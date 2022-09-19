Слезы внуков, 142 моряка и свадебный букет. Как хоронили Елизавету II

В Великобритании прошли государственные похороны королевы Елизаветы II. Они начались утром 19 сентября с церемонии в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали лидеры стран и королевские особы со всего мира. После гроб с телом королевы отправился в траурной процессии по центру Лондона, а затем был доставлен в Виндзор. В 17 часов (19 мск) гроб с телом Eлизаветы II опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка. О том, как проходили похороны британского монарха, правившего 70 лет, — в материале «Газеты.Ru».

Похороны королевы Елизаветы II стали главным траурным мероприятием для британской королевской семьи со времен смерти последнего правящего монарха, ее отца Георга VI, в 1952 году. Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском поместье Балморал в возрасте 96 лет. После кончины гроб с телом Ее Величества был доставлен в Собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где местные жители могли попрощаться с королевой. 13 сентября саркофаг привезли в Букингемский дворец в Лондоне, а затем — в Вестминстерской дворец. Попрощаться с королевой пришли тысячи британцев, очередь из которых выстроилась на несколько километров.

close 100% Церемония прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне, 14 сентября 2022 года Chip Somodevilla/Reuters

Гроб перевозили на государственном погребальном лафете, который сопровождали 142 моряка Королевского флота. Тот же лафет использовался и в прошлом — для похорон короля Эдуарда VII, короля Георга V, короля Георга VI, Уинстона Черчилля и лорда Маунтбеттена.

Сам гроб, изготовленный для Елизаветы II более 30 лет назад, был покрыт королевским штандартом, на нем лежала имперская государственная корона и венок из цветов, выросших в садах Букингемского дворца, Кларенс-хауса и Хайгроув-хауса.

close 100% Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Jeff Spicer/Reuters

Траурная процессия из Вестминстерского дворца до Вестминстерского аббатства заняла восемь минут. Ее возглавили 200 волынщиков и барабанщиков шотландского и ирландского полков.

За гробом Елизаветы II шел ее старший сын, король Карл III (принц Чарльз), к которому присоединились другие дети королевы: принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также следующий (предположительно) король Великобритании принц Уэльский Уильям и принц Гарри. Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кейт с детьми — принц Джордж и принцесса Шарлотта, ехали позади на автомобиле.

Принц Гарри и его брат, принц Уэльский Уильям, Меган Маркл и принц Эндрю, а также 7-летняя принцесса Шарлотта расплакались во время траурной церемонии.

close 100% Принцесса Шарлотта на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Phil Harris/Reuters

Около 11 утра (13 мск) гроб с телом королевы был доставлен в Вестминстерское аббатство. Гости начали собираться за час до церемонии. В числе мировых лидеров, приглашенных на похороны Елизаветы II, были президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган и бразильский лидер Жаир Болсонару, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, президенты Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Исаак Херцог и лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль. А также — главы 56 Стран Содружества и шесть бывших премьер-министров Великобритании со своими супругами. Российская делегация на мероприятие приглашена не была.

close 100% Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года John Sibley/Reuters

Мировые монархии были представлены в лице императора Японии Нарухито и императрицы Масако, для которых эта зарубежная поездка стала первой после восшествия на престол, короля Норвегии Харальда V, принца Монако Альбера II, короля Нидерландов Виллема-Александра, короля Швеции Карла XVI Густава, короля Бельгии Филиппа, короля Испании Филиппа VI, троюродной сестры покойной Елизаветы II — королевы Дании Маргрете II — и многих других.

Все церемониальные мероприятия в Вестминстерском аббатстве были несколько лет назад утверждены с самой Елизаветой II.

Заупокойная служба была подготовлена деканом Вестминстера совместно с Ламбетским дворцом, лондонской резиденцией архиепископа Кентерберийского. Когда гроб внесли в аббатство, хор исполнил строки из Откровения Иоанна на музыку композитора Уильяма Крофта, которые пелись на всех государственных похоронах с начала XVIII века. Службу вел декан Вестминстера, а проповедь читал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который также произносил благодарственные слова в честь Елизаветы II.

Он напомнил, что в свой 21-й день рождения будущая королева поклялась, что вся ее жизнь будет посвящена служению нации и Содружеству. «Редко когда это обещание выполнялось так хорошо», — сказал архиепископ.

close 100% Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Reuters

Стихи из Евангелия от Иоанна прочитали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд.

Аббатство было украшено цветами мирта, которые по королевской традиции используются в свадебном букете монарха. Также для украшения были использованы белые и зеленые букеты с азиатскими лилиями, гладиолусами, альстромериями, листвой английского дуба и плакучей березы и другие растения.

