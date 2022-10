«Сельская женщина, которой удобнее в резиновых сапогах»: что носит королева-консорт Камилла

В день смерти Елизаветы II 8 сентября ее старший сын, принц Уэльский Чарльз стал королем Карлом III, а его супруга, герцогиня Корнуолльская Камилла, — королевой-консортом. Вчерашняя «разлучница», как ее называли поклонники принцессы Дианы, сегодня — жена правящего монарха. О том, из чего состоит гардероб Камиллы и какой «месседж» несут ее образы, — в материале «Газеты.Ru».

Десятилетиями имя Камиллы Паркер-Боулз появлялось в мировой прессе, прежде всего, в контексте любовного треугольника с принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Многие годы прошли с тех пор, как леди Ди трагически погибла в автокатастрофе, а Камилла перешла в статус законной супруги — однако неприятный шлейф тянется за ней до сих пор.

Вторую жену короля Карла III постоянно сравнивают с первой: Камиллу норовят уличить в подражании Диане — негласной иконе стиля — и иногда, действительно, находят синонимичные образы. Однако, как утверждают эксперты, это не больше, чем простое совпадение.

Во-первых, не имеет смысла сравнивать 75-летнюю Камиллу с Дианой, ушедшей из жизни на 37-м году, — первая не позволяет себе многого, как минимум, в силу возраста.

«Камилла, хотя и надевала вещи, отдаленно напоминающие одежду Дианы, была в другом возрасте и на другом жизненном этапе. Попытка носить именно то, что носила Диана, была бы со стороны Камиллы неуместной», — объяснила Мелисса Лунд, персональный стилист и имидж-тренер, изданию Express.

close 100% Принцесса Диана (1994 год) и Камилла Паркер-Боулз (1995 год) AP

Во-вторых, нет ничего удивительного в том, что Камилла одевается в той же цветовой гамме, что и Диана — им обеим, как голубоглазым блондинкам с фарфоровой кожей, подходит одна и та же палитра оттенков.

Разница фасонов объясняется различиями в телосложении.

«У Дианы была спортивная фигура с прямыми линиями тела, широкими плечами, поэтому ей очень шли эффектные вырезы и геометрические детали. Фигура Камиллы более мягкая, менее спортивная, но сбалансированная сверху и снизу — у нее также красивые ноги», — добавила Лунд.

close 100% Принцесса Диана в Ватикане (1985 год) и Камилла герцогиня Корнуольская в Ватикане (2009 год) Reuters

Наконец, по словам эксперта, Камилла и Диана по-разному относятся к моде. Первая никогда не метила в иконы стиля, да и затмить свою предшественницу не пыталась — у нее бы все равно ничего не вышло. Для нее комфорт в одежде важнее трендов.

«Как и Елизавета II, Камилла в глубине души — очень сельская женщина, которой удобнее в резиновых сапогах и твиде, она никогда не станет слишком экспериментировать со своим чувством стиля»,

— подчеркнула Кэролайн Янг, автор книги The Colour Of Fashion, в беседе с газетой The Independent.

close 100% Королева-консорт Камилла Pool/Global Look Press

Эксперты убеждены, что стиль Камиллы вполне соотносим с ее новой ролью королевы-консорта. «Она легко справится с ролью королевы-консорта, поскольку ее внешний вид элегантен, интернационален, сдержан и не слишком отвлекает на себя внимание — одним словом, идеален для героини второго плана», — цитируют журналисты слова Клиффа Башфорта, имидж-консультант Colour Me Beautiful.

Шляпы, платья-пальто А-силуэта и пастельные оттенки — на этих трех «китах» держится фирменный стиль Камиллы, выработанный годами.

Елизавета II была большой любительницей головных уборов, однако Камилла имеет все шансы превзойти свою покойную свекровь. В вопросе шляп Камилла не так консервативна и открыта к экспериментам, ей нравятся необычные модели, визуально удлиняющие ее силуэт за счет загнутых вверх полей или соответствующего декора. «Ее выбор шляп, часто с широкими, загнутыми вверх полями, уравновешивает ее рост, который она носит с щегольской элегантностью», — полагает Башфорт.

close 100% AP/Global Look Press/Reuters

В гардеробе Камиллы преобладают платья-пальто А-силуэта, в меру строгие и элегантные. Стилист Мелисса Лунд хотя и называет платья-пальто «хорошим выбором», рекомендует королеве-консорту отказаться от А-силуэта в пользу прямого кроя и обратить внимание на более короткие модели.

«У Камиллы довольно красивые ноги. Конечно, ей не нужно показывать колени целиком, но было бы прекрасно, если бы ее платья были немного короче»,

— прокомментировала эксперт изданию Express.

close 100% AP

Она же посоветовала Камилле носить корректирующее нижнее белье и обувь на высоком каблуке: «Для создания большего акцента на талии будет полезно корректирующее белье. <...> Если ей под силу — это зависит от ее ног и того, как она себя чувствует — немного более высокий каблук будет творить чудеса».

Последняя ошибка, которую, по мнению стилистов, совершает Камилла, заключается в том, что она не жалует яркие цвета — а должна. Елизавета II одевалась броско, чтобы британцы могли разглядеть ее издалека. «Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: «Я видел королеву», — рассказала графиня Уэссекская Софи на съемках документального фильма The Queen at 90, приуроченного к юбилею почившей королевы Великобритании.

Но в чем эксперты сходятся единогласно, так это в символизме, который Камилла вкладывает в свои образы. Когда Елизавета II была жива, Камилла могла одеться с ней в одной цветовой гамме — как в случае с воскресной службой в День памяти погибших в Первой мировой войне в 2018 году — дабы продемонстрировать преемственность по отношению к ней.

close 100% Герцогиня Корнуольская и королева Елизавета II в Вестминстерском аббатстве на воскресной поминальной службе в преддверии Дня памяти павших, 2018 год Global Look Press

После смерти Елизаветы II Камилла уже не раз отдала ей дань памяти своими выходами. Для бдения у гроба с телом Елизаветы II в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге Камилла выбрала брошь в виде двух веточек чертополоха — символа Шотландии — которую ей подарила ее покойная свекровь. На похороны Камилла также надела украшение со смыслом — брошь в форме сердца с тремя сапфирами: в свое время ее преподнесли королеве Виктории по случаю 60-летия правления — этот рекорд впоследствии побила ее правнучка Елизавета II, пробыв на троне на десяток лет больше.