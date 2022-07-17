Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе

По данным СМИ, певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек сыграли тайную свадьбу без гостей в Лас-Вегасе. Звезды уже планировали свадьбу 20 лет назад, но разорвали помолвку. Для Джей Ло этот брак стал четвертым, а для Аффлека — вторым.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились, пишет издание TMZ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы суда.

Пара получила свидетельство о заключении брака вчера, 16 июля, в суде округа Кларк, штат Невада. В документе указаны официальные имена супругов — Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.

«Они сделали это, как пара подростков, убегающих в пустыню, чтобы сказать «да», — пишет TMZ, имея в виду пустыню Невады.

Официально знаменитости о браке пока не сообщили, но источники издания рассказали, что свадьба состоялась. Перед этим пара уже занималась обустройством совместной жизни: папарацци постоянно замечали их в семейных поездках с детьми, и пара вместе выбирала дом. Понравившийся им вариант риелторы оценили в $60 млн. TMZ сообщает, что раньше домом владели Дэнни де Вито и Рея Перлман.

Издание HollywoodLife ранее писало, что свадьба пары, которую называют Беннифер, состоится в конце лета или в начале осени в Лос-Анджелесе.

Отмечалось, что Лопес и Аффлек планируют грандиозное торжество, на которое планируют позвать много гостей, в том числе бывшую жену Аффлека и мать двух его дочерей и сына — актрису Дженнифер Гарнер. Источник издания подчеркивал, что хорошие взаимоотношения певицы и актрисы важны для детей Бена.

Помолвка

О помолвке пары стало известно в апреле. Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение.

«Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле — в ванне с пеной. И тут зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение. Бен вытащил кольцо и сказал: «Ты выйдешь за меня замуж?» — рассказала певица.

После папарацци заметили на пальце Дженнифер Лопес помолвочное кольцо. Его сфотографировали, когда певица делала покупки в мебельном магазине вместе со своей дочерью Эммой.

Камень в кольце Лопес весит 8,5 карата. Как заявил изданию Page Six генеральный директор Diamond Pro Майк Фрид, зеленый бриллиант такого размера — очень редкий экземпляр. Стоит кольцо, по его оценке, около $10 млн. Лопес в интервью неоднократно говорила, что зеленый — ее счастливый цвет.

Создатель кольца ювелир Илан Португали из компании Beverly Hills Diamonds лично поздравил пару и рассказал, что среди бриллиантов причудливого цвета зеленые камни с насыщенными оттенками являются одними из самых редких и востребованных.

«Зеленый цвет синхронизирует природу и спокойствие, представляет жизнь, здоровье и ассоциируется с удачей и процветанием», — отметил специалист.

20-летний перерыв

Аффлек впервые сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес в 2002 году, однако пара расторгла помолвку за день до свадьбы.

«Мы были так влюблены друг в друга, это было просто замечательное время, но нас постоянно критиковали, и это разрушило наши отношения изнутри, мы были еще сильно молоды, чтобы разобраться в этом и справиться с негативом и сплетнями», — объясняла тогда Лопес в интервью Rolling Stone.

После Аффлек женился на Дженнифер Гарнер, в союзе с которой родились трое детей, а Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, и у супругов родилось двое детей.

В 2021 году, спустя почти двадцать лет, знаменитости вновь сошлись.

В феврале Дженнифер призналась в интервью журналу People, что никогда не ощущала себя лучше и переживает «совершенно прекрасный момент в своей жизни».

«Я чувствую себя такой счастливой! Я счастлива и горжусь тем, что мы с ним вместе», – рассказала певица об отношениях с Аффлеком. «Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс», – отметила она.

«Когда вы встречаете кого-то, и вы действительно, действительно любите его, и у вас есть второй шанс? Это действительно редкая, драгоценная, прекрасная вещь, и мы не воспринимаем ее как должное», – подчеркнула Лопес.

По ее словам, она хотела бы научить своих детей вере в то, что настоящая любовь существует.