Дональда Трампа — его третья жена. Но хотя она не имела никакого отношения к его первому разводу в 1992 году (тогда миллиардер ушел к актрисе Марле Мейплс), соперничество и неприязнь между Иваной и Меланьей отмечали все наблюдатели.

В своей колонке в The New York Post, написанной в память об Иване Трамп, ее подруга светская журналистка Синди Адамс вспомнила, что на показе Chanel однажды Меланью и Ивану Трамп намеренно рассадили так, чтобы они не пересекались. И это было до того, как Дональд Трамп стал 45 президентом США. А после того, как он занял место в Овальном кабинете, Ивана Трамп сделала заявление, которое не могло понравиться Меланье Трамп.

close 100% Ивана и Дональд Трамп Global Look Press

В 2017 году, обсуждая в телепередаче «Good Morning America» свою книгу «Воспитывая Трампа» («Raising Trump»), Ивана Трамп назвала себя себя настоящей «первой леди».

Тогда она рассказала, что у нее есть личный номер Дональда Трампа в Белом доме, так что необходимости беседовать с его нынешней женой у нее нет. Однако она никогда по нему не звонит.

«У меня есть его прямой номер в Белом доме. Но я не собираюсь по нему звонить, потому что там Меланья, и я не хочу спровоцировать какую-то ревность или что-то вроде того, — сказала тогда Ивана Трамп. — Потому что вообще-то я первая жена Трампа, хорошо? Я первая леди, хорошо?»

В ответ было опубликовано официальное заявление Меланьи Трамп, обнародованное ее пресс-секретарем Стефани Гришэм.

«Госпожа Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона (сына Дональда и Меланьи Трамп — «Газета.Ru») и президента. Ей нравится жить в Вашингтоне, и для нее большая честь — выполнять роль первой леди США. Она собирается использовать свое положение, чтобы помогать детям, а не продавать книжки», — говорилось в заявлении.

Стефани Гришэм добавляла, что утверждения Иваны Трамп не имеют смысла. «К сожалению, это просто шум для того, чтобы порадовать себя и привлечь внимание», — заявляла она.

На ответ Меланьи Трамп первая жена президента отреагировала саркастически — она продолжила называть себя первой леди уже в другой передаче, «The Ray D'Arcy Show» — правда, уточнила контекст.

«Я сказала, что я первая леди Трампа. И первая леди зашлась от злости из-за этого. Я не знаю, почему, ведь я действительно первая леди Трампа — я была замужем за Дональдом. У меня трое детей от него, и я не имею понятия, на что она обижается. Да какая разница», — сказала Ивана Трамп.

close 100% Ивана Трамп с детьми: Дональдом Трампом младшим, Иванкой и Эриком, 2011 год Ben Hider/Getty Images

В том же 2017-м Ивана Трамп приводила примеры того, насколько доверяет ей бывший муж. В интервью на канале CBS в передаче «This Weekend» она заявляла, что президент предложил ей стать послом США в ее родной Чехии, но она отказалась, поскольку ей хотелось вести свободный образ жизни и летать на отдых в Сен-Тропе.

В 2019 году Ивана Трамп рассказала прессе об отношениях своей дочери с мачехой — тогда стало понятно, что к Меланье она все же относится лучше, чем к Марле Мейплз, ставшей причиной ее развода.

«Ей вполне нравится Меланья, потому что она не разрушила мой брак, в отличие от другой, я даже не хочу произносить ее имя», — сказала первая жена Дональда Трампа о своей дочери в интервью журналу The Atlantic.

Однако сама она не скрывала, что критически относится к третьей жене бывшего мужа. Когда в 2020 году ее спросили, справляется ли та с ролью первой леди США, Ивана Трамп ответила: «Я не уверена. Она очень тихая, и она очень редко где-то бывает. Она делает то, что обязана делать. Но она тихая».

Ивана Трамп и Дональд Трамп в Ньйю-Йорке, 1982 год Ивана Трамп, 1989 год Ивана Трамп с другом и бывшим членом сборной Чехии по лыжным гонкам Джорджем Сыроваткой на горнолыжном курорте Джей Пик, штат Вирджиния, 4 марта 2000 год Дональд Трамп и Ивана Трамп, 2001 год Ивана Трамп представляет свой роман «Жажда любви» на книжной ярмарке во Франкфурте, Германия, 1994 год Полную галерею можно посмореть

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Сама Ивана Трамп стала тихой только в последнее время — она тяжело переживала смерть своего последнего мужа, Россано Рубиконди, скончавшегося от меланомы в октябре 2021 года. Она уединенно жила в своей квартире в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, выходила только за покупками и в итальянский ресторан, который любил ее муж, и ее видели только в компании неизвестной женщины, вероятно, ассистентки.

О том, что Ивану Трамп нашли мертвой в ее доме утром 14 июля, сообщил ее первый муж Дональд Трамп.