AirPods Pro 2 и два iPhone: что готовит Apple в 2021 году

Стали известны дата релиза и подробности о следующем поколении гаджетов от Apple, сообщает информационный портал MacRumors. Слухи коснулись беспроводных наушников AirPods Pro, iPhone 13 и iPhone SE, которые должны выйти в этом году.

Так, компания переработала зарядный чехол AirPods Pro.

В частности, кейс от будущего поколения наушников будет чуть меньше нынешнего. Корпус останется толщиной 21 мм, его высота составит 46 мм, а ширина — 54 мм, в то время как текущий кейс для зарядки AirPods Pro имеет высоту 45,2 мм и ширину 60,6 мм.

Кроме того, согласно более ранним слухам, AirPods Pro 2 могут потерять фирменную особенность — длинную «ножку». Благодаря такому шагу компания планирует сделать беспроводные наушники более компактными и округлыми как, например, Samsung Galaxy Buds.

Беспроводные наушники будут представлены в апреле этого года одновременно с третьим поколением iPhone SE. Стоит напомнить, что данная модель является самой доступной среди смартфонов от компании Apple.

Ожидается, что новый iPhone SE будет крупнее предыдущих моделей — по слухам, он получит 5,5- или 6,1-дюймовый дисплей. Также не исключено, что в 2021 году компания выпустит две вариации бюджетного смартфона: базовый iPhone SE 3 и iPhone SE Plus.

Также в сеть просочилась свежая информация об iPhone 13.

Согласно сообщению MacRumors, Apple не собирается отказываться от нынешнего формата выпуска смартфонов и продолжит предлагать пользователям четыре модели iPhone.

Кроме того, дизайн будущего телефона будет почти идентичен iPhone 12, а изменения коснутся лишь габаритов устройства — ожидается, что его толщина может увеличиться примерно на 0,26 мм. Размер блока камер на задней панели увеличится почти на сантиметр на всех моделях iPhone 13.

Сообщается, что Apple начнет полностью покрывать камеры сапфировым стеклом, а линзы объективов будут меньше выступать из корпуса. iPhone 13 Pro также может получить функцию оптической стабилизации изображения, которую Apple внедрила в iPhone 12 Pro Max. Кроме того, «челка» на экране смартфона будет меньше, так как фронтальная камера сместится ближе к краю дисплея.

Другие слухи об iPhone 13 говорят, что некоторые модели могут быть оснащены OLED-дисплеями с поддержкой частоты обновления экрана в 120 Гц, а также улучшенным процессором A15.

Ранее «Газета.Ru» писала, что по крайней мере один смартфон из линейки iPhone 13 не будет иметь портов. При этом остальные гаджеты предположительно сохранят разъем Lightning, являющийся отличительной особенностью iPhone.

Эксперты считают, что устройство MagSafe, которое было выпущено осенью текущего года, является связующим звеном между кабелем Lightning и полностью беспроводным способом зарядки смартфона. Таким образом Apple постепенно переходит на wireless-формат подзарядки гаджетов, который рано или поздно полностью вытеснит адаптеры питания и кабели.