Война мессенджеров: WhatsApp ответил на критику Дурова

Администрация WhatsApp опубликовала статью, в которой ответила на вопросы пользователей о сохранении конфиденциальности в мессенджере. Пост был проанонсирован в официальном Twitter-аккаунте приложения.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. Twitter — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

«Мы хотим развеять некоторые слухи и дать вам 100%-ю уверенность в том, что мы стоим на страже вашей приватности с помощью сквозного шифрования», — говорится в сообщении.

Чтобы успокоить пользователей, руководство компании решило объяснить подробности новой политики конфиденциальности. Так, в WhatsApp утверждают, что приложение не получает какие-либо данные о звонках, сообщениях, местоположении и контактах юзера. Корпорация Facebook, которой принадлежит мессенджер, также не имеет доступа к этой информации.

Однако компания также отметила, что бизнес-аккаунты отличаются от личных, и правила для них другие. Так, некоторые крупные компании используют хостинг-услуги Facebook.

«Независимо от того, общаетесь ли вы с бизнес-аккаунтом по телефону, электронной почте или WhatsApp, информация об этих чатах может быть использована в маркетинговых целях, например, для рекламы в Facebook. Чтобы убедиться в том, что пользователи в курсе такой возможности, мы размещаем уведомления о том, что разговор ведется с компаниями, которые используют услуги хостинга от Facebook», — говорится в сообщении руководства мессенджера.

Это означает, что все сообщения, которые пользователь отправляет бизнес-аккаунту, могут быть переданы в Facebook и использованы для персонализации рекламы в сервисах, принадлежащих корпорации.

Данное сообщение появилось вскоре после того, как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение конкурента.

«Многие люди возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook», — написал Дуров в Telegram, заметив, что некоторые из-за этого покидают WhatsApp.

Дуров добавил, что проверить эффективность шифрования и сохранение конфиденциальности WhatsApp невозможно, так как исходный код приложения скрыт.

Впоследствии главу Telegram поддержал генеральный директор Viber Джамел Агауа. Это приложение также является конкурентом WhatsApp.

Агауа отметил, что условия использования WhatsApp опасны для конфиденциальности пользователей. Кроме того, он заявил, что WhatsApp идет по опасному пути в отношении конфиденциальности данных, а информация о пользователях мессенджера монетизируется еще больше, чем когда-либо.

Из клиента мессенджера пользователь превращается в товар, который Facebook продает рекламодателям, заметил Агауа. По его словам, это должно стать тревожным сигналом для всех, кому важна конфиденциальность общения.

«Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp — просто насмешка над словом «конфиденциальность». Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей», — говорится в сообщении Джамела Агауа, поступившем в «Газету.Ru».

Всеобщему порицанию WhatsApp подвергся после того, как изменил свою политику конфиденциальности, в которой теперь есть пункт о передаче данных в Facebook.

Мессенджер теперь будет делиться информацией со всеми приложениями корпорации, включая Facebook, Instagram и другие. Это нужно в первую очередь для персонализации рекламы, которая будет формироваться по итогам сбора и анализа данных о привычках и интересах пользователей WhatsApp.

Новые правила вступят в силу в феврале этого года, однако уведомление о соглашении с новыми условиями приходит пользователям уже сейчас. Их нужно принять в течение 30 дней, в ином случае учетная запись пользователя будет навсегда заблокирована.

После появления новости об обновлении политики мессенджера некоторые пользователи публично заявили об отказе от его использования — в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.