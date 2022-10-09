Крысы, шум и горы мусора: почему нью-йоркцы выступают против веранд ресторанов

Жители Нью-Йорка возмущаются решением властей сохранить в городе программу «Открытые рестораны», введенную в разгар пандемии. В 2020 году она помогла людям почувствовать себя «как в Европе», теперь же неопрятные павильоны становятся пристанищем для крыс, насекомых и людей, живущих на улице. «Газета.Ru» — о том, как программа Нью-Йорка, призванная помочь жителям, обернулась против них самих.

На минувшей неделе, 4 октября, суд Нью-Йорка постановил, что в городе сохранятся крытые уличные веранды ресторанов, обустроенные во время пандемии для того, чтобы заведения могли обслуживать гостей на улице. Сохранятся на постоянной основе — более 12500 заведений должны будут окончательно доработать дизайн и стандарты работы своих павильонов.

Решение было к радости рестораторов и городских властей. И недовольству горожан, которые в августе подали иск с требованием закрыть веранды. Дело в том, что общественники видят в таких павильонах не только возможность отобедать на свежем воздухе, но и рассадник крыс и пристанище для бездомных.

Как рассказали изданию The New York Post жители районов, где расположены оснащенные верандами рестораны, это соседство доставляет им массу неудобств.

«Меня тошнит, когда я думаю о том, что происходит в этих сооружениях, когда они не работают. Не верится, что люди соглашаются есть на веранде [ресторана] Carbone [рядом с кучей мусора]»,

— пожаловалась изданию 31-летняя Александра, которая работает в районе Мидтаун.

Она призналась, что в начале пандемии тоже любила сидеть на верандах ресторанов, но после того, как в одном из заведений центра города обнаружила целую вереницу тараканов под ногами, решила, что с нее хватит.

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Крытые павильоны у ресторанов были возведены в рамках программы Open Restaurants («Открытые рестораны») в 2020 году — для поддержки рестораторов, терпевших убытки во время пандемии.

«Сначала мне все это очень нравилось — я представляла, что я обедаю в Европе в низкий сезон под уличными обогревателями, но со временем я была удивлена отсутствию каких-либо стандартизированных норм, которые могли быть введены», — поделилась Александра.

Критикуют решение властей и в Twitter. После того, как Департамент городского планирования опубликовал пост, в котором приветствовал решение суда и заявил о «блестящем будущем» практики обедов на свежем воздухе, в тред пришли возмущенные горожане.

«А кто на стороне жителей Нью-Йорка? Это неправильно. Это павильоны — бельмо на глазу города. Их работа не регулируется, и многие рестораны этим пользуются: у них столики внутри, снаружи и на тротуарах. Куда обращаться с апелляцией?», «Как рестораны собираются защищать свои павильоны от попрошаек и наркоманов, которые клянчат мелочь?» — написали критики решения суда.

Иск с требованием закрыть ресторанные веранды в суд Манхэттена подала в начале августа 2022 года группа из 35 активистов. Они заявляли, что введенная в разгар пандемии программа «Открытые рестораны» изжила себя.

По мнению авторов иска опасности для обедающих в закрытых помещениях больше нет — а все санитарные ограничения, введенные в городе в период распространения коронавирусной инфекции, отменены.

«Программа открытых ресторанов превратилась из приятного городского элемента, несущего здоровую сбалансированную пользу предпринимателям и жителям, в неприглядное скопище хибар, пропитанное алкоголем и отмеченное антисанитарией и высоким уровнем шума», — говорилось в обращении горожан.

«Думаю, это отвратительно. Нет никакого общего плана, который касался бы того, скольким ресторанам разрешено устраивать обеденные зоны на открытом воздухе и как это повлияет на жизнь города. Нет планирования и нет контроля», — объясняла изданию Patch одна из активисток, Таня Боннер.

Об отсутствии контроля над ресторанами говорил и адвокат Майкл Сассман, представлявший интересы горожан, изданию Daily News. Позицию властей, сохранявших введенную по причине экстренной необходимости программу, когда потребности в ней уже нет, он называл парадоксальной.

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Особой проблемой стали крысы, для которых «хибары» стали отличным домом. «Я уверена, что нынешний дизайн большинства сооружений для обедов на улице позволяет крысам чувствовать себя в безопасности», — объясняла тому же порталу член городского совета Сэнди Нерс.

Это подтверждал в беседе с изданием Бенито Камачо, сотрудник манхэттенской санитарной службы VJ Pest Management, занимающийся борьбой с грызунами. «Когда ударил COVID-19, многие предприятия, особенно рестораны, оказались закрыты. А вы знаете крыс, они всегда найдут теплое местечко», — объяснял он.

Мужчина признавался, что за 15 лет работы не видел в городе такого количества крыс, как сейчас. «Все остатки еды — они падают вниз. Рестораны могут очищать столы и то, что вокруг них, но они не чистят внизу, [под верандами], потому что это невозможно. Но знаете, что? Это делают крысы», — говорил Камачо.

И действительно, еще летом 2020 года СМИ писали, что оголодавшие за пандемию крысы наводнили открытые обеденные пространства.

«Появилось множество новых нор под растениями. Прошлым вечером у гостя по ноге пробежал крысенок — можете себе представить его реакцию», — рассказывал NBC News ресторатор Джакомо Романо.

Проблема, к недовольству жителей Нью-Йорка, так и остается неразрешенной. Единственное, что сделали власти — это снесли в августе 2022-го павильоны уже закрывшихся ресторанов, которые оказались пространством для «антиобщественного поведения». Так мэр города Эрик Адамс показал, что готов бороться за более комфортную городскую среду. Но только с сохранением программы «Открытые рестораны». «Я хочу заявить громко и четко: программа «Открытые рестораны» остается», — заявлял он в августе этого года.