Любит сыр и караоке, но ненавидит свое имя: чего мы не знали о Лиз Трасс

В Великобритании избрали нового премьер-министра. Консервативная партия большинством голосом выбрала в качестве лидера министра иностранных дел Лиз Трасс. В течение нескольких последних месяцев ее лицо уже запомнилось не только британцам, но даже россиянам — благодаря громким заявлениям. Но есть 7 вещей, которых о ней у нас еще не знают.

Лиз Трасс обожает петь в караоке

Новый премьер-министр Великобритании известна среди коллег как большая любительница петь в караоке. Среди ее фирменных композиций The Guardian называет «(I've Had) The Time Of My Life», которая звучит в финале фильма «Грязные танцы» — именно эту песню Лиз Трасс исполнила на одном из мероприятий съезда Консервативной партии в 2021 году. К слову караоке-сессия с ее участием была как-то продана на благотворительном аукционе за 22 тыс. фунтов стерлингов.

Ее жизненная философия основана на вывеске китайского ресторана в родном городе

В 2015 году, будучи министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Элизабет Трасс вспоминала о детстве в городе Лидсе. «Часто я застревала в центре возле автобусной остановки на [улице] Бриггат, смотрела на китайский ресторан через дорогу и на вывеску в окне, на которой говорилось: «Наслаждайтесь жизнью. Обедайте здесь почаще». Это застряло во мне, и это философия, которую я приспособила к своей жизни, потому что еда жизненно важна для всех нас».

В своих речах Лиз Трасс регулярно говорит о сыре

В 2014 году депутат британского парламента Лиз Трасс стала мемом в своей стране. Представительница консервативной партии выступила с речью, получившей название «Это позор», — в ней она провозгласила, что Великобритания никогда не производила такие прекрасные продукты, как в наше время, однако импортирует яблоки, груши, сыр — и это позор. «Мы производим больше видов сыра, чем французы!» — сказала депутат. В ответ в зале послышался смех.

Это был не последний раз, когда Лиз Трасс говорила о сыре. В 2015 году она рассказала The Telegraph о своих любимых британских сырах — это глостерширский полутвердый Stinking Bishop, Binham Blue и Wells Alpine, которые производят в Норфолке.

В 2018 году в своем выступлении на партийной конференции она пошутила, что ей запретили говорить о сыре.

А издание The Guardian приводит ее программное высказывание об этом продукте: «Когда вы едите местный сыр, вы получаете удовольствие от традиций, продукта животноводства и ландшафта, характерных для это местности».

Ее первое имя — Мэри, и она его ненавидит

Полностью премьер-министра Великобритании зовут Мэри Элизабет Трасс. Но она терпеть не может свое первое имя. В 2019 году в одном из интервью она вспомнила, как пришла в ярость, когда в первый день в школе ей выдали бейджик, на котором значилось «Мэри».

По словам Трасс, она отправилась к учителю школы и потребовала, чтобы бейджик заменили.

Но после, охваченная сомнениями, предложила просто перевернуть бумажку и написать ее правильное имя.

close 100% Лиз Трасс после церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, 10 февраля 2022 года Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

В своих образах она копирует Маргарет Тэтчер

В последние несколько месяцев журналисты не раз отмечали, что Лиз Трасс подражает премьер-министру Великобритании 1979 — 1990 годов. Одним из самых ярких примеров стала меховая шапка, в которой Лиз Трасс появилась в начале февраля этого года во время визита в Москву — считается, что она повторила за Маргарет Тэтчер, надевавшей похожую шапку во время визита в СССР в 1987 году. Еще один пример — блузы с бантом, которые носила «Железная леди», а теперь выбирает Лиз Трасс. Сама новая премьер-министр, правда, считает, что сравнивать женщин-политиков с Тэтчер — это проявление сексизма.

Она любит Уитни Хьюстон

В одном из недавних интервью Лиз Трасс как-то призналась, что любит музыку 80-х. А ее любимая композиция — «I Wanna Dance With Somebody» Уитни Хьюстон. К слову, в 2001 году 25-летняя Трасс в мини-интервью журналу NME называла среди своих любимых песен совсем другую композицию. Тогда это была «I Try» в исполнении соул-певицы Мэйси Грей.

В юности она делала миниатюрные ландшафтные сады

В 2016 году в интервью журналу Countryfile Лиз Трасс рассказала о своих любимых занятиях за городом: «Мои лучшие воспоминания — это когда я гостила у друзей и участвовала в их местных цветочных шоу. Мне нравилось ходить среди своих миниатюрных садов и композиций из камней».