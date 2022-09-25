Квартира в амбаре и вилла у океана: где живут мировые звезды

Коллекции произведений современного искусства, дизайнерская мебель, антиквариат и экологичные инженерные системы: так обустраивают свои дома зарубежные знаменитости. Разумеется — не без помощи дизайнеров. «Газета.Ru» — о том, в каких условиях живут звезды.

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Когда 43-летний фронтмен группы Maroon 5 и его 34-летняя жена-модель провели для издания Architectural Digest экскурсию по своему современному фермерскому дому, широкой публике стало известно, что они живут в районе Лос-Анджелеса Pacific Palisades. Само здание проектировал архитектор Клифф Мэй в конце 1930-х годов

Стены украшены работами таких художников, как Рашид Джонсон, Раймонд Петтибон и Сейдж Вон.

Дизайнерский интерьер дома Адам Левин оживил по своему: так, в качестве декора он выставил на кухне оригинальную пару кроссовок Jordan 1s. Ландшафтный архитектор Марк Риос позаботился о том, чтобы сад вокруг дома располагал к спокойному отдыху не меньше, чем интерьеры.

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Команда дизайнеров Кендалл Дженнер — мать и сын Кэтлин и Томми Клементс, а также неподражаемый Уолдо Фернандес — не знали, чего ожидать от своей клиентки-суперзвезды. Однако при разработке дизайна ее дома в Беверли-Хиллз все сложилось наилучшим образом для всех сторон, хотя модель внесла свой стиль в проект.

Гостиная лучше всего олицетворяет пристрастие молодой модели к теплым, органическим текстурам, земляным оттенкам и очень удобной мебели.

У Кендалл Дженнер есть своя собственная коллекция современного искусства: работы Барбары Крюгер, Ричарда Принса, Раймонда Петтибона и Стерлинга Рубина. А неоновая скульптура работы Трейси Эмин в спальне неожиданно сочетается с парой итальянских расписных дверных панелей XVIII века.

Алессандра Амбросио

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Алессандра Амбросио живет в Лос-Анджелесе уже десять лет. Она потратила пять лет на поиски идеального места, чтобы обосноваться вместе со своей семьей, а в следующие пять лет дорабатывала ремонт дома. Модель познакомилась с энергичным дизайнером Мартином Лоуренсом Буллардом после того, как восхитилась виллой в средиземноморском стиле, которую он оформил для актрисы Эллен Помпео. Именно он создал для нее интерьер, в котором встречаются разные стороны света.

Настроение дома бразильской супермодели создается уже в прихожей, где лестница, облицованная блестящей голубой плиткой, дополняется китайским аптекарским шкафом XIX века, бирюзовыми керамическими лампами с абажурами из индийской ткани сари, старинным персидским ковром и люстрой.

Напоминания о бразильском наследии Амбросио присутствуют во всем доме: от дерева жакаранды, посаженного во дворе перед домом, до кресел Jorge Zalszupin в гостиной и шезлонга Jean Gillon в спальне модели. А мебель марокканского, индийского, турецкого и итальянского происхождения создает общий стиль дома.

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Для проектирования интерьера дома в Монтесито в Калифорнии Гвинет Пэлтроу пригласила Робина Стэндефера и Стивена Алеша из фирмы Roman and Williams, фирмы. Гвинет Пэлтроу описывает проект дома как «парижскую квартиру в старом европейском амбаре с высокими потолками, залитым светом».

Черпая вдохновение в суровом изяществе строений Старого Света, команда Roman and Williams разработала схему, которая ловко соединяет классику и современность. Дом работает на солнечной энергии и оснащен системой очистки воды, что отражает приверженность Пэлтроу идее экологичности жилища.

Наоми Кэмпбелл

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Один из домов супермодели Наоми Кэмпбелл расположен на берегу Индийского океана в Малинди, в Кении. В особняке есть четыре бассейна, один из которых находится прямо в гостиной. Расположенный всего в паре шагов от шикарного белого дивана, самый холодный бассейн в доме — идеальное место для гостей, чтобы окунуться в жару.

На роскошной и просторной вилле Наоми также есть бесчисленное множество мест, идеально подходящих для отдыха. В доме модели есть индивидуальная вилла для гостей с четырьмя комнатами. В каждой комнате есть предметы декора, изготовленные в Кении и отражающие культуру страны.