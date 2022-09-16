Орбакайте, Шубская и Королева: у кого из звезд есть недвижимость в США

Известные в России артисты и спортсмены владеют недвижимостью не только на родине, но и за границей, в том числе в США. «Газета.Ru» вспоминала, у кого из звезд есть квартиры и дома в Соединенных Штатах.

Кристина Орбакайте

Как артистка рассказала в интервью mk.ru, еще в 2018 году она решила перебраться в США и поселиться там на постоянной основе. У артистки есть дом в Майами, а несколько лет назад она купила квартиру в Нью-Йорке и сделала там ремонт. Вместе с дочкой и мужем большую часть года она проводит за границей, а в Москву летает только по рабочим вопросам и на гастроли.

Кристина Орбакайте уже несколько лет владеет имуществом в Майами. У певицы собственная квартира с панорамным видом на океан. Звезда выкладывала видео с обзором интерьера в социальных сетях. На снимках можно рассмотреть декор гостиной, выполненной в кремовых оттенках, на столике у телевизора стоят фоторамки, вазы и статуэтки. Зимой к певице прилетает старший сын Никита Пресняков. Весной он опубликовал в личном блоге, как вместе с младшей сестрой Клавдией отдыхает в США.

close 100% Кристина Орбакайте Артем Геодакян/ТАСС

Анастасия Шубская

Супруга хоккеиста Александра Овечкина не раз публиковала в личном блоге фотографии интерьера загородного дома в США. Уже несколько лет семья живет за границей, где работает капитан «Вашингтон Кэпиталз». В зале установлены панорамные окна, а у стены расположился белоснежный камин. Рядом с ним расположены кресла из парчи и стеклянный журнальный столик. Вторая гостиная выполнена в серых тонах, дубовые полы почти полностью покрыты мягким ковролином. Один из углов комнаты обустроен как домашний мини-кинотеатр. В кадры не раз попадал и интерьер детской комнаты: панорамный вид на сад, мягкие оттенки в декоре и множество разнообразных игрушек.

close 100% nastasiashubskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Наташа Королева

Наташа Королева и Тарзан часто бывают в США. Супруги проводят время с мамой певицы, которая проживает в Майами. Об имуществе матери певицы ранее сообщал StarHit. У Людмилы Порывай за границей есть своя недвижимость. Королева делилась в личном блоге видеороликом, в котором показала вид из американского жилья. Сейчас мать звезды проживает со своим мужем, и Тарзан с Королевой хотели приобрести собственную жилплощадь. Вид из окна завораживает — песчаный пляж и море.

close 100% Наташа Королева с матерью Людмилой Порывай Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Саша Зверева

Впервые 41-летняя певица опубликовала редкие снимки интерьера семейного дома в Калифорнии в начале 2020 года. Несколько лет назад Саша Зверева переехала в Лос-Анджелес, где теперь живет вместе с тремя детьми и любимым мужем. У супругов просторная квартира-студия с необычной планировкой. Спальня выполнена в пастельных оттенках, к которым гармонично подобрали мебель из дерева и замши дымчато-розового цвета. В июле 2020 года 41-летняя экс-солистка «Демо» стала мамой в четвертый раз. Вместе с супругом она заранее занялась обустройством дома. В личном блоге Саша Зверева показала часть уютного пространства. Детская — с панорамными окнами, а мебель выбрана исключительно из экологичных материалов.

close 100% sashazvereva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Наталья Бардо

Еще в 2015 году Наталья Бардо познакомилась с режиссером Марюсом Вайсбергом. Уже через год их отношения перешли на новый уровень. Актриса объявила о беременности и вместе с будущим мужем переехала в США, где находится дом режиссера. Летом 2016 года Наталья Бардо родила сына в одной из американских клиник. В 2022 году семья переехала в новый дом в Лос-Анджелесе. Процесс переезда актриса снимала на камеру и транслировала в социальных сетях. Звезда отдала предпочтение панорамному особняку с минималистичным интерьером. В доме несколько этажей, которые соединены металлической лестницей. В спальне расположены широкая кровать, серый диван, пестрый ковер и светильник с основанием из натурального камня. В пространстве много света и зеркал, которые визуально расширяют спальню.