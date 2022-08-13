«Игра в детство». Почему одежда куклы Барби захватила мир

По стилю Барби, который получил свое собственное название барбикор, сходит с ума весь мир. Летом 2022 года он стал особенно популярен благодаря показу Valentino в ярко-розовом цвете и съемкам фильма «Барби» с Марго Робби. В России продажи одежды в этом оттенке тоже выросли до 11 раз в зависимости от категории. О том, как быть стильным розовом мире, и надолго ли он с нами — в материале «Газеты.Ru».

Кукла Барби за последние 63 года пережила много изменений, сменив несколько профессий и даже побывав Елизаветой II, однако, кажется, не была никогда так популярна, как сейчас. Все благодаря стилю барбикор (barbiecore — англ.) или, если говорить проще, моде на все розовое. Розовая одежда, обувь, маникюр, косметика, волосы, мебель и даже целые дома.

Звезды кинематографа и мира моды с удовольствием подхватили этот тренд после спокойных цветов в пандемию. Теперь ярко-розовый, по мнению многих модных аналитиков, останется с нами не на один сезон. Тому подтверждение — статистика в интернете. Как пишет WWD, ролики с хэштегом barbiecore набрали в TikTok 17,8 млн просмотров. На зарубежной платформе ShopStyle число запросов на розовый цвет увеличилось на 44% для платьев и 31% для костюмов. В России в первом полугодии 2022 года кратно вырос спрос на одежду, обувь и различные аксессуары в розовых тонах, сообщили «Газете.Ru» в маркетплейсе Wildberries.

«Больше всего в штуках за первые 6 месяцев россиянки заказали платьев, блузок, топов, кардиганов и юбок в розовых тонах. Наиболее же динамичными темпами рос спрос на водолазки (+1029%), боди (+969%), платья-комбинаци (+680%), юбки (+389%) и диадемы (+234%) в ярко-розовых цветах», — уточнили в пресс-службе.

Почему в моде розовый

Отвечая на этот вопрос можно отметить, что во многом — благодаря креативному директору Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Для показа итальянского дома моды сезона «Осень-Зима 2022» дизайнер разработал свой собственный оттенок розового вместе с институтом цвета Pantone, назвав его Pink PP. В лучших традициях маркетинговой стратегии мировых брендов Пиччоли пригласил на показ в Риме топовых инфлюенсеров и звезд, которые сидели в первом ряду в его фирменном оттенке.

Энн Хэтэуэй пришла в мини-платье в пайетках и туфлях на высокой платформе, а Зендая — в костюме тройка с нашивками в виде цветов. Анна Винтур была чуть ли не единственной из звезд на шоу, которая пренебрегла этим тредом.

close 100% Наоми Кэмпбелл, гостья показа, Джанкарло Джамметти, Энн Хэтэуэй, Хваса и Ариана Дебос на показе Valentino Haute Couture Fall/Winter 22/23 в Риме, 8 июля 2022 года Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

Однако идею Пиччоли заметили все: социальные сети заполонили фотографии звезд в ярко-розовой одежде, а бренды быстрой моды стали спешно отшивать коллекции. У российских марок Zarina, Lichi, Lime, Sela и To be blossom уже появились розовые кашемировые свитеры, шерстяные платья,

У Полины Федотовой, модного эксперта Lamoda, свой взгляд на популяризацию стиля барбикор. На его формирование, по ее мнению, оказало влияние тренда на инфантильность в одежде и эпоха нулевых.

«Вернулись карго, мини-юбки, топики на завязках, низкая талия, пайетки и, конечно, кукольно-розовый цвет в гардеробе. Пожалуй, это один из самых популярных оттенков уже который сезон, причем не только благородные образы в розовом цвете, но и самый настоящий гламур эпохи 2000-х. Именно он и получил название «барбикор», — сказала она.

А что кинематограф

Новый взлет популярности кукольного мира совпал со съемками фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли и Райаном Гослингом в образе Кена. Хотя картина выйдет на экраны только летом 2023 года, в конце июня снимки актеров в кукольных костюмах стали вирусными в сети, подогрев аудиторию еще сильнее.

close 100% Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма «Барби», 2022 год MEGA/GC Images/Getty Images

«Это значит только одно: мир был готов к барбикору и интересуется наивной эстетикой, связанной как с детством, так и со всем искусственным, — говорит стилист и историк моды Яна Демченко. — Мы давно привыкли к тому, что инфлюенсеры вроде Ким Кардашьян фотографируются в нарядах, не соотносимых с реальной жизнью. И это не только платья, в которых нельзя присесть, но и волосы максимально ненатуральных оттенков, которые выглядят хорошо только на снимках для соцсетей».

По данным Google Trends, которые приводит Insider, число поисковых запросов со словом «барбикор» резко возросли в середине июня и продолжали расти в течение следующего месяца.

«Смотреть на то, что Райан Гослинг и Марго Робби носят на съемках «Барби», интереснее, чем на гала-концерт», — заявил один из пользователей Twitter. Кстати, Гослинг носил розовый не только на съемочной площадке, но и во время промо другого фильма — «Серый человек».

Тем не менее самым тонко чувствующим моду в киноиндустрии оказался Дэниел Крейг. Он появился в ярко-розовом пиджаке Anderson & Sheppard на премьере фильма «Не время умирать» в 2021 году.

close 100% Актер Дэниел Крейг на мировой премьере 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Лондоне, 28 сентября 2021 года Henry Nicholls/Reuters

Как быть в тренде, но не прослыть сумасшедшим

В России человек на улице в образе куклы Барби скорее вызовет не интерес, а усмешки и косые взгляды, поэтому идеальным он будет для вечеринок.

«Что касается тотальных розовых луков, эффектных фуксиевых босоножек на большом каблуке и крошечных сумочек в стразах, это разряд вещей, которые отлично подходят для вечеринок и случаев, когда есть желание и возможность побаловать себя, — советует Яна Демченко. — Выдерживать весь образ в стиле Бабри не обязательно: надев кукольные туфли с розовым комбинезоном по особому случай, в в следующий раз лучше сочетать их со смокингом или платьем в неовикторианском стиле».

close 100% emilisindlev/hoskelsa/annelauremais/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Самый безопасный способ, как говорит стилист, — примерить ярко-розовый цвет вместе со спортивной одеждой. Например, в стиле барбикор можно приобрести кроссовки, леггинсы, купальник или олимпийку.

«Думаю, наилучшим образом нарочито кукольные вещи будут смотреться на открытых и ироничных девушках с живым характером. Возраст или чрезмерная серьезность в лице может спорить со стилем барбикор, вызывая диссонанс. Я бы сказала, что этот тренд не для новичков, и лучше внедрять его в свой гардероб в тех случаях, когда все есть и можно развлечь себя этой игрой в детство», — подытожила Яна Демченко.