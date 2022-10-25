Патриотка Индии, мать Кришны: что известно о супруге Риши Сунака

После того, как премьер-министром Великобритании стал 42-летний Риши Сунак, новой первой леди страны стала гражданка Индии, дизайнер одежды и обладательница миллионного состояния Акшата Мурти. Что известно о новой обитательнице Даунинг-Стрит, 10, читайте в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министром Великобритании впервые стал политик индийского происхождения. В свои 42 года Риши Сунак оказался не только самым молодым главой британского кабинета министров, но и самым богатым: считается, что состояние его семьи превышает королевское. Но это – благодаря его жене, 42-летней Акшате Мурти, наследнице индийского магната Нараяны Мурти, основателя компании Infosys, которого считают отцом IT-сектора в Индии.

Риши Сунак и Акшата Мурти познакомились во время учебы в Стэнфордском университете: будущий премьер-министр приехал туда из Великобритании, получив стипендию фонда Fullbright. Сама наследница индийского магната к тому времени успела отучиться в колледже «Клэрмонт Маккенна» и Институте моды, дизайна и мерчендайзинга в Лос-Анджелесе – в США Акшата Мурти переехала из Индии сразу после окончания школы. В Стэнфорд она поступила, чтобы получить степень MBA.

Позже Сунак будет вспоминать, что уже после первой встречи почувствовал, что между ним и его новой знакомой есть какая-то связь и, будучи поклонником романтических комедий, шел иногда на уловки совершенно кинематографического свойства, например, специально выбирал дисциплины, на которых он мог быть рядом со своей будущей женой.

Поженились Риши Сунак в 2009 году – через четыре года после знакомства. Роскошная свадебная церемония прошла в Бангалоре, где находится штаб-квартира компании, основанной отцом невесты. Следующие четыре года молодожены прожили в Индии.

Еще в 2007 году Акшата Мурти основала свой модный бренд Akshata Designs — свои коллекциях она обильно использовала традиционные индийские техники, привлекая мастериц из отдаленных деревень страны. Журналу Vogue она говорила, что для нее важна аутентичность создаваемых ею нарядов, которые отражают богатство культуры родной страны.

«Я стараюсь делать что-то в Индии и для Индии, потому что это часть семейной ДНК», — говорила Акшата Мурти. Однако модный дом прибыли не приносил, и к 2012 году его пришлось закрыть. А 2013-м Риши Сунак с семьей вернулся в Великобританию. Двумя годами позже он уже стал членом парламента от города Ричмонд в графстве Йоркшир.

Несмотря на то, что в модном бизнесе Акшата Мурти не преуспела, она весьма богата. Помимо акций компании отца Infosys на сумму в £430 млн (это делает ее богаче, чем короля Карла III), она владеет долей в британской фирме, управляющей ресторанами Jamie's Italian и сетью Wendy's в Индии, числится директором сети фитнес-клубов Digme Fitness, располагает пакетом акций компании Koru Kids, предоставляющей услуги нянь, входит в совет директоров IT-компании Soroco, основанной ее братом Роаном Мурти. И это не полный список ее активов.

Сейчас пара вместе с двумя дочерьми, Кришной и Анушкой, проживает в особняке за £7 млн в лондонском Кенсингтоне и владеет другими объектами недвижимости – квартирой в Кенсингтоне за £1 млн, домом в графстве Йоркшир за £2 млн, пентхаусом в Санта-Монике в Калифорнии за £5.5 млн. Неудивительно, что дочери пары учатся в одной школе с Харпер Бекхэм, а к ее состоянию публика проявляет живой интерес.

В апреле этого года Акшата Мурти, в то время еще супруга канцлера британского казначейства, оказалась в центре скандала. Выяснилось, что она, гражданка Индии в Великобритании имеет статус нерезидента, что позволяет ей не платить налоги.

Поначалу Мурти заявляла, что ее положение вполне законно, но после согласилась сменить статус, чтобы налоги от ее доходов начали поступать в британскую казну.

«Стало ясно, что многие не считают это соответствующим роли моего мужа как канцлера казначейства», — завила Акшата Мурти о своем статусе нерезидента. Она добавила, что ценит британское «чувство справедливости» и не хочет, чтобы эта проблема оказывала влияние на отношение в обществе к ее супругу. Но отметила при этом, что Риши Сунак никогда не просил ее отказываться от гражданства Индии, которое она сохраняет, поскольку это ее родина и место, где живут ее родители. «Но Великобританию я тоже люблю», — заявила, в числе прочего, Акшата Мурти.

Несмотря на то, что супруга нового премьер-министра Великобритании еще не стала по-настоящему публичной фигурой, в августе этого года в интервью Times Риши Сунак немного рассказал о своем браке. Даже пожаловался.

Так, например, он признался, что его жена пьет спиртные напитки и ей не нравится, что он не составляет ей компанию. А еще она создает дома беспорядок, в то время как ее супруг стремится сохранять чистоту.

«Я гораздо более организованный, в то время как она действует спонтанно… Она не похвалит меня за это, но я должен быть честен, она не очень любит убирать. Это какой-то кошмар, везде одежда… И туфли… О боже, туфли…» — рассказывал будущий премьер-министр Великобритании.

К слову, росла Акшата Мурти далеко не в богатстве – после того, как ее отец основал в 1981 год у компанию Infosis, а ее мать Судха Мурти начала там работать в качестве инженера, воспитывали девочку дедушка и бабушка в пригороде Бангалора – в строгости, без шикарных вечеринок на день рождения и огромных сумм, выдаваемых на карманные расходы.