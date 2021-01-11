Удар Кремниевой долины: что погубило соцсеть Parler

Генеральный директор и сооснователь социальной сети Parler Джон Мейтц в интервью Fox News сообщил, что все партнеры отказались от сотрудничества с его компанией после заявлений Apple и Google об удалении сервиса из своих магазинов приложений.

«Все подрядчики, начиная от сервиса по обмену сообщениями и провайдеров электронной почты до юридического отдела, в один день отказались иметь с нами какие-либо дела», — заявил Мейтц.

После президентских выборов в США, состоявшихся в начале ноября, у социальной сети Parler появились миллионы новых пользователей. Как отметил портал CNBC в ноябре прошлого года, всего за неделю аудитория сервиса выросла почти в два раза.

В основном Parler стал пристанищем для людей с консервативными политическими взглядами, поддерживающих президента Дональда Трампа.

«Parler — беспристрастная социальная сеть, поддерживающая свободу слова и ориентированная на защиту прав пользователей», — говорилось в описании приложения на странице в App Store.

Однако теперь Parler не найти ни в App Store, ни в Google Play — в конце прошлой недели платформа была удалена с этих площадок.

От сотрудничества с Parler отказался и Amazon, прекратив предоставление доступа к своим сервисам. Руководство этих технологических компаний заявило, что пользователи этой социальной сети распространяют призывы к насилию.

6 января 2021 года толпа протестующих, выступающих в поддержку Дональда Трампа и требующих пересмотра результатов президентских выборов в США, пошла на штурм Капитолия. После комментариев действующего главы Белого дома об этом в Twitter его официальный аккаунт был заблокирован компанией. Посты его сторонников с призывами начать решительные действия в качестве протеста против победы Джо Байдена также ограничивались модераторами. В результате большое количество консерваторов устремилось в Parler, но это продолжалось недолго — сначала приложение было удалено из двух крупнейших магазинов, а затем лишилось своего хостинг-провайдера.

На момент написания заметки ни приложение, ни сайт Parler не работают.

Они будут оставаться недоступными, пока компания не найдет себе нового партнера вместо Amazon, но после бойкота со стороны IT-гигантов это может оказаться непосильной задачей.

Глава Parler опасается, что отказ от сотрудничества со стороны Amazon, Google и Apple может полностью разрушить его бизнес. При этом Джон Мейтц считает бойкот несправедливым — по его мнению, компании Кремниевой долины намереваются «полностью уничтожить свободу слова в интернете».

«Они пытаются доказать, что мы каким-то образом несем ответственность за события, которые случились 6 января», — заявил Мейтц.

Он добавил, что IT-гиганты объединились, чтобы не только ограничить доступ к его приложению, но и фактически отключить все сервисы компании «от интернета». По словам основателя Parler, ситуация, которая случилась с его сервисом, «может произойти с каждым».

«Мы попытаемся вернуться в онлайн как можно скорее, но пока не можем найти нового партнера. Все компании, с которыми мы общаемся, отказываются от сотрудничества, потому что если Apple и Google против нас, то и они тоже», — пояснил Мейтц.

Таким образом, три IT-компании, имеющие большое влияние на рынке, фактически вынесли приговор социальной сети, «отрубив» ее от сети и лишив всех пользователей. При этом негативное воздействие Parler на ситуацию в США, о котором говорит руководство этих брендов, не было официально доказано, и со стороны может казаться, что Кремниевая долина намеренно заглушает голоса сторонников Трампа, потому что в большинстве своем поддерживает демократов.

Мировые технологические корпорации не могут не взаимодействовать с властью в работе по борьбе с терроризмом и другими глобальными проблемами, рассказал «Газете.Ru» руководитель проектов по Digital и SMM коммуникационной группы iMARS Ярослав Дехтярев.

«Каждое наше действие в сети так или иначе оставляет свой след. Сейчас этот след оставили IT-гиганты, которые показали, что в их стране наблюдается такое же ограничение свободы слова, как и во многих других частях современного цивилизованного мира. Скорее всего, такой ход связан с беспорядками, произошедшими несколько дней назад на фоне политического кризиса, поэтому его можно назвать одной из мер по урегулированию конфликтной ситуации, которая сложилась в связи с «несогласными». Погибли люди, и это ужасно. Конечно, удаление приложения — серьезная мера, которая ударит по его внутренней экономике, но если она поможет остановить беспорядки и насилие, то, увы, она является вынужденной», — заявил эксперт.

По его словам, на сегодняшний момент затруднительно установить, действительно ли Parler могла принести вред или это лишняя перестраховка со стороны IT-гигантов. Дехтярев предположил, что приложение вернут обратно, «когда буря утихнет, а власть передадут».