«Разовая акция»: задаст ли Макрон моду на водолазки

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками с видеообращением, в котором люди увидели скрытый подтекст. Вместо рубашки и галстука под пиджак он надел водолазку, отчего некоторые комментаторы решили, что таким образом он советует утепляться в преддверии холодов. Политики и раньше выходили на публику в водолазках — но каждый раз их критиковали за отход от делового дресс-кода. Стилист Яна Демченко рассказала «Газете.Ru», почему водолазка — и правда не лучшее стилистическое решение для политических лидеров.

В понедельник, 3 октября, президент Франции Эммануэль Макрон надел классический костюм и серую водолазку для записи видеообращения к французам и встречи с президентом Гвинеи-Бисау Умаром Сисоком Эмбалом в Елисейском дворце. В тот же день лидер поздравил жителей Германии с Днем единства и опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) фото с Олафом Шольцем, где он также запечатлен в свитере с высокой горловиной.

Французский президент далеко не первый раз появился перед публикой в водолазке, а не в традиционной рубашке. Однако теперь, как пишет France 24, водолазка «быстро становится самым модным трендом осени во французском правительстве». Этот предмет одежды, по словам французских журналистов, уже стал «символом усилий», направленных на экономию энергии.

В этом году тренд на утепленный вариант официального образа задал французский министр экономики Бруно Ле Мэр. Он первым еще на прошлой неделе заменил рубашку и галстук на водолазку.

close 100% Бруно Ле Мэр brunolemaire/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Новый стиль одежды Бруно Ле Мэра вызвал насмешки в интернете со стороны его политических оппонентов. Впрочем, от сторонников он получил поддержку — за то, что призвал людей таким образом экономить на отоплении. К слову, в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что страна «готова» к зиме — она была одета в водолазку, поверх которой был кардиган.

На водолазку Эммануэля Макрона обратили внимание не случайно. Дело в том, что в целом он придерживается классического дресс-кода политика: приталенные костюмы с идеально скроенными лацканами, накрахмаленная рубашка на пуговицах, классической ширины галстуки, в холодное время года к этому набору добавляются пальто и шарф. (В Vanity Fair называют такой образ «униформой молодого банкира».)

Впрочем, отходы от униформы были и в прошлом. Так, в 2019 году президент Франции принимал главу ЕС Шарля Мишеля, и тогда его водолазка стала поводом для обсуждения в Twitter, где журналисты и неравнодушные пытались объяснить его стилистическое решение. Кто-то предположил, что это дань уважения к философу и любителю свитеров Мишелю Фуко или президенту Украины Владимиру Зеленскому, который любит водолазки. Некоторые шутили, что он приехал на выступление своего джаз-бэнда Emmanuel Macron's Ménage à Trois или это был день перевоплощения в Стива Джобса. Правда, как выяснилось, потом причина более прозаична — Макрон был простужен.

close 100% Эммануэль Макрон Global Look Press

Для французских политиков водолазки — повод для обсуждения, но не скандал (в них ходил и Жорж Помпиду, и Николя Саркози во время кампании 2012 года), а вот у британцев такое стилистическое решение вызывает отторжение. Так, Лиз Трасс, новый премьер-министр Великобритании, предупредила сотрудников на Даунинг-стрит о том, что им необходимо следить за внешностью, а галстуки теперь станут обязательными элементами дресс-кода политиков.

А когда Мэттью Хэнкок, экс-генеральный казначей и министр здравоохранения, на интервью в начале 2022 года пришел в водолазке, заправленной в джинсы, его быстро раскритиковали в интернете, а британская телеведущая Лоррейн Келли сравнила с человеком, который стоит в магазине с коробкой шоколадных конфет.

close 100% Мэттью Хэнкок The Diary Of A CEO/YouTube

По другую сторону океана доставалось американскому сенатору Рэнду Полу, который в 2017 году произнес речь о гражданских свободах, но, как задокументировал Daily News, зрителей больше заинтересовала его неуместная, по их мнению, водолазка.

close 100% Пол Рэнд Кадр из видео/CNN

Яна Демченко, стилист и историк моды, уверена, что водолазка так и останется частью повседневного стиля, не перейдя в разряд официального. «Не зря в появлении в ней Макрон зашифровал послание — своеобразное подтверждение экономического и энергетического кризиса. То есть это определенно разовая акция, как и тот раз, когда президент Франции появился перед объективом без галстука и с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки», — объясняет она.

По мнению Яны Демченко, политики не будут менять накрахмаленные сорочки на водолазки из-за слишком неформального стиля, которой вдобавок к этому будет смотреться старомодно. «Если это плотный свитер с высоким горлом и пиджак с ярко выраженной шерстяной текстурой, все не так плачевно, — отмечает она. — Но тонкие трикотажные водолазки все-таки смотрятся неактуально».

Еще одним недостатком водолазок станет их неспособность скрыть дефекты фигуры или плохую осанку.

Тем не менее, сотрудники глянцевых изданий не пренебрегают водолазками, когда снимают политиков. Например, в ней позировал австралийский сенатор и лидер партии «зеленых» Ричард Ди Натале для GQ Australia. Владимир Зеленский снимался для обложки журнала Time в 2019 году тоже в водолазке.