Вокруг гроба стояли четыре высокие желтые свечи, которые обычно находятся у могилы Неизвестного воина у входа в Вестминстерское аббатство.

В 12.15 (14.15 по мск) служба в Вестминстерском аббатстве закончилась минутой молчания. Гроб королевы вынесли из исторической церкви, после чего процессия направилась к триумфальной арке Веллингтона.

close 100% Похороны королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года SSgt Dek Traylor/Reuters

Шествие по Лондону возглавили король Карл III и члены королевской семьи. Процессия состояла из нескольких групп. В их число вошли представители Национальной службы здравоохранения, сотрудники Королевской канадской конной полиции, а также отряды вооруженных сил стран Содружества. Каждую из групп сопровождал оркестр.

Пока процессия проходила по Гайд-парку, каждую минуту стреляли пушки Королевской конной артиллерии и звонил Биг-Бен. Сотрудники Букингемского дворца выстроились перед зданием, чтобы отдать дань уважения Королеве. Среди них были повара, дворецкие и сотрудники охраны.

Особый интерес на похоронах Елизаветы II был прикован к одежде членов королевской семьи. Старшие члены королевской семьи надели военную форму, за исключением принца Эндрю и принца Гарри, которых лишили этой привилегии. Меган Маркл почтила память королевы, появившись в серьгах с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила Елизавета II вскоре после ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Принцесса Уэльская Кейт надела ожерелье и серьги, ранее принадлежавшие монарху.

close 100% Герцогиня Кэтрин на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Reuters

В 13:26 (15:26 по мск) гроб с телом королевы прибыл к арке Веллингтона. Носильщики поместили его в катафалк. Был произведен королевский салют и в последний раз исполнен гимн «Боже, храни королеву». Катафалк в сопровождении полиции отправился в Виндзор, до которого предстоял путь в 38 км.

Тысячи британцев провели ночь под открытым небом, чтобы занять лучшие места вдоль улиц, по которым прошла траурная процессия. Люди, одетые преимущественно в темную одежду, приветствовали королеву в последний раз громкими аплодисментами, бросая цветы к ее гробу.

close 100% Mike Egerton/Reuters

В толпе скорбящих были и недовольные. Как передавал журналист The Guardian, людям в центре Лондона на улице Уайтхолл не давали расходиться после того, как мимо них проехал около часа назад гроб с телом королевы. В результате несколько десятков британцев скандировали «выпустите нас».

В 14.20 (16.20 по мск) Карл III прибыл в Виндзорский замок. Спустя 50 минут на границу города Виндзор приехал катафалк с телом Елизаветы II. Оттуда началась следующая похоронная процессия. Тысячи скорбящих выстроились на Длинной аллее, ведущей к замку.

Почтить память королевы привели и ее корги Мьюик и Сэнди и лошадь Эмму.

close 100% Королевские корги на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Peter Nicholls/Reuters

У Виндзорского замка к процессии присоединились члены королевской семьи, которые шли за гробом в том же порядке. На ступенях кортеж встречали служители Часовни Святого Георгия. В 16.15 (18.15 мск) началась погребальная служба, которую провел декан Виндзора. Служба была также согласована с королевой перед ее смертью.

На погребальной службе по Елизавете II в Часовне Святого Георгия присутствовали около 800 гостей.

После церковных церемоний с гроба королевы сняли скипетр, державу и императорскую государственную корону. Они, как символы монархии, были вручены декану Виндзора, который положил их на алтарь. После этого король Карл III поместил на гроб символ королевской роты, а Лорд-камергер сломал свой служебный жезл, что ознаменовало конец правления Елизаветы II.

Герцогиня Меган на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Герцогиня Меган, королева-консорт Камилла, принц Джордж, Принцесса Шарлотта, принцесса Кэтрин и Графиня Софи на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Королевские корги на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Принцесса Шарлотта и принц Джордж на похоронах королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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После этого гроб с телом Eлизаветы II опустили в королевскую усыпальницу в часовне Виндзорского замка, где сейчас находится тело ее мужа принца Филиппа.

В конце церемонии были зачитаны все титулы, принадлежащие теперь Карлу III, и исполнен гимн «Боже, храни короля».

На этом публичная часть церемония похорон Елизаветы II была окончена. В 19.30 (21.30 мск) состоится частная церемония, на которой Елизавета и ее муж, герцог Эдинбургский, будут похоронены в мемориальной часовне короля Георга VI. Супруги будут упокоены рядом с гробом отца королевы, короля Георга VI, ее матери королевы-матери и ее сестры принцессы Маргарет.