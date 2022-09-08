«Все в конце концов будет хорошо»: какую жизнь прожила Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в окружении детей и внуков в своём шотландском замке Балморал. Национальный траур в Британии продлится 10 дней. Сейчас над Букингемским дворцом приспущен флаг.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в своем шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. В Великобритании объявлен национальный траур. Он продлится 10 дней — до похорон. Елизавета II стала самым долгоправящим монархом современности, оставаясь на престоле 70 лет. Букингемский дворец уже назвал принца Чарльза королем Великобритании.

Похороны и прощальные церемонии будут проходить в соответствии с тщательно разработанным протоколом, известным как операция «Лондонский мост». Запускает ее кодовая фраза королевского секретаря «Лондонский мост рухнул».

Елизавета II в саду замка Балморал с одним из своих корги, 1952 год Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году Полную галерею можно посмореть

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Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в период правления своего деда, короля Георга V. Старшая дочь герцога Йоркского – такой титул носил тогда ее отец – не должна была занять трон: наследником престола считался ее дядя, будущий король Эдвард VIII. Однако после смерти Георга V в 1936 году Эдвард VIII пробыл на троне лишь несколько месяцев – в декабре того же года он отрекся от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. Отец Елизаветы занял трон и был коронован как Георг VI, а его старшая дочь оказалась в первой линии наследников престола.

Принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет получили домашнее образование – они воспитывались в Букингемском дворце своей матерью, королевой Елизаветой, и гувернанткой Мэрион Кроуфорд. Уроки включали изучение английского языка, истории, литературы, а также музыкальные занятия. Как писала в своей книге «Маленькая принцесса» Мэрион Кроуфорд в 1950 году, Елизавета была прилежной ученицей – и любила собак и лошадей.

После того как в 1936 году принцесса Елизавета за неимением братьев стала наследницей престола, к занятиям музыкой и литературой добавилось изучение конституционного права под руководством заместителя ректора Итонского колледжа Генри Мартена, а также французского языка.

Годы Второй мировой войны принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет провели в Великобритании. Хотя поначалу было предложено эвакуировать их в Канаду, подальше от бомбардировок, королева Елизавета-мать отказалась отсылать дочерей. «Дети не поедут без меня. Я не уеду без короля. А король никогда не уедет», — сказала она.

В результате у принцессы появилась первая королевская задача: эмоционально поддерживать граждан империи. В 1940 году 14-летняя Елизавета впервые выступила на радио «Би-би-си» в программе «Детский час» и обратилась к детям, находившимся в эвакуации. «Мы стараемся сделать все, что можем, чтобы помочь нашим мужественным морякам, солдатам, военнослужащим вооруженных сил. И мы также стараемся справиться с собственным страхом и опасностями войны. Мы все, каждый из нас, знаем, что все в конце концов будет хорошо», — сказала Елизавета.

В 1943 году принцесса лично посетила пехотинцев Гренадерской гвардии. А в феврале 1945-го 19-летняя принцесса вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус, где получила профессию военного автомеханика.

После окончания Второй мировой войны в 1947 году королевская семья Великобритании – король Георг VI, королева Елизавета-мать и принцессы Елизавета и Маргарет — отправились в первое совместное путешествие – по Южной Африке. Во время тура в день своего 21-летия принцесса выступила с речью, которая транслировалась на все Британское Содружество. Это выступление можно считать программным. «Я заявляю перед всеми вами, что всю свою жизнь, будет ли она долгой или короткой, я посвящу служению вам и служению нашей великой империи, семье, к которой мы все принадлежим», — сказала Елизавета.

В том же 1947 году состоялось еще одно важное событие для будущей королевы: 9 июля Букингемский дворец объявил о ее помолвке с Филиппом Маунтбеттеном, принцем Датским и Греческим. К этому моменту они уже много лет любили друг друга: Елизавета обменивалась письмами с принцем, который был старше нее на пять лет и приходился ей троюродным братом, с 1939 года, после встречи в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, куда 13-летняя принцесса приезжала с отцом.

Свадьба, ради которой принц Греческий и Датский перешел из православия в лоно англиканской церкви, состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Годом позже, 14 ноября 1948 года, родился первенец пары – принц Чарльз. 15 августа 1950 года у принцессы Елизаветы и принца Филиппа появилась на свет дочь Анна.

В 1951 году Елизавета все чаще начала выполнять королевские обязанности: здоровье ее отца Георга V стремительно ухудшалось – он страдал от рака легких. В феврале 1952 года он скончался: об этом Елизавета узнала, отдыхая с мужем в Кении. Это означало, что 25-летняя принцесса взошла на престол.

Как рассказывал эксперт по делам королевской семьи Ричард Фицуильямс, реакция Елизаветы на смерть отца была «принятием своей судьбы». По его словам, она с самого начала знала, как ее будут называть в роли монарха. «Моим собственным именем, конечно, — как же еще», — ответила она сразу на вопрос об имени.

Коронация Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года стала первым в истории британской монархии событием, на которое допустили тележурналистов: трансляцию по телевидению посмотрели 27 млн человек. На этом настояла сама Елизавета, хотя премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был категорически против. Не показали зрителям только акт помазания — его королева попросила не снимать.

Елизавета II приняла корону в послевоенное время – время перемен. Ей предстояло перестроить формат правления и пересобрать бывшую Британскую империю в Британском Содружестве – объединении независимых государств, где формально главой оставалась королева Великобритании. Уже в 1953 году Елизавета II и принц Филипп отправились в продолжительный тур по бывшим колониям, посетив 13 стран. Королева стала первым британским монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию. В 1957 году состоялся ее первый государственный визит в США, в ходе которого она выступила на Генеральной ассамблее ООН. В 1961 году она отправилась в тур по Индии, Непалу, Пакистану, Ирану, а также посетила Кипр. К тому моменту – в 1960-м – у нее родился сын Эндрю. Четвертый ребенок, принц Эдвард, появится на свет в 1964 году.

На протяжении своего правления Елизавета II побывала в общей сложности в 265 зарубежных поездках — ее последний тур состоялся в 2015 году, когда королева посетила Германию, после чего эта представительская обязанность перешла к ее детям и внукам. За время 70-летнего правления – а только в этом году Великобритания широко отпраздновала Платиновый юбилей королевы – Елизавета II встретилась с 16-ю британскими премьер-министрами (включая Лиз Трасс) и 13 президентами США, она принимала в Букингемском дворце Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Владимира Путина, общалась с Шарлем де Голлем и Индирой Ганди, пожимала руку Нельсону Манделе и прощала незнание королевского протокола Юрию Гагарину.

Елизавета II пережила немало кризисов – политических и семейных. Период 90-х стал для нее одним из самых сложных: семья начала рушиться на глазах. В апреле 1992-го ее сын принц Эндрю расстался с женой Сарой Фергюсон. В мае ее дочь Анна развелась с мужем, Марком Филлипсом. В декабре того же года ее старший сын принц Чарльз расстался с женой, принцессой Дианой. И все это – на нарастающей волне критики британской монархии. Чего только стоит трагедия 1997 года, когда от Елизаветы II ждали эмоциональной реакции на гибель своей бывшей невестки, принцессы Дианы — она выступила с заявлением только через несколько дней после автокатастрофы.

Всю свою жизнь Елизавета II следовала правилу, заложенному еще королевой Елизаветой-матерью – «Никогда не объясняй, никогда не жалуйся». Королевские биографы неизменно отмечали, что главным для нее было исполнять свой долг, как она и обещала в возрасте 21 года. И она действительно редко показывала чувства – теплотой отличались лишь ее фото с любимыми корги.

Это не значит, впрочем, что человеческое было ей чуждо: в 2012 году мир увидел Елизавету II, способную на шутку, когда она снялась в рекламном ролике Олимпийских игр в Лондоне в партнерстве с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда, а в этом году появилась в ролике с медвежонком Паддингтоном.

Миру она запомнится как британский монарх, поставивший мировой рекорд по продолжительности правления – она провела на троне 70 лет. А еще – как большая поклонница собак породы корги, любительница скачек, увлеченная автомобилистка и бабушка восьми внуков и прабабушка 12 правнуков. Глава самой известной семьи мира – и 53 стран, входящих в Британское Содружество.