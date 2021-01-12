Раздвигается и скручивается: LG представила смартфон с экраном-трансформером

LG выпустит в этом году смартфон с выдвижным экраном, об этом сообщает портал The Verge.

Новое устройство было представлено на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая в этом году проходит в онлайн-формате. Южнокорейская компания называет свой гаджет LG Rollable «уникальным трансформером», который может быть, как смартфоном, так и небольшим планшетом.

LG Rollable / Slidable phone Teaser @ CES 2021 pic.twitter.com/dHOY1tlkAF — Fold Universe (@folduniverse) January 11, 2021

«Наше руководство хотело показать всем, что это реальный продукт, и развеять все слухи вокруг подвижного экрана. Поэтому мы показали его публике на выставке CES. Также я могу сказать, что продажи начнутся уже в 2021 году», — заявил представитель компании.

Также известно, что LG сотрудничает с китайской компанией BOE Technology Group, которая занимается разработкой экрана, сворачивающегося в рулон.

Пока точно не известно, будет ли поддерживать Rollable данную технологию. Кроме того, размеры нового гаджета пока также не раскрываются.

Стоит отметить, что корейская корпорация начала работу над Rollable в рамках экспериментального проекта Explorer [«Исследователь»], благодаря которому также был запущен смартфон LG Wing, состоящий из двух раздвижных дисплеев, которые располагаются поперек друг друга.

Необычный форм-фактор LG Rollable не мог не вызвать реакцию в социальных сетях. Так, редактор отдела технологий «BBC News» Лео Келион одним из первых раскритиковал устройство в своем Twitter-аккаунте.

«Смартфон от LG выглядит менее неуклюжим, чем некоторые другие гаджеты с подвижным дисплеем.

Однако один вопрос остается открытым: будет ли удобно его использовать в повседневной жизни.

Кроме того, судя по всему, устройство достаточно медленно переключается между режимами смартфона и планшета», — пишет Келион.

Анонс раздвижного телефона от LG, релиз которого запланирован на 2021 год, может спровоцировать гонку между производителями гаджетов с похожей технологией. Тем более, что LG не является единственной компанией, которая презентовала смартфон с экраном-трансформером.

Так, в марте прошлого года TCL и Oppo также показали миру смартфоны, которые раздвигаются за счет скрученного в рулон экрана, находящегося сбоку устройства: когда смартфон разворачивают, дисплей раскручивается из свертка.

OPPO X 2021 pic.twitter.com/dLUSQ2jwb0 — Ice universe (@UniverseIce) November 17, 2020

Тем не менее, пока смартфоны с такой технологией не имеют широкого представления на рынке, в отличие от мобильных устройств со складными экранами. Так, например, свою линейку смартфонов, которые можно сложить как «раскладушку», уже имеет южнокорейская компания Samsung. Кроме того, как утверждают инсайдеры, компания Apple также ведет разработку iPhone, который тоже получит гибкий дисплей.