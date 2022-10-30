Американские «белые воротнички» отказываются от костюмов. А как дела в России?

В США офисные работники отказываются надевать в офисы пиджаки и галстуки, предпочитая более комфортные вещи. Схожие тенденции в одежде наблюдаются и у российского топ-менеджмента. Однако некоторые работодатели до сих пор уверены, что строгий дресс-код — залог успеха компании. О стиле «белых воротничков» в России и США — в материале «Газеты.Ru».

Пандемия заставила разбежаться по домам не только сотрудников сферы услуг, но и офисных работников, в том числе руководителей высшего звена. В The New York Times проанализировали, как изменился стиль «финансовых бро» после эпохи коронавируса. Выяснилось, что белые воротнички пока еще соглашаются надевать накрахмаленные рубашки и классические брюки, но вот пиджаки и галстуки начинают оставлять дома.

«Мы стали немного менее нарядными, чем раньше», — сказал американскому изданию Дэвид из банка Goldman Sachs. «Менее нарядный» стиль, по его словам, означает отсутствие галстука, который надевается сейчас исключительно на встречи с клиентами.

В России в большинстве случаев строгий дресс-код как средство демонстрации серьезности организации тоже устаревает. Его место, по мнению Ксении Степановой, руководителя направления внутренних коммуникаций HeadHunter, занимает элегантный повседневный стиль или smart casual.

Однако, по опросу HeadHunter, строгого стиля в одежде чаще всего придерживаются в банковской сфере, инвестиций и лизинга — 39%, на госслужбу приходится 29%, на автомобильный бизнес — 26%.

Такую преданность деловому стилю одежды Степанова объясняет желанием работодателей создать корпоративное единство в коллективе.

«Некоторые руководители считают, что строгий дресс-код помогает настроиться на успех, достижение целей, — уточняет она. — Кроме того, такая практика распространена в организациях с жесткой иерархией, субординацией и дисциплиной».

Между тем в интернет-магазине Ozon фиксируют рост спроса на одежду в стиле business и business casual. По их данным, за год в два раза выросли продажи мужских рубашек и брюк, а также классических костюмов и костюмов-троек. Россияне покупают и галстуки, предпочитая их в сером и черном цвете.

Трикотаж в американских офисах не признают, в России он пользуется спросом только у женщин.

Как сообщает Ozon, сотрудницы офисов покупают кардиганы, джемперы и вязаные жилеты, к ним в комплект подбирают юбки-карандаши, блузы и белые рубашки оверсайз.

Действительно ли строгая одежда помогает рабочему процессу, неизвестно, но тот факт, что в ней должно быть комфортно неоспорим. Сотрудники нью-йоркских бизнес-центров не жалеют денег на покупку качественных вещей в брендах Suit Supply, Lululemon, Club Monaco и Brooks Brothers, где ценник в среднем начинается от $100.

Стилист Катя Панч отмечает, что тренд на покупку качественных, а следовательно более дорогих вещей не на один сезон наблюдается и в России. «Это связано с тем, что во главе стоит желание увеличения срока носки одежды. Во времена нестабильной экономической ситуации люди склонны выбирать то, что прослужит дольше», — объясняет она.

У IT-специалистов такого понятия как дресс-код попросту нет. В мировом сердце технологической сферы, Кремниевой долине, считается зазорным приходить на встречу в строгой одежде. Зато там в ходу мода «на носки», пишет обозреватель New York Times.

По мнению Кати Панч, именно с активного развития IT-сферы 20 лет назад началось изменение понятий о приличной одежде для офиса. «Поэтому нельзя утверждать, что существенные изменения пришлись именно на последнее время», — говорит стилист о затянувшейся пандемии.

Сейчас, согласно данным HeadHunter, у каждого третьего соискателя бывают дни на работе, свободные от дресс-кода. Это почти половина сотрудников в юридической сфере и в закупках, в бухгалтерии и финансах, в управлении персоналом, а также в рядах высшего менеджмента.