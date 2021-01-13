Временного бана недостаточно: YouTube угрожают бойкотом из-за Трампа

Дональд Трамп не сможет пользоваться своим YouTube-аккаунтом в течение семи дней, сообщает The Guardian. Видеохостинг заморозил профиль американского президента из-за публикации роликов, в которых содержались призывы к насилию.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу возможных беспорядков мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выписали ему первый «страйк» за нарушение нашей политики», — сообщили в пресс-службе YouTube.

Страйк от YouTube — это предупреждение о нарушении от администрации сервиса. После трех страйков, каждый из которых сопровождается наложением ограничений, наступает полное отключение канала.

Теперь ближайшую неделю Трамп не сможет загружать новые видео. Как заявил представитель YouTube, временный бан может быть продлен.

Шаг, предпринятый видеохостингом, повторяет попытки интернет-платформ ограничить распространение дезинформации и призывов к насилию после штурма Капитолия, который произошел в США 6 января 2020 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание, чтобы сорвать сессию Конгресса, на которой противник действующего президента Джо Байден должен был быть официально признан следующим главой государства.

Несмотря на то что Дональд Трамп осудил действия участников штурма, в ходе которого погибли пять человек, он также заявил, что продолжит бороться за признание результатов выборов 2020 года недействительными. Это привело к тому, что Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Snapchat и некоторые другие площадки заблокировали аккаунты Трампа, мотивируя это тем, что публикации президента могут спровоцировать новую волну насилия в США.

YouTube также присоединился к интернет-сервисам, заморозившим аккаунт Трампа, но некоторые противники главы Белого дома посчитали временный бан недостаточным.

Так, Джим Стейер, один из организаторов кампании Stop Hate for Profit [рус. «Нет ненависти ради выгоды»], заявил Reuters, что платформа должна навсегда удалить аккаунт президента, иначе ее будет ждать бойкот от рекламодателей, размещающих свои ролики на YouTube.

«Мы объединяемся с нашими партнерами по коалиции и требуем, чтобы YouTube принял решительные меры в отношении распространения ненависти путем полной блокировки аккаунта Трампа», — говорится в заявлении Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), еще одного участника Stop Hate for Profit.

Известно, что ранее объектом этой кампании была социальная сеть Facebook — летом 2020 года крупнейшие бренды, включая Adidas, Reebok, Puma, North Face, Ford, Levi Strauss, HP, Microsoft, Coca-Cola, Diageo, Honda, Starbucks, Verizon, Unilever и многие другие, начали отказываться от сотрудничества с сервисом Марка Цукерберга. Началу этой кампании положили обвинения со стороны нескольких правозащитных организаций, которые утверждают, что руководство Facebook позволяло «расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе», включая «подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке».

Впрочем, нельзя сказать, что этот бойкот каким-то образом отразился на состоянии Facebook — к декабрю прошлого года он прекратился сам собой, так как своих обязательств по отсутствию партнерства с Цукербергом на тот момент придерживались лишь около десятка компаний.