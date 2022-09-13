Настоящая Франция: 5 самых стильных картин Годара

Американская актриса Джин Сиберг и Жан-Люк Годар во время премьеры фильма «На последнем дыхании» в Париже, 1960 год

Жан-Люк Годар ушел из жизни в возрасте 91 года при помощи эвтаназии. Как объяснили родные режиссера, «он просто вымотался». В историю кинематографа Годар вошел как один из основателей направления «новой волны», а его поиски нового киноязыка привели к формированию особенной эстетики, которая продолжает вдохновлять режиссеров, дизайнеров, фотографов, стилистов. Модные журналы часто включают фильмы Годара в списки самых стильных. «Газета.Ru» — о том, почему его герои остаются модными о сих пор.

Скончавшемуся сегодня режиссеру французской «новой волны» Жан-Люку Годару приписывают такую фразу: «Для меня стиль — это внешняя сторона содержания, а содержание – это то, что находится внутри стиля: как внешность и внутренности человеческого тела. И то, и другое существуют совместно и не могут быть разделены».

Это касается и костюмов героев его картин: их наряды вписаны в повествование, отчего пуловер в бретонскую полоску героини Джин Сиберг из картины «На последнем дыхании» или синее платье с меховой оторочкой, которое носила героиня Анны Карины в фильме «Женщина есть женщина», полноправно вошли в историю мирового кинематографа.

А для модной индустрии и глянцевых журналов образы годаровских героинь – вечный источник вдохновения и эталонные примеры стиля 60-х. Или, если точнее, французского стиля 60-х.

«На последнем дыхании»

close 100% Кадр из фильма «На последнем дыхании» (1960) Rialto Pictures/StudioCanal

Дебютный фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедший в 1960 году, неизменно входит в топ самых эффектных картин по версии глянцевых журналов.

Можно забыть имена главных героев и род их занятий, но свободный костюм и шляпа героя Жан-Поля Бельмондо оседают в памяти навечно.

«Фильм «На последнем дыхании» — настоящий гид по французскому шику (хоть главная героиня и американка). В образах студентки Сорбонны Патрисии Франкини — все то, что используют самые модные девушки Парижа сегодня, обсуждая последние новости за чашкой кофе на веранде Café de Flore. А это — тельняшки, футболки с акцентными надписями, вязаные кардиганы на голое тело, приталенные платья и очки в «кошачьей» оправе», — перечисляют в беседе с «Газетой.Ru» стилисты российского модного бренда Gloria Jeans.

«Женщина есть женщина»

close 100% Кадр из фильма «Женщина есть женщина» (1961) Rome Paris Films

Главная героиня фильма Анжела в исполнении Анны Карины, музы и жены (с 1961 по 1967 год) Годара, – это воплощение 60-х. Густая челка, пышный начес, «кошачьи» стрелки на глазах, мини-платья, яркие цветные чулки.

Создателем костюмов для картины был художник Бернар Эвэн. Он придумал для героини-стриптизерши, отчаянно мечтающей о ребенке, контрастные образы в ярких цветах. Алая, наглухо застегнутая блуза домохозяйки – и синее платье с меховой оторочкой. Простой бежевый тренч (плюс красные чулки) – и пальто с пушистым белым воротником. И бархатный синий бантик в волосах, придающий завершенность.

«Презрение»

close 100% Кадр из фильма«Презрение» (1963) Rialto Pictures

Об образе, который Бриджит Бардо воплотила в этой картине Годара 1963 года, журнал Harper's Bazaar как-то написал, что это «роскошная летняя секс-бомба». Даже скромная темно-синяя лента в волосах героини актрисы Камиллы, ее кардиган цвета navy blue и топ в бретонскую полоску не могут скрыть напряжение, которое по ходу действия нарастает.

А цвета – становятся ярче: желтый махровый халат, багрово-красное, как римская тога, полотенце на голом теле, розовая блузка в вертикальную полоску, зеленая футболка.

И снова полоска, на этот раз на «майке-алкоголичке». В каждом наряде сквозит по-настоящему сногсшибательная сексуальность, не зависящая на самом деле от одежды, потому что на Бриджит Бардо в 60-е достаточно было надеть мешок из-под картошки, чтобы на нее смотрели все.

«Банда аутсайдеров»

close 100% Кадр из фильма «Банда аутсайдеров» (1964) Anouchka Films

Эта картина 1964 года о девушке Одиль, которая подговорила двоих молодых людей ограбить свою тетушку, но вскоре все пошло не по плану, почитается модными журналами как образец стиля, который вполне можно приложить на себя и сейчас. Причем стиля и мужского, и женского.

Верблюжьи пальто «банды» сравнивают с коллекциями Рика Оуэнса, а «дедушкин» свитер в ромбах, который носил герой актера Клода Брассера, можно было увидеть на показах Lanvin и Acne Studios еще в 2018-м.

Стоит присмотреться и к гольфам Одиль (ее сыграла Анна Карина): в этом сезоне их уже можно было увидеть на Белле Хадид, а в следующем в гольфах будут ходить все.

«Мужское-женское»

close 100% Кадр из фильма «Мужское-женское» (1966) Anouchka Films

За главную роль в этой картине 1966 года актер Жан-Пьер Лео получил «Серебряного медведя» 16-го Берлинского кинофестиваля. Трогательный шарфик в горошек, который на протяжении всей картины носит его молодой герой, получивший работу в модном журнале, сегодня считается очень французской деталью, способной добавить шарма любому мужчине.

Дело, впрочем, не только в шарфике: фирменный наряд идеалиста по имени Поль – то, что мы ожидаем видеть на трогательных мятущихся юношах. Рубашка-поло, джемпер, просторное двубортное пальто – готовый современный образ.