Крысы, шум и горы мусора: почему нью-йоркцы выступают против веранд ресторанов

На минувшей неделе, 4 октября, суд Нью-Йорка постановил, что в городе сохранятся крытые уличные веранды ресторанов, обустроенные во время пандемии для того, чтобы заведения могли обслуживать гостей на улице. Сохранятся на постоянной основе — более 12500 заведений должны будут окончательно доработать дизайн и стандарты работы своих павильонов.
Решение было к радости рестораторов и городских властей. И недовольству горожан, которые в августе подали иск с требованием закрыть веранды. Дело в том, что общественники видят в таких павильонах не только возможность отобедать на свежем воздухе, но и рассадник крыс и пристанище для бездомных.
Как рассказали изданию The New York Post жители районов, где расположены оснащенные верандами рестораны, это соседство доставляет им массу неудобств.
«Меня тошнит, когда я думаю о том, что происходит в этих сооружениях, когда они не работают. Не верится, что люди соглашаются есть на веранде [ресторана] Carbone [рядом с кучей мусора]»,
— пожаловалась изданию 31-летняя Александра, которая работает в районе Мидтаун.
Она призналась, что в начале пандемии тоже любила сидеть на верандах ресторанов, но после того, как в одном из заведений центра города обнаружила целую вереницу тараканов под ногами, решила, что с нее хватит.
Крытые павильоны у ресторанов были возведены в рамках программы Open Restaurants («Открытые рестораны») в 2020 году — для поддержки рестораторов, терпевших убытки во время пандемии.
«Сначала мне все это очень нравилось — я представляла, что я обедаю в Европе в низкий сезон под уличными обогревателями, но со временем я была удивлена отсутствию каких-либо стандартизированных норм, которые могли быть введены», — поделилась Александра.
Критикуют решение властей и в Twitter. После того, как Департамент городского планирования опубликовал пост, в котором приветствовал решение суда и заявил о «блестящем будущем» практики обедов на свежем воздухе, в тред пришли возмущенные горожане.
«А кто на стороне жителей Нью-Йорка? Это неправильно. Это павильоны — бельмо на глазу города. Их работа не регулируется, и многие рестораны этим пользуются: у них столики внутри, снаружи и на тротуарах. Куда обращаться с апелляцией?», «Как рестораны собираются защищать свои павильоны от попрошаек и наркоманов, которые клянчат мелочь?» — написали критики решения суда.
Иск с требованием закрыть ресторанные веранды в суд Манхэттена подала в начале августа 2022 года группа из 35 активистов. Они заявляли, что введенная в разгар пандемии программа «Открытые рестораны» изжила себя.
По мнению авторов иска опасности для обедающих в закрытых помещениях больше нет — а все санитарные ограничения, введенные в городе в период распространения коронавирусной инфекции, отменены.
«Программа открытых ресторанов превратилась из приятного городского элемента, несущего здоровую сбалансированную пользу предпринимателям и жителям, в неприглядное скопище хибар, пропитанное алкоголем и отмеченное антисанитарией и высоким уровнем шума», — говорилось в обращении горожан.
«Думаю, это отвратительно. Нет никакого общего плана, который касался бы того, скольким ресторанам разрешено устраивать обеденные зоны на открытом воздухе и как это повлияет на жизнь города. Нет планирования и нет контроля», — объясняла изданию Patch одна из активисток, Таня Боннер.
Об отсутствии контроля над ресторанами говорил и адвокат Майкл Сассман, представлявший интересы горожан, изданию Daily News. Позицию властей, сохранявших введенную по причине экстренной необходимости программу, когда потребности в ней уже нет, он называл парадоксальной.
Особой проблемой стали крысы, для которых «хибары» стали отличным домом. «Я уверена, что нынешний дизайн большинства сооружений для обедов на улице позволяет крысам чувствовать себя в безопасности», — объясняла тому же порталу член городского совета Сэнди Нерс.
Это подтверждал в беседе с изданием Бенито Камачо, сотрудник манхэттенской санитарной службы VJ Pest Management, занимающийся борьбой с грызунами. «Когда ударил COVID-19, многие предприятия, особенно рестораны, оказались закрыты. А вы знаете крыс, они всегда найдут теплое местечко», — объяснял он.
Мужчина признавался, что за 15 лет работы не видел в городе такого количества крыс, как сейчас. «Все остатки еды — они падают вниз. Рестораны могут очищать столы и то, что вокруг них, но они не чистят внизу, [под верандами], потому что это невозможно. Но знаете, что? Это делают крысы», — говорил Камачо.
И действительно, еще летом 2020 года СМИ писали, что оголодавшие за пандемию крысы наводнили открытые обеденные пространства.
«Появилось множество новых нор под растениями. Прошлым вечером у гостя по ноге пробежал крысенок — можете себе представить его реакцию», — рассказывал NBC News ресторатор Джакомо Романо.
Проблема, к недовольству жителей Нью-Йорка, так и остается неразрешенной. Единственное, что сделали власти — это снесли в августе 2022-го павильоны уже закрывшихся ресторанов, которые оказались пространством для «антиобщественного поведения». Так мэр города Эрик Адамс показал, что готов бороться за более комфортную городскую среду. Но только с сохранением программы «Открытые рестораны». «Я хочу заявить громко и четко: программа «Открытые рестораны» остается», — заявлял он в августе этого года.