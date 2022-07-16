В Екатеринбург за мухоморами и стрит-артом

Екатеринбург — город, который берет туриста за руку и проводит по самым интересным местам. И это не метафора: его центр расчерчен по тематическим маршрутам для велосипедистов, любителей стрит-арта и путешественников, которым нужно осмотреть все достопримечательности сразу. На путешествие в Екатеринбург и Свердловскую область можно заложить неделю или три дня — но помнить, что захочется вернуться в этот полный жизни уральский город. «Газета.Ru» — о том, что здесь нельзя пропустить.

Екатеринбург, кажется, тот город, до которого близко всем. Из Москвы лететь — 2,5 часа, из Казани — 1,5 часа, из Новосибирска — 2 часа, из Сочи — 3 часа. Даже из Владивостока — всего какие-то семь часов. Это делает Екатеринбург отличным направлением для путешествия на выходные. По данным национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», туристический поток Свердловской области только за майские праздники этого года вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемый турпоток в 2022 году в целом – 1,8 млн человек.

За 2-3 дня можно успеть многое — и посмотреть город, и поесть в ресторанах, и сплавиться по реке, и посетить по пути на природу малые города Свердловской области.

Что делать в городе

Екатеринбург многие его жители называют городом конструктивизма — в первой половине прошлого века здесь возвели много зданий именно в этом архитектурном стиле. В городе сохранились около 140 объектов, и в центре их заметить легче всего. Например, здание в виде трактора (Главпочтамт) или серпа (гостиница «Исеть»).

close 100% Здание Дома связи (Главпочтамт) на проспекте Ленина в Екатеринбурге Донат Сорокин/ТАСС

Однако со стороны кажется, у города нет своего особого архитектурного стиля — слишком много здесь всего понамешано, и под крышей одного здания XIX века могут располагаться отель, церковь и магазин. А то, что действительно объединяет здания города — это их зеленые крыши. Раньше в области добывали малахит, и это стало его символом. Впрочем, камень быстро закончился после начала строительства дворцов в Санкт-Петербурге.

Российские города европейской части принято начать осматривать с главного — с Кремля, но в Екатеринбурге его нет, как и во многих других уральских городах.

Дело в том, что они начинались не с крепости, а с завода. А чтобы завод три сотни лет назад начал работать, необходимо было соорудить плотину, что и сделали в Екатеринбурге. Теперь Плотинка — место встречи местных жителей и начала знакомства с городом.

close 100% Донат Сорокин/ТАСС

Для удобства навигации туристов в городе был сделан волонтерский проект «Красная линия Екатеринбурга». Это маршрут протяженностью в 9 км, который познакомит с главными достопримечательностями города. В него входят 39 объектов, в том числе квартал «Екатеринбург Сити», Ельцин Центр, Музеи исторического сквера, Дом Севастьянова (резиденция Президента России), Храм-на-Крови, Небоскреб Высоцкий и Музей Высоцкого, Музей Эрнста Неизвестного, Центр «Эрмитаж Урал». На эту экскурсию можно записаться или пройти по карте самостоятельно.

Помимо красной линии в Екатеринбурге есть синяя — паломническая, желтая — для велосипедистов и фиолетовая — стрит-арт. Линии в буквальном смысле начерчены на асфальте. В некоторых местах они стерлись, но дорогу всем подскажут.

close 100% Бывшая водонапорная башня УЗТМ, ставшая неофициальным символом района Уралмаш Донат Сорокин/ТАСС

Вообще в городе развита культура экскурсий: есть авторские по разным районам города, например, по ранее криминальному Уралмашу, по конструктивизму, по модернизму, по заводам или по старинному Екатеринбургу XVIII-XIX века, по стрит-арту. Многие из них бесплатные.

Стрит-арт — особая гордость города. Каждое лето в Екатеринбурге проходят фестиваль стрит-арта «Стенограффия» и партизанский фестиваль «Карт-бланш». Благодаря им в городе появились работы Тима Радя, Славы Птрк, Покраса Лампаса. Всего в городе около 600 объектов, поэтому стоит смотреть по сторонам. Пожалуй, самые яркие из всех — картина Amor испанского художника Zesar, изобразившего двух обнимающихся женщин, и надпись на набережной «Курск», которую видно только во время дождя.

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Ну а тем, кто современное уличное искусство не понимает, можно пойти в понятный музей. Кстати, мало кто знает, что именно в Екатеринбургском краеведческом музее стоит древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура Шигирского идола.

Где поесть и как еще развлечься

Екатеринбург после девяти вечера не засыпает. В ресторанах и барах нет мест. Местные особенно уважают коктейльный бар без вывески «Коллектив». Но если там уже негде сесть, можно сходить в бары «Шалом Шанхай», «Самоцвет», «Нельсон Совин», «Негодяи». Поесть отправляют в «Горожане», «Гастроли», «Гады, крабы и вино», «Си», «Хмели Сунели», «Бюро находок», «Барборис» в Ельцин Центре, Double Grill & Bar, Momo.

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Вообще, по Екатеринбургу можно составлять отдельные гастротуры. Новый ресторан в городе открывается чуть ли не каждую неделю, а фудблогеры за этим тщательно следят. В этом году впервые прошел Фестиваль Уральской Кухни с пирожками с мухоморами и хрустящей крапивой.

Местные жители с удовольствием ходят в независимый «Коляда-театр» драматурга Николая Коляды и в Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Главное музыкальное событие года — Ural Music Night. Этим летом было задействовано больше 100 сцен, 3 тыс. музыкантов, на которых пришло посмотреть 300 тыс. гостей.

Что делать в области

Екатеринбуржцы жалуются, что в городе недостаточно парков, зато чуть отъехав, можно вполне насладиться уральской природой. Свердловская область — идеальное место для сплавов. В топе рек для туристической поездки Чусовая (единственная река в мире, протекающая по двум сторонам света), Реж и Исеть.

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Помимо этого в регионе активно развивается туркластер «Гора Белая», в который входят 16 населенных пунктов и уникальные природные объекты, например, природный парк «Река Чусовая», Висимский ипподром, Мараловая ферма, а также действующий горнолыжный курорт «Гора Белая».

В городах неподалеку от Екатеринбурга тоже есть что посмотреть.

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В Сысерти катаются на сапсерфах и ходят в музей-завод «Лето на заводе», в Верхней Пышме смотрят Музей военной техники УГМК и самый большой в России музей автомобилей, в Невьянске посещают Музей «Дом Невьянской иконы» и рассказывают о наследии семьи Демидовых. По области на поезде возят по местам, связанных с судьбой семьи Романовых. Места, правда, невеселые, учитывая, что именно в Екатеринбурге царская семья была расстреляна